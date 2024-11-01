edición general
Windows 11 cifra HDD sin permiso y deja a un usuario sin 3 TB

Windows 11 cifra los discos duros de un usuario sin permiso y revela una verdad incómoda: se pueden perder todos los datos sin falla.

#5 k-loc *
Es por un tema de Bitlocker. Una capa de seguridad muy importante para los discos. Implica que si alguien, por ejemplo, te roba el portátil, podría acceder a tus datos sin saber la contraseña, simplemente pinchando el disco duro en otro equipo. Sin la clave de bitlocker, eso, en teoría, no es posible. Es muy fácil de obtener la clave de tú disco: si los ves con un candado, botón derecho sobre el disco duro -> Administrar bitlocker -> Copia de seguridad de la clave de recuperación.
Ahora, activarlo por defecto y no avisar.....eso son Microsofadas.
Aokromes #6 Aokromes
#5 se activa en todos los pcs con cuenta microsoft, en teoria, en la cuenta microsoft tiene que aparecer la clave.... en teoria, pero a veces no esta, por eso es recomendable nada mas acabar de instalar el windows asegurarte de que la clave esta donde tiene que estar.
#9 k-loc *
#6 Una cosa es que se active y otra que no te diga nada de haz esto que como casque te quedas sin nada. Eso es una cagada. Estoy de acuerdo con las medidas de seguridad, pero hay que dar unas nociones a la gente.
Para todo lo demás, Linux es tú amigo.
denocinha #2 denocinha
En la próxima actualización incluirá la feature de "pedir rescate"
Ovlak #8 Ovlak
No se me ha habilitado el bitlocker automáticamente en mi vida ni conozco a nadie que le haya pasado. Tendremos que confiar en lo que ha dicho un usuario random de reddit.
#10 abuelillo *
#8 Y en la propia documentacion de microsoft que explica que usando la cuentas online de microsoft (lo que es/sera obligatorio en nuevas versiones de windows11) el bitlocker se activa de forma automatica si haces una instalacion nueva de windows11, tampoco confias ?
Aokromes #11 Aokromes
#8 a mi mismo cuando monte mi ordenador nuevo, por suerte sabia que sucedia y mire si mis discos duros estaban listados, lo que en todos los de almacenamiento desactive el cifrado.
#12 Albarkas
Yo sigo con w10. Ya veremos el siguiente paso, pero por ahora ni de coña w11.
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
#0 ¿Sin falla? ¿No será que pueden perder los datos si tienen una falla y el hardware al que va asociado el TPM se casca y no tienes la contraseña de recuperación?
#7 XXguiriXX
Supongo que habrá que usar Windows 11 Home en vez de Pro, por si las dudas.
#4 ombresaco
Entonces podemos considerar que un ransomware?
#1 Jodere
Vaya cagada que hace de vez en cuando W11, es como cuando no reconoce ni teclado ni ratón.
