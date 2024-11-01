El equipo Israel-Premier Tech descarta abandonar la Vuelta a España

El equipo Israel-Premier Tech excluyó este miércoles la posibilidad de abandonar la Vuelta ciclista a España, como había sugerido un responsable de la organización, después de que una manifestación propalestina obligara a acortar la undécima etapa en Bilbao, sin que hubiera un ganador de la misma.
| etiquetas: israel-premier tech , descarta abandonar , vuelta a españa
Lo suyo es seguir presionando para que se larguen a su puta casa cuanto antes y joderles el relato.
Y en mayo 12 puntos otra vez!!!!