·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11976
clics
Las verdaderas razones del declive de Menéame
3729
clics
Núcleo Nacional de Vox arrancando pancartas contra el genocidio y haciendo el saludo Nazi
3140
clics
Cosas que puedes hacer en China pero no en Estados Unidos
3574
clics
Nuevo bonus por entropía
4516
clics
Las familias de dos españoles detenidos en la prisión de Black Beach, en Guinea Ecuatorial, temen por sus vidas: “Están en estado muy grave”
más votadas
466
La ruina de la mayor universidad de España: la Complutense ya no puede ni pagar las nóminas a menos que logre un crédito
367
El coste de la corrupción del PP: un lastre multimillonario para la economía española
407
La Justicia descartó tres veces investigar a Begoña Gómez por recortes de prensa antes de que la denuncia recayese en el juez Peinado
469
La factura del 'dos estrellas Michelín' que Mazón intentó cargar al erario: pagó "en efectivo" una comida de 853 euros
306
El Gobierno propone a la Unión Europea acabar con el cambio de hora a partir de 2026
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
12
meneos
101
clics
Windows 11 cifra HDD sin permiso y deja a un usuario sin 3 TB
Windows 11 cifra los discos duros de un usuario sin permiso y revela una verdad incómoda: se pueden perder todos los datos sin falla.
|
etiquetas
:
windows
,
cifra
,
permiso
,
deja
,
usuario
10
2
0
K
182
tecnología
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
2
0
K
182
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
k-loc
*
Es por un tema de Bitlocker. Una capa de seguridad muy importante para los discos. Implica que si alguien, por ejemplo, te roba el portátil, podría acceder a tus datos sin saber la contraseña, simplemente pinchando el disco duro en otro equipo. Sin la clave de bitlocker, eso, en teoría, no es posible. Es muy fácil de obtener la clave de tú disco: si los ves con un candado, botón derecho sobre el disco duro -> Administrar bitlocker -> Copia de seguridad de la clave de recuperación.
Ahora, activarlo por defecto y no avisar.....eso son Microsofadas.
1
K
24
#6
Aokromes
#5
se activa en todos los pcs con cuenta microsoft, en teoria, en la cuenta microsoft tiene que aparecer la clave.... en teoria, pero a veces no esta, por eso es recomendable nada mas acabar de instalar el windows asegurarte de que la clave esta donde tiene que estar.
0
K
11
#9
k-loc
*
#6
Una cosa es que se active y otra que no te diga nada de haz esto que como casque te quedas sin nada. Eso es una cagada. Estoy de acuerdo con las medidas de seguridad, pero hay que dar unas nociones a la gente.
Para todo lo demás, Linux es tú amigo.
0
K
7
#2
denocinha
En la próxima actualización incluirá la feature de "pedir rescate"
1
K
21
#8
Ovlak
No se me ha habilitado el bitlocker automáticamente en mi vida ni conozco a nadie que le haya pasado. Tendremos que confiar en lo que ha dicho un usuario random de reddit.
1
K
21
#10
abuelillo
*
#8
Y en la propia documentacion de microsoft que explica que usando la cuentas online de microsoft (lo que es/sera obligatorio en nuevas versiones de windows11) el bitlocker se activa de forma automatica si haces una instalacion nueva de windows11, tampoco confias ?
0
K
7
#11
Aokromes
#8
a mi mismo cuando monte mi ordenador nuevo, por suerte sabia que sucedia y mire si mis discos duros estaban listados, lo que en todos los de almacenamiento desactive el cifrado.
0
K
11
#12
Albarkas
Yo sigo con w10. Ya veremos el siguiente paso, pero por ahora ni de coña w11.
0
K
20
#3
cenutrios_unidos
#0
¿Sin falla? ¿No será que pueden perder los datos si tienen una falla y el hardware al que va asociado el TPM se casca y no tienes la contraseña de recuperación?
0
K
16
#7
XXguiriXX
Supongo que habrá que usar Windows 11 Home en vez de Pro, por si las dudas.
0
K
12
#4
ombresaco
Entonces podemos considerar que un ransomware?
0
K
11
#1
Jodere
Vaya cagada que hace de vez en cuando W11, es como cuando no reconoce ni teclado ni ratón.
0
K
7
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Ahora, activarlo por defecto y no avisar.....eso son Microsofadas.
Para todo lo demás, Linux es tú amigo.