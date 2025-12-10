Vox exige al PP prohibir las 'organizaciones propalestinas' para pactar los presupuestos en Aragón

La formación fascista Vox ha presentado al Gobierno de Jorge Azcón (PP) un documento con una batería de condiciones para respaldar los presupuestos autonómicos de 2026 y evitar así un adelanto electoral en Aragón. Entre las demandas más controvertidas destaca la petición de eliminar por completo las entidades propalestinas. También reclamó eliminar referencias al catalán, a sindicatos y a entidades LGTBI, mientras el pulso entre ambos partidos amenaza con forzar un adelanto electoral en febrero.
Próximamente en el gobierno de la nación.
Vox ya ha tenido sus purgas. Olona, Espinosa de los Monteros... Muchos están fuera ya. Pagascal va a llegar hasta donde se le deje. Que si por él fuese, sería muy muy lejos.
Constitución Española, artículo 22:
Se reconoce el derecho de asociación.
Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.
Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad.
Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial… » ver todo el comentario
2. Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante alguna de las siguientes conductas, realizadas de forma reiterada y grave:
a) Vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual.
POR MIS COHONE!!!
Para sorpresa de nadie salvo los cuatro analfabetos iletrados que no saben qué es la derecha.
1. VOX no quiere que se aprueben presupuestos.
2. VOX no propone prohibir, propone quitarles las subvenciones autonómicas.
Conociendo a Vox, se dedican una vez más a hacer ruido y a dar por saco. Podemos, aunque yo no estaba de acuerdo con muchas de sus ideas, cuando tocó poder al menos se dedicó a… » ver todo el comentario
También para Iglesia, tauromaquia etc etc, que os veo venir
Y eso es simplemente imposible porque las asociaciones propalestinas no persiguen un fin ilícito, y por lo tanto no pueden ser disueltas. Están amparadas por el derecho constitucional a la asociación.
Vox, o es un burro que desconoce cuestiones legales al alcance de cualquiera que sabe leer y entender lo que lee, o está haciendo ruido aposta.