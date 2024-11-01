edición general
Venezuela: Trump no quiere democracia, solo recursos y poder

Venezuela: Trump no quiere democracia, solo recursos y poder

El secuestro de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos este fin de semana dejaban un futuro incierto para el país, pero las declaraciones de Trump y la permanencia del régimen dibujan un futuro sin transición democrática.

#1 Leclercia_adecarboxylata
¡No puede ser!
rogerius #6 rogerius
Corina Machado & Co. tampoco quieren democracia, por cierto. Solo que manden los suyos… vamos, poder y pastuqui. Lo mismo que Trump.
kreepie #5 kreepie
Vaya, no me lo esperaba. Creía que era un acto altruista para ganar el próximo premio FIFA al más bonachón de la fiesta mundial.
josete15 #9 josete15
Tres noticias seguidas de Argentina y @Findeton no ha aparecido. Algo le ha pasado al muchacho, o Milei le ha quitado el subsidio o le ha pagado unas vacaciones.
pedrario #11 pedrario
#10 Que no me cuentes películas, que nadie niega los intereses de eeuu, ni el propio Trump, fin.
pedrario #4 pedrario
La cuestión es que los contrarios a Maduro saben que EEUU tiene intereses y que no lo hace por caridad, pero se alegran porque aún así, lo más probable es que haga que su situación mejore.

Mientras que los defensores de Maduro no reconocen que tienen intereses por detrás mientras acusan a los demás de falta de nobleza.
kreepie #7 kreepie
#4 eh? Será casi al revés. Desde el minuto 1 defensores de Maduro (o no, simplemente asqueados de los trumpistas) han sospechado de que las únicas intenciones son sus reservas de petróleo y oro, además de tratar de joder a países que colaboran con Venezuela. Es un winwin para Trump.

Para empezar, Cuba deja de recibir ayuda de Venezuela, lo cual los deja tirotando y puede abrir paso a que USA se planten allí como perro por su casa.
pedrario #8 pedrario
#7 No, no es al revés. Trump en ningún momento ha escondido siquiera su interés por el petróleo, NADIE niega que tenga ese interés.
kreepie #10 kreepie
#8 te suena algo de luchar contra el narcotráfico? Asesinar a gente en lanchas que presuntamente llevan droga? De querer llevar la democracia a Venezuela Hasta hace nada no hablaba de querer sus recursos naturales ni de evitar que China y cía tengan acceso a ello. Una vez hecho todo, se ha quitado las caretas y hablan de controlar el país y sus recursos abiertamente ya sin eufemismos ni paños calientes.

Los detractores de Maduro en general cuando han visto que Trump lo ha quitado del medio para ponerse él, han reculado en sus posturas.
#3 PeroKeKoñoLePasaAlMundo
¡Mienten!, van a secuestrar también a Xi Jinping y a Kim yong-un para demostrarlo
