Vox exige al PP prohibir las 'organizaciones propalestinas' para pactar los presupuestos en Aragón

La formación fascista Vox ha presentado al Gobierno de Jorge Azcón (PP) un documento con una batería de condiciones para respaldar los presupuestos autonómicos de 2026 y evitar así un adelanto electoral en Aragón. Entre las demandas más controvertidas destaca la petición de eliminar por completo las entidades propalestinas. También reclamó eliminar referencias al catalán, a sindicatos y a entidades LGTBI, mientras el pulso entre ambos partidos amenaza con forzar un adelanto electoral en febrero.