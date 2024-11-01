·
15
meneos
35
clics
Unas 700 personas convocadas por Falange marchan en Madrid contra el régimen "genocida" del 78
La protesta fue inicialmente
prohibida por la Delegación del Gobierno
, aunque el
TSJM la ha autorizado
este viernes
|
etiquetas
:
falange
,
superior de madrid
13
2
0
K
199
actualidad
13 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
2
0
K
199
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
YSiguesLeyendo
de nuevo los togados fachos "desprohibiendo" desfiles fascistas para derrocar al Gobierno, y van...
4
K
68
#2
unocualquierax
*
Está claro que ni siquiera entienden qué significa la palabra 'genocidio'.
Analfabestias.
Y los jueces, resulta evidente que están crecidos, se salen.
4
K
44
#3
pepel
700, y traídos de todos los lugares; una abrumadora mayoría...
2
K
38
#9
alfre2
#3
he aquí el problema. Hay quien se acostumbra a convivir con la gangrena. Lo habrá visto en casa y ya ha bajado la guardia.
No seáis como él!!
1
K
22
#5
alfre2
Madriz y sus taras. Animo a dejarlos a su ritmo; muy atrás.
2
K
27
#12
alcama
*
#5
A cincuenta años de la muerte de Franco, Barcelona mantiene una calle dedicada a un fundador de Falange
www.msn.com/es-es/sociedad-cultura-e-historia/historia/a-cincuenta-añ
Barzelona y sus taras
0
K
7
#4
Top_Banana
La concentración ha iniciado a las 21.00 horas en las inmediaciones de la calle Génova, 24, cerca de la sede nacional del PP.
1
K
25
#8
calde
FASCISTAS FUERA!
1
K
24
#6
YSiguesLeyendo
ojos bonitos...:
www.youtube.com/watch?v=OGVzS9iQbfM
0
K
20
#13
cocolisto
Va a haber que cambiar algunas togas por sogas.
0
K
20
#7
Oktarr
Falange, sin embargo, recurrió la prohibición ante el TSJM, que lo ha estimado al considerar que la decisión de la Delegación "no es conforme a derecho"
y se basa en la mera posibilidad futura e incierta de que se produjeran conductas contrarias a la Ley de Memoria Democrática o al Código Penal.
1
K
17
#10
wictor69
El régimen del 78 se le puede definir de muchas maneras como injusto, blanqueador del franquismo o antidemocrático pero lo de genocida no lo pillo
0
K
7
#11
alcama
¿ En qué quedamos: vuelve la ultraderecha y nos tiene que salvar Sánchez, o tiene una presencia residual?
No vale las dos opciones según interese el día, hay que elegir
0
K
7
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
