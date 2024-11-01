La Vuelta deja en el equipo Israel la responsabilidad de irse por "la seguridad de todos"

Kiko García desveló que habló con los corredores y les transmitió el sentir de la organización. "Creo que es el momento de tomar una decisión. No solamente nosotros, que como organizadores no podemos tomar ninguna decisión porque el reglamento nos obliga a que el equipo esté corriendo. Cualquier decisión en ese sentido nos puede llevar a perder la carrera, el calendario", reflexionó. "Nosotros (La Vuelta) no podemos tomar esa decisión, la tienen que tomar ellos (el equipo) o alguien de más arriba", insistió.