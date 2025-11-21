Falangistas marchan contra el régimen “genocida” del 78 y cantan “Pedro Sánchez, tiro en la nuca”

En un primer mitin antes de partir hacia la sede del PP en la calle Génova, han animado a que los falangistas estén hoy manifestándose. Ya ante la sede del PSOE en Ferraz, su siguiente parada, han gritado “Pedro Sánchez, tiro en la nuca”. Cientos de personas -unas 700, según la Delegación del Gobierno en Madrid- convocadas por Falange Española se manifiestan en Madrid “contra el régimen del 78” que califican de “genocida” y reivindican la figura de José Antonio Primo de Rivera con cánticos del 'Cara al sol', el himno falangista.