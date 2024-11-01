La extrema derecha española intenta sacar rédito político con el accidente ferroviario de Córdoba  

Pero claro, antes de conocer siquiera las causas del accidente, antes de que los equipos de emergencia terminen su trabajo, ya tenemos a los buitres del PP intentando sacar rédito político de una tragedia. Ayuso y Tellado han empezado a señalar a Sánchez sin pruebas, a culpar al gobierno, a inventarse teorías cuando ni siquiera han terminado de investigar qué ha pasado.
| etiquetas: estrema , derecha , rédito , político , accidente , ferroviario , córdoba
Desde el segundo 1 los videos informativos de RTVE y similares en youtube se llenan de un aluvión de mensajes al mas puro estilo forocoches.
Es impresionante la campaña de bulos.
Abundan los mensajes tipo: "Yo realizo regularmente ese trayecto y el tren va dando botes sonando como un martillo neumático con muchos tramos a 50km/h por el estado de la vía."
Tiene que ser una campaña botijera, me niego a pensar que exista tanta gente apta para tratamiento psiquiátrico o con tanta maldad.
Si ha habido negligencias, que paguen los responsables. Si hay una huida hacia adelante para eludir responsabilidades, que se señale a quienes lo hagan y paguen por ello, si mienten para exculparse o culpar a otros, que les caiga su merecido. Mientras tanto, quienes se dedicaron a propagar toda clase de bulos por la DANA, podrían dejar de dar por saco con su argumentario de mierda, ya sé que es imposible, no pueden evitar comportarse como miserables.
Con los cadáveres todavía calientes, ojalá revienten estos comemierdas.
En eso se parecen, los unos y los otros, y también un porcentaje importante de los gritadores de los unos y de los gritadores de los otros.
Y los que ponen parches antes de las heridas es porque actuarían igual que los otros en caso contrario (piensa el ladrón que todos son de su condición)