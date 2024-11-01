edición general
Descarrilamiento en Córdoba, en directo

Al menos siete personas han muerto y 100 han resultado heridas tras el descarrilamiento de dos trenes de Alta Velocidad en el término municipal de Adamuz, Córdoba.

Mark_ #7 Mark_
#5 cállate, en serio. Cállate.
kosako #2 kosako *
Las víctimas ya tal, pero que no falte el temita
#10 usuarioeliminado
#5 Te has ido calentito a casa, eh.
neo1999 #8 neo1999
#3 No es duplicada, esta informa en tiempo real.
#11 cajadecartonmojada
#8 La otra también, sólo tienes que hacer scroll para abajo para verlo.
#9 gershwin
"Al menos 10 muertos y 25 heridos graves"
Mark_ #4 Mark_
#1 en serio, algunos tenéis un puto problema que os impide mostrar el menor indicativo de empatía y comprensión que asusta.

El "amigo Óscar" está ejerciendo sus funciones como Ministro de Transportes en el H24 de Atocha, y coordinado con la Junta de Andalucía en todo momento. No dais descanso ni un puto minuto.

x.com/oscar_puente_/status/2012999017681105050?s=20
Escafurciao #6 Escafurciao
#1 la mente la tienes enferma.
