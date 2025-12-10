edición general
Vox exige al PP prohibir las 'organizaciones propalestinas' para pactar los presupuestos en Aragón

Vox exige al PP prohibir las 'organizaciones propalestinas' para pactar los presupuestos en Aragón

La formación fascista Vox ha presentado al Gobierno de Jorge Azcón (PP) un documento con una batería de condiciones para respaldar los presupuestos autonómicos de 2026 y evitar así un adelanto electoral en Aragón. Entre las demandas más controvertidas destaca la petición de eliminar por completo las entidades propalestinas. También reclamó eliminar referencias al catalán, a sindicatos y a entidades LGTBI, mientras el pulso entre ambos partidos amenaza con forzar un adelanto electoral en febrero.

powernergia #1 powernergia
Eso es el fascismo.
Próximamente en el gobierno de la nación.
DaniTC #8 DaniTC *
#1 piden algo que saben que no van a prohibir por ser ilegal. Salen en las noticias, sus hooligans vitorean y dan por culo para luego pedir más, que será lo que realmente quieren. Ganan siempre riéndose de la demográcia.
Moixa #23 Moixa
#1 espero que no
#26 Hynkel
#1 Si eso ocurre, no tardaríamos en ver una noche de los cuchillos largos.

Vox ya ha tenido sus purgas. Olona, Espinosa de los Monteros... Muchos están fuera ya. Pagascal va a llegar hasta donde se le deje. Que si por él fuese, sería muy muy lejos.
Lamantua #27 Lamantua
#1 Nunca gobernará esa gentuza en el gobierno de España.
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
Vox es sionismo.
#9 vGeeSiz
#4 dudo mucho que alguien de vox sepa que significa sionismo
SeñorPresunciones #11 SeñorPresunciones *
#9 De las bases, seguro. Los dirigentes lo saben de sobra. Es un dinero que reciben con regularidad.
#3 Hynkel
app.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=2

Constitución Española, artículo 22:

Se reconoce el derecho de asociación.
Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.
Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad.
Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial…   » ver todo el comentario
#21 mstk
#3 Artículo 9. Actividad.
2. Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante alguna de las siguientes conductas, realizadas de forma reiterada y grave:

a) Vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual.
Dene #29 Dene
#3 Constitución Boxera, artículo 0
POR MIS COHONE!!!
XtrMnIO #5 XtrMnIO *
Lo que viene siendo recortar libertades fundamentales para allanar el camino a su dictadura.
Torrezzno #2 Torrezzno
Y como quieren prohibir eso? Prohibir prohibir prohibir. No eran estos liberales?
ummon #19 ummon
#2 Sí claro, exigen la libertad de poder joder a todo el mundo que no comulgue con sus ideales.
#24 muerola
#2 como todos los autodenominados "liberales"
tarkovsky #7 tarkovsky
Me veo echándome al monte justo antes de jubilarme para defender una democracia en la que no creo. Fascistas de mierda..., qué agobio, joder.
vicus. #22 vicus.
A ver si nos damos cuenta de que son pura traición, financiándose con dinero proveniente del extranjero y a las órdenes del sinónimo y el Trumpeta. Ilegalización para cuando sea demasiado tarde?
#15 kenshinbh
Una medida que mejorará enormemente la vida de los aragoneses.
Supercinexin #10 Supercinexin
Los marranos que daban lecciones de libertá a la malvada izquierda dictatorial que no deja pensar libremente.

Para sorpresa de nadie salvo los cuatro analfabetos iletrados que no saben qué es la derecha.
JackNorte #13 JackNorte
Los genocidas exigiendo que no se permita protestar contra el genocidio.
angelitoMagno #14 angelitoMagno
Parece que si, que el objetivo era forzar elecciones.

Aragón se acerca a un adelanto electoral tras rechazar Azcón las condiciones de Vox para aprobar sus presupuestos
www.laverdad.es/nacional/aragon-acerca-adelanto-electoral-tras-rechaza
angelitoMagno #12 angelitoMagno
Eso sería inconstitucional. Así que, una de dos:

1. VOX no quiere que se aprueben presupuestos.
2. VOX no propone prohibir, propone quitarles las subvenciones autonómicas.
#17 Hynkel
#12 Leyendo otra fuente se ve que sí, que quieren prohibir. Como bien dices y como he comentado antes, una asociación que no tiene fines delictivos no puede ser ilegalizada, va contra el 22 de la CE.

www.publico.es/politica/vox-exige-prohibir-organizaciones-apoyo-palest

Conociendo a Vox, se dedican una vez más a hacer ruido y a dar por saco. Podemos, aunque yo no estaba de acuerdo con muchas de sus ideas, cuando tocó poder al menos se dedicó a…   » ver todo el comentario
#6 vGeeSiz
no soy fan de prohibir nada, pero si lo soy de dejar de financiar gastos no esenciales y si hay dinero del contribuyente ahí, bien cancelado que está

También para Iglesia, tauromaquia etc etc, que os veo venir
Pablosky #18 Pablosky
#6 pero no están hablando de dejar de financiarlos. Es mucho peor.
#25 Hynkel
#6 Como te dice #18 buscan prohibir, no se limitan a retirar las subvenciones.

Y eso es simplemente imposible porque las asociaciones propalestinas no persiguen un fin ilícito, y por lo tanto no pueden ser disueltas. Están amparadas por el derecho constitucional a la asociación.

Vox, o es un burro que desconoce cuestiones legales al alcance de cualquiera que sabe leer y entender lo que lee, o está haciendo ruido aposta.
SerVicius #28 SerVicius
#6 Paren de buscar!!! Ya tenemos a quien hay que preguntarle si algo es un gasto no esencial!
ExLibris #20 ExLibris
Vergüenza! Vendepatrias!
Herrerii #16 Herrerii
Mejor hablar de palestina que hablar de sus propuestas sobre empleo, vivienda, ...
