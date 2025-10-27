edición general
24 meneos
25 clics
El 40% de las españolas que tienen que viajar a Bruselas para abortar son de Madrid: “Me sentí una criminal”

El 40% de las españolas que tienen que viajar a Bruselas para abortar son de Madrid: “Me sentí una criminal”

ahora permite abortar después de las 22 semanas si se detectan anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable. Eso sí, para autorizarlo, cada caso debe contar con el aval de un comité clínico. El problema llega cuando este comité rechaza los casos de estas mujeres y no les deja otra opción que irse al extranjero a abortar. “Cada semana recibo 2 correos de españolas, sobre todo de Madrid, que necesitan venir a abortar”, asegura la jefa del Dpto. de Medicina Fetal en CHU Brugmann, la española Teresa

| etiquetas: españa , aborto , salud , bruselas , madrid
20 4 0 K 168 actualidad
10 comentarios
20 4 0 K 168 actualidad
Comentarios destacados:    
Dene #1 Dene
La criminal es su presi
2 K 26
TonyStark #6 TonyStark
#1 esto viene incluso de antes de la loca de los cojones...
0 K 11
#2 unocualquierax
¿Y por qué no se van a Barcelona o Bilbao?
1 K 19
aupaatu #3 aupaatu
#2 Porque están empadronadas en Madrid y sus médicos los tienen en Madrid y si vas a otra comunidad estás como desplazado y seguramente tardarán más en atenderte porque no entrará como urgencia médica.
5 K 59
JackNorte #4 JackNorte *
#2 Si yo fuera mujer y hubiera oido las historias por ejemplo las de "salvados" tambien saldria fuera de España para asegurar un servicio mejor, quizas de Bruselas hayan conseguido esas recomendaciones favorables, y ahora un aviion no es un problema.
Quizas hasta cueste menos ir a Bruselas que dentro de España.
Y para empezar te aseguras que no tengas en frente de la la clinica los ultracatolicos.
0 K 12
#5 rekus *
#2 En Bruselas las atienden sin juicios ni miradas raras, y todo va mucho más rápido. Muchas viajan allí porque en España pueden dilatarte mucho la intervención y ponerte trabas. Si el embarazo pasa de las 22 semanas, casi ningún hospital lo hace, aunque haya malformaciones graves.

Y como bonus: No tienes que aguantar a chalaos católicos en la puerta.
2 K 48
Tito_Keith #10 Tito_Keith
#2 a mi también me ha extrañado pero se refiere a cuando ya han pasado 22 semanas. Antes de eso sí, hay sitios en España
0 K 8
XtrMnIO #8 XtrMnIO
Como en el franquismo, que es el modelo deseado por la derecha española.
0 K 12
Moixa #9 Moixa
Abortar después de las 22 semanas es terrorífico. Si lo haces es por un problema grave. Que encima te pongan tantas trabas es muy triste. Eso sí que causa traumas.
0 K 12
Andreham #7 Andreham
Libertad pero con un *.
0 K 8

menéame