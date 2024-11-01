edición general
Abascal y los satélites mediáticos de PP y Vox aprovechan la tragedia para atacar al Gobierno desde el primer minuto

Se dice que toda desgracia saca el lado más humano y solidario de la gente, pero lo cierto es que, en ocasiones, también puede ocurrir el efecto contrario. Este domingo, 18 de enero, se producía el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba), que ya ha dejado 39 fallecidos y 120 heridos -cinco de ellos en estado muy grave y 24 en estado muy grave-. Pese a que todavía no se conoce qué ocurrió -incluso el ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró que apuntar causas concretas sería especular-, las culpabilizaciones no han tardado en su

9 comentarios
manzitor #1 manzitor
Grandes patriotas que son, desde el minuto uno además. Miedo me da como pillen gobierno.
johel #9 johel
#1 Ten en cuenta que si el gobierno de españa queda en manos de lo que vote Pagascal, este le va a pedir la presidencia al pp. La ultraderecha no se va a postular para ser parte del gobierno y recibir los tortazos por su incompetencia manifiesta, sera el gobierno o no lo sera.
Lamantua #2 Lamantua *
Gentuza de España. Que se vayan con sus votantes a tomar por el culo a Marte.
Don_Pixote #3 Don_Pixote
Despues de lo del parking de Valencia.... me espero cualquier cosa
#6 coldchiliandhotchilly
#3 por ejemplo negre  media
Cehona #4 Cehona
Tienen una bandera con un aguilucho, mas bien un buitre carroñero.
#7 vGeeSiz
Vamos, a defender a vuestros amos, que os quedáis sin comer
#5 dclunedo
Ya viene los amiguetes mediáticos y Ayusame a defender al Gorila Puente y al Perro... nada nuevo por aquí, circulen...
Chinchorro #8 Chinchorro *
#5 Esperad a que se enfríen los cuerpos, no tengáis tanta prisa por ser tan miserables, hombre. Qué impaciencia por quedar retratados.
