Descarrilamiento en Córdoba, en directo
Al menos siete personas han muerto y 100 han resultado heridas tras el descarrilamiento de dos trenes de Alta Velocidad en el término municipal de Adamuz, Córdoba.
|
etiquetas
:
tren
,
accidente
,
iryo
,
ave
,
córdoba
actualidad
11 comentarios
Comentarios destacados:
#7
Mark_
#5
cállate, en serio. Cállate.
6
K
58
#2
kosako
*
Las víctimas ya tal, pero que no falte el temita
4
K
46
#10
usuarioeliminado
#5
Te has ido calentito a casa, eh.
3
K
39
#3
just_zip_it
*
Duplicada:
www.meneame.net/story/descarrilan-dos-trenes-adamuz-cordoba-varias-per
2
K
17
#8
neo1999
#3
No es duplicada, esta informa en tiempo real.
2
K
28
#11
cajadecartonmojada
#8
La otra también, sólo tienes que hacer scroll para abajo para verlo.
0
K
12
#9
gershwin
"Al menos 10 muertos y 25 heridos graves"
0
K
10
#1
Gadfly
»
ver comentario
29
K
-211
#4
Mark_
#1
en serio, algunos tenéis un puto problema que os impide mostrar el menor indicativo de empatía y comprensión que asusta.
El "amigo Óscar" está ejerciendo sus funciones como Ministro de Transportes en el H24 de Atocha, y coordinado con la Junta de Andalucía en todo momento. No dais descanso ni un puto minuto.
x.com/oscar_puente_/status/2012999017681105050?s=20
14
K
121
#5
Gadfly
»
ver comentario
22
K
-170
#6
Escafurciao
#1
la mente la tienes enferma.
5
K
61
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
x.com/oscar_puente_/status/2012999017681105050?s=20
x.com/oscar_puente_/status/2012999017681105050?s=20