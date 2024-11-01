Venezuela: Trump no quiere democracia, solo recursos y poder

El secuestro de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos este fin de semana dejaban un futuro incierto para el país, pero las declaraciones de Trump y la permanencia del régimen dibujan un futuro sin transición democrática.
Mientras que los defensores de Maduro no reconocen que tienen intereses por detrás mientras acusan a los demás de falta de nobleza.
Para empezar, Cuba deja de recibir ayuda de Venezuela, lo cual los deja tirotando y puede abrir paso a que USA se planten allí como perro por su casa.
Los detractores de Maduro en general cuando han visto que Trump lo ha quitado del medio para ponerse él, han reculado en sus posturas.