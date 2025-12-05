·
37
meneos
53
clics
Crisis en Revuelta, la rama juvenil de VOX, entre denuncias de desvío de los fondos recaudados para las víctimas de la dana
Dirigentes de Revuelta presentan la dimisión y denuncian a la Fiscalía las cuentas de la asociación que promovió el cerco a la sede del PSOE.
|
etiquetas
:
revuelta
,
vox
,
desvío de fondos
31
6
1
K
257
actualidad
11 comentarios
31
6
1
K
257
actualidad
#6
Suikoden
Un poco más sobre esto:
pbs.twimg.com/media/G7bi0lpWoAACRjq?format=png&name=large
1
K
29
#1
Ze7eN
*
El texto íntegro de la noticia:
txtify.it/https://elpais.com/espana/2025-12-05/crisis-en-la-rama-juven
CRISIS EN LA RAMA JUVENIL DE VOX ENTRE DENUNCIAS DE DESVÍO DE LOS
FONDOS RECAUDADOS PARA LAS VÍCTIMAS DE LA DANA
Revuelta, la marca juvenil de Vox, que promovió las movilizaciones
ante la sede federal del PSOE en la madrileña calle Ferraz en
noviembre de 2023, ha entrado en una
…
» ver todo el comentario
1
K
23
#3
mmlv
Ninguna sorpresa
0
K
19
#4
javierchiclana
Suscríbete para seguir leyendo. Muro de pago:
1
K
16
#8
Ze7eN
#4
He puesto en el primer enlace un link y el texto íntegro para que la leas, pero siéntete libre de votar negativo, estás en tu derecho.
1
K
32
#9
javierchiclana
*
#8
Es que porque pongas trucos para leerlo no deja de ser muro de pago. No tienes derecho a publicar un texto que tiene propietario. Además es contrario a las normas de MNM.
0
K
17
#7
wata
Ya lo han denunciado exvoseros... Vox es un chiringuito para ganar dinero y se están forrando.
0
K
15
#5
Dene
Cuanto se ha llevado Santi??
0
K
12
#10
SMaSeR
#5
Creo que ese es su real problema..., no es que sean personas integras, es que se va toda la pasta a la fundación del vago profesional y no reparte un duro. Si repartiese estarían callados como las putitas que son.
0
K
7
#11
HartzBaltz
Cada vez lo tengo mas claro que la bandera roja y gualda es sinonimo de corrupcion. Alli donde hay una, hay corrupcion y si hay muchas ni te cuento. Es matematico.
0
K
10
#2
Hynkel
Ahora se entera más de uno que Pagascal va a lo que va.
Si Pagascal llega a vicepresidente del gobierno (o a presidente, vete a saber) más de uno descubrirá demasiado tarde que Robin Hood es sólo un personaje de ficción.
0
K
8
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
