El equipo Israel-Premier Tech descarta abandonar la Vuelta a España

El equipo Israel-Premier Tech excluyó este miércoles la posibilidad de abandonar la Vuelta ciclista a España, como había sugerido un responsable de la organización, después de que una manifestación propalestina obligara a acortar la undécima etapa en Bilbao, sin que hubiera un ganador de la misma.

21 comentarios
Comentarios destacados:        
Pertinax #1 Pertinax *
Pues nada, se les sigue jodiendo, y más publicidad antigenocidas. Os toca, cántabros.
12 K 138
Aokromes #18 Aokromes
#1 a ver si este año la vuelta acaba en laredo.
0 K 10
Pertinax #20 Pertinax *
#18 Tampoco es necesario. Con que este equipo se vaya a su puto país es suficiente.
0 K 18
Romfitay #19 Romfitay
#1 En Asturias ya estamos preparándonos.
1 K 29
Alakrán_ #8 Alakrán_
No se quién esperaba que abandonaran la Vuelta, pero tenía que ser muy iluso.
5 K 61
poyeur #10 poyeur
#8 No se van de los territorios ocupados con resoluciones de la ONU...
8 K 85
Ovlak #4 Ovlak
Sólo quieren ver el mundo arder
5 K 54
#2 Suleiman
Estaba clarísimo, lo suyo es petarlo todo....
4 K 52
Asimismov #16 Asimismov
#2 a los demás, a los goyim
0 K 12
ipanies #11 ipanies
Era mucho más que previsible, al igual que es más que previsible que está vuelta a España va a ser un puto desastre. Una pena para aquellos deportistas que se lo han currado durante años para llegar a una cita deportiva importante y que está saliendo como el culo.
4 K 45
powernergia #14 powernergia
En Madrid estaremos esperando.  media
3 K 40
ixo #12 ixo
A ver, que Israel juega a la victimización desde el primer día. Van a usar el altavoz mediático de La Vuelta para mostrar al mundo entero lo "antisemitas" que son los españoles. ¡ Los cojones van a abandonar", así lluevan chuzos de punta. Están en su salsa. :ffu:

Lo suyo es seguir presionando para que se larguen a su puta casa cuanto antes y joderles el relato. :peineta:
3 K 28
#6 Madmaxi
A por ellos ole ole ole!!!!

Y en mayo 12 puntos otra vez!!!!
2 K 25
Chakotay_Bolson #9 Chakotay_Bolson
Va Cantabria, con un par
2 K 22
efectogamonal #5 efectogamonal
SORPRESÓN {0x1f525}
1 K 21
kosako #3 kosako
A seguir dando por culo
1 K 21
Kantinero #15 Kantinero
El alcalde de Laredo, diciendo ya en el Larguero que la culpa es del PSOE que esta calentando para mañana, le han parado un poco los pies
1 K 20
#17 R2dC
#15 Cuando el verano dure la mitad del año y los vascos que van de vacaciones a Laredo se queden más tiempo y se empadronen, el gañan ese pierde la alcaldía xD
1 K 20
pingON #7 pingON
espero que el resto de equipos, los dejen en evidencia
0 K 14
XtrMnIO #13 XtrMnIO
Molestando allá donde van...
0 K 13
#21 perica_we
al final suspenden lavuelta
0 K 7

