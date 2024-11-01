edición general
La Vuelta deja en el equipo Israel la responsabilidad de irse por "la seguridad de todos"

Kiko García desveló que habló con los corredores y les transmitió el sentir de la organización. "Creo que es el momento de tomar una decisión. No solamente nosotros, que como organizadores no podemos tomar ninguna decisión porque el reglamento nos obliga a que el equipo esté corriendo. Cualquier decisión en ese sentido nos puede llevar a perder la carrera, el calendario", reflexionó. "Nosotros (La Vuelta) no podemos tomar esa decisión, la tienen que tomar ellos (el equipo) o alguien de más arriba", insistió.

tsukamoto #1 tsukamoto
con tal de ir ellos de victimas, seguro que se quedan
frg #2 frg *
No se van a ir. Quien paga, manda, y si siguen pueden ir de víctimas en lugar de verdugos.

Edit: Parece que #1 se adelantó por 25 segundos.
oghaio #3 oghaio *
#1 Seguramente lo harán (se quedarán). Luego responsabilizarán a toda España, llamándola antisemita y otras mierdas...
The_Ignorator #4 The_Ignorator
Me recuerda al instituto: No les echan, les invitan a irse.
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
Que putos cobardes serviles amigos del dinero. Y después dicen que aman el deporte y tal...
