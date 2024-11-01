La extrema derecha española intenta sacar rédito político con el accidente ferroviario de Córdoba  

Pero claro, antes de conocer siquiera las causas del accidente, antes de que los equipos de emergencia terminen su trabajo, ya tenemos a los buitres del PP intentando sacar rédito político de una tragedia. Ayuso y Tellado han empezado a señalar a Sánchez sin pruebas, a culpar al gobierno, a inventarse teorías cuando ni siquiera han terminado de investigar qué ha pasado.