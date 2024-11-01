edición general
La extrema derecha española intenta sacar rédito político con el accidente ferroviario de Córdoba  

Pero claro, antes de conocer siquiera las causas del accidente, antes de que los equipos de emergencia terminen su trabajo, ya tenemos a los buitres del PP intentando sacar rédito político de una tragedia. Ayuso y Tellado han empezado a señalar a Sánchez sin pruebas, a culpar al gobierno, a inventarse teorías cuando ni siquiera han terminado de investigar qué ha pasado.

vicus. #1 vicus.
Ya estaban tardando los buitres y miserables de siempre, VOX con su líder a la cabeza, quién si no...
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#1 En X creo que ya están metiendo mierda desde anoche.
comadrejo #10 comadrejo *
#7 Empiezo a pensar en que el "internet muerto" es mucho mas tangible de lo que pensaba.
Desde el segundo 1 los videos informativos de RTVE y similares en youtube se llenan de un aluvión de mensajes al mas puro estilo forocoches.

Es impresionante la campaña de bulos.
Abundan los mensajes tipo: "Yo realizo regularmente ese trayecto y el tren va dando botes sonando como un martillo neumático con muchos tramos a 50km/h por el estado de la vía."

Tiene que ser una campaña botijera, me niego a pensar que exista tanta gente apta para tratamiento psiquiátrico o con tanta maldad.
Arzak_ #2 Arzak_
Muy inmediatos para sacar rédito político de los entresijos de las víctimas mortales. Probablemente lo siguiente será nuevamente pedir donaciones como en el caso de la dana para quedársela en sus bolsillos.¡Son sus costumbres! 8-D
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
Hay mucho hijo de puta suelto comparándolo con lo de la DANA, obvian miserablemente todas las mentiras y bulos que soltaron ellos para intentar culpar a otros y exculpar a la derecha.

Si ha habido negligencias, que paguen los responsables. Si hay una huida hacia adelante para eludir responsabilidades, que se señale a quienes lo hagan y paguen por ello, si mienten para exculparse o culpar a otros, que les caiga su merecido. Mientras tanto, quienes se dedicaron a propagar toda clase de bulos por la DANA, podrían dejar de dar por saco con su argumentario de mierda, ya sé que es imposible, no pueden evitar comportarse como miserables.
PaulDurden #5 PaulDurden
Menudos HIJOS DE PUTA.
Con los cadáveres todavía calientes, ojalá revienten estos comemierdas.
#8 MADMax2 *
Claro, como que "los otros" no han tratado de sacar rédito político de las cosas que pasaban mientras estaban "los unos" en el gobierno.
En eso se parecen, los unos y los otros, y también un porcentaje importante de los gritadores de los unos y de los gritadores de los otros.

Y los que ponen parches antes de las heridas es porque actuarían igual que los otros en caso contrario (piensa el ladrón que todos son de su condición)
#9 dclunedo
#8 Que dices hombre!!!! Esta claro que esto será culpa de una malvada empresa privada y puede que algo tenga que explicar Bonilla... Mira TVE los satélites mediáticos y Ayusame y te mostrarán la realidad... :wall:
pepel #3 pepel
La culpa es de sanche, para no hablar de corrupsión.
#4 dagda
Hay que echar a las empresas privadas de las vías, cogen las rutas más rentables, y esa pasta que se llevan no va a mantenimiento ni a mantener rutas poco rentables pero necesarias
