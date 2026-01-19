El accidente de tren de Adamuz en imágenes

Dos trenes de alta velocidad han descarrilado este domingo por la tarde en la localidad cordobesa de Adamuz, uno con destino Madrid Puerta de Atocha y el otro con destino Huelva. La Guardia Civil ha confirmado a RTVE que hay, al menos, 39 fallecidos y 152 heridos. Es el primer choque de dos trenes en la red de alta velocidad española y el segundo accidente más grave del siglo tras el descarrilamiento de un Alvia en 2013 en Santiago de Compostela, que causó 80 muertos y 144 heridos.
| etiquetas: accidente , tren , adamuz , imágenes
1. Rotura neta del carril
El carril aparece seccionado transversalmente, no doblado.
No está simplemente desplazado: hay una fractura y falta continuidad.
La sección rota no muestra una deformación progresiva visible (curvatura, torsión), sino una separación relativamente limpia.
Esto es importante, porque los carriles arrancados por ruedas descarriladas suelen aparecer retorcidos o arrastrados, no “cortados”.
2. Traviesa de hormigón… » ver todo el comentario
"Aun así, la confirmación definitiva solo la da:
el análisis metalográfico del carril,
la superficie de fractura (fatiga vs rotura instantánea),
y los datos del registrador del tren"