Periodista Óscar Toro y fotógrafa María Clauss, fallecidos en el tren

El periodista Óscar Toro y la fotoperiodista María Clauss son dos de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

1 comentarios
cocolisto #1 cocolisto
Encima una buenas personas.Con la cantidad de hijos de la gran chingada que pululan por ahí amargando la vida....
