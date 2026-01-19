edición general
20 meneos
314 clics
El accidente de tren de Adamuz en imágenes

El accidente de tren de Adamuz en imágenes

Dos trenes de alta velocidad han descarrilado este domingo por la tarde en la localidad cordobesa de Adamuz, uno con destino Madrid Puerta de Atocha y el otro con destino Huelva. La Guardia Civil ha confirmado a RTVE que hay, al menos, 39 fallecidos y 152 heridos. Es el primer choque de dos trenes en la red de alta velocidad española y el segundo accidente más grave del siglo tras el descarrilamiento de un Alvia en 2013 en Santiago de Compostela, que causó 80 muertos y 144 heridos.

| etiquetas: accidente , tren , adamuz , imágenes
17 3 0 K 373 actualidad
13 comentarios
17 3 0 K 373 actualidad
Comentarios destacados:    
DORO.C #1 DORO.C *
Me flipa esta imagen. No estoy diciendo que sea la causa, ese corte puede ser posterior al accidente. A ver que dicen los técnicos.  media
9 K 105
meroespectador #2 meroespectador *
#1 Estoy alucinando, me he quedado clavado mirándola... ojo a quien está haciendo las fotos.
0 K 7
madeagle #3 madeagle
#1 Yo me abstengo de decir nada en un sentido o en otro porque no tengo ni idea del tema, pero la foto es para que te den mareos si piensas que tienes que coger un tren mañana
2 K 24
#4 decker *
#1 No sólo el carril está cortado sino que de ahí en adelante está también tumbado. No se puede saber si es la causa del descarrilamiento o efecto del descarrilamiento.
0 K 10
Pointman #5 Pointman
#1 Se ven como impactos en el carril y las traviesas dañadas, es posible que el trozo que falta lo arrancara el tren. Todo esto sin tener apenas idea del tema. A ver qué dicen los expertos...
2 K 33
Abcdefghijklm #6 Abcdefghijklm *
#1 Lo que muestra claramente esta imagen
1. Rotura neta del carril

El carril aparece seccionado transversalmente, no doblado.

No está simplemente desplazado: hay una fractura y falta continuidad.

La sección rota no muestra una deformación progresiva visible (curvatura, torsión), sino una separación relativamente limpia.

{0x1f449} Esto es importante, porque los carriles arrancados por ruedas descarriladas suelen aparecer retorcidos o arrastrados, no “cortados”.

2. Traviesa de hormigón…   » ver todo el comentario
2 K 22
manbobi #7 manbobi
#6 La dependencia o veracidad que algunos le dais a la IA hasta el punto de preguntar, copiar y pegar una respuesta es preocupante. Son modelos de lenguaje probabilisticos, escriben de forma correcta y verosimil pero no son expertos.
0 K 12
Abcdefghijklm #9 Abcdefghijklm *
#7 eso ya lo sabemos todos, e incluso lo dice en el mensaje
"Aun así, la confirmación definitiva solo la da:

el análisis metalográfico del carril,

la superficie de fractura (fatiga vs rotura instantánea),

y los datos del registrador del tren"
0 K 7
Gadfly #8 Gadfly
#6 chat gpt?
0 K 5
Abcdefghijklm #11 Abcdefghijklm
#8 exacto
0 K 7
meroespectador #13 meroespectador
#6 Por la foto con el guardia civil de la gorrilla, está claro que es la vía del Irio, no del Alvia.
0 K 7
elmakina #10 elmakina *
#1 si ves los vídeos que han publicado de la Guardia Civil, la vía está reventada en varios puntos, probablemente efecto del descarrilamiento. Hay raíles sueltos, traviesas rotas, etc. En el propio punto del "corte" se ve la traviesa rota, por lo que tiene pinta de ser efecto de un golpe del propio tren.
0 K 10
Josecoj #12 Josecoj
#1 Si hubiera sido un corte intencionado hubiera descarrilado el tren entero, no solo los de final
0 K 8

menéame