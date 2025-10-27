El 40% de las españolas que tienen que viajar a Bruselas para abortar son de Madrid: “Me sentí una criminal”

ahora permite abortar después de las 22 semanas si se detectan anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable. Eso sí, para autorizarlo, cada caso debe contar con el aval de un comité clínico. El problema llega cuando este comité rechaza los casos de estas mujeres y no les deja otra opción que irse al extranjero a abortar. “Cada semana recibo 2 correos de españolas, sobre todo de Madrid, que necesitan venir a abortar”, asegura la jefa del Dpto. de Medicina Fetal en CHU Brugmann, la española Teresa