El accidente de tren de Adamuz en imágenes

Dos trenes de alta velocidad han descarrilado este domingo por la tarde en la localidad cordobesa de Adamuz, uno con destino Madrid Puerta de Atocha y el otro con destino Huelva. La Guardia Civil ha confirmado a RTVE que hay, al menos, 39 fallecidos y 152 heridos. Es el primer choque de dos trenes en la red de alta velocidad española y el segundo accidente más grave del siglo tras el descarrilamiento de un Alvia en 2013 en Santiago de Compostela, que causó 80 muertos y 144 heridos.