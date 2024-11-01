edición general
Unas 700 personas convocadas por Falange marchan en Madrid contra el régimen "genocida" del 78

La protesta fue inicialmente prohibida por la Delegación del Gobierno, aunque el TSJM la ha autorizado este viernes

13 comentarios
YSiguesLeyendo
de nuevo los togados fachos "desprohibiendo" desfiles fascistas para derrocar al Gobierno, y van...
4
unocualquierax
Está claro que ni siquiera entienden qué significa la palabra 'genocidio'.
Analfabestias.
Y los jueces, resulta evidente que están crecidos, se salen.
4
pepel
700, y traídos de todos los lugares; una abrumadora mayoría...
2
alfre2
#3 he aquí el problema. Hay quien se acostumbra a convivir con la gangrena. Lo habrá visto en casa y ya ha bajado la guardia.

No seáis como él!!
1
alfre2
Madriz y sus taras. Animo a dejarlos a su ritmo; muy atrás.
2
alcama
#5

A cincuenta años de la muerte de Franco, Barcelona mantiene una calle dedicada a un fundador de Falange
www.msn.com/es-es/sociedad-cultura-e-historia/historia/a-cincuenta-añ

Barzelona y sus taras
0
Top_Banana
La concentración ha iniciado a las 21.00 horas en las inmediaciones de la calle Génova, 24, cerca de la sede nacional del PP.
1
calde
FASCISTAS FUERA!
1
cololisto
Va a haber que cambiar algunas togas por sogas.
0
Oktarr
Falange, sin embargo, recurrió la prohibición ante el TSJM, que lo ha estimado al considerar que la decisión de la Delegación "no es conforme a derecho" y se basa en la mera posibilidad futura e incierta de que se produjeran conductas contrarias a la Ley de Memoria Democrática o al Código Penal.
1
wictor69
El régimen del 78 se le puede definir de muchas maneras como injusto, blanqueador del franquismo o antidemocrático pero lo de genocida no lo pillo
0
alcama
¿ En qué quedamos: vuelve la ultraderecha y nos tiene que salvar Sánchez, o tiene una presencia residual?
No vale las dos opciones según interese el día, hay que elegir
0

