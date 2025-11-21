Falangistas marchan contra el régimen “genocida” del 78 y cantan “Pedro Sánchez, tiro en la nuca”

En un primer mitin antes de partir hacia la sede del PP en la calle Génova, han animado a que los falangistas estén hoy manifestándose. Ya ante la sede del PSOE en Ferraz, su siguiente parada, han gritado “Pedro Sánchez, tiro en la nuca”. Cientos de personas -unas 700, según la Delegación del Gobierno en Madrid- convocadas por Falange Española se manifiestan en Madrid “contra el régimen del 78” que califican de “genocida” y reivindican la figura de José Antonio Primo de Rivera con cánticos del 'Cara al sol', el himno falangista.
| etiquetas: falangistas , régimen del 78 , pedro sánchez
Puedes mandarla tranquilamente.
Apostaría que ya te han dicho antes que busques ayuda
Los que se den por aludidos le tenéis que dar aquí abajo al botón rojo.
Dugo por las sandeces q dices, siendo viernes noche espero, por tu bien, q sea eso.
Dugo por las sandeces q dices, "
También, misma persona:
"Charlie Kirk murio sacrificandose para q tidos los americanos puedan tener un arma en casa"
Y LITERALMENTE tambien dijo, al respecto, despues de un tiroteo en el q murieron crios q 'si es el precio a pagar por poder llevar armas estoy dispuesto a pagarlo'.
Asi q sandez cero; un tio coherente q se sacrifico por sus ideas.
La derecha une; bajo su bota.
Venga Marlaska, haz tu trabajo de una puta vez!
No me extrañaría que él mismo estuviese allí. Aunque bueno, le pagan para hacer propaganda en internet, así que igual no le daba la jornada laboral para ir...
En un país que ha sufrido el terrorismo como en el nuestro, decir que una parte del mismo, por creer en soluciones sociales y económicas socialistas, justifican algo así.... Das puto asco, y directamente no sería capaz de terminar la frase en un cara a cara.
www.meneame.net/story/unas-700-personas-convocadas-falange-marchan-mad
Si que maten a Charlie Kurk es el precio a pagar por poder tener fusiles de asalto en casa es un precio q el mismo habria pagado voluntariamente.
Hipotesis mirando el panorama: el fallo del Tribunal Supremo un 20 N (es un mensaje); la rebelion de Ayuso al gobierno central no entregando los datos de cribados de cáncer, ni la lista de médicos objetores; felicitar a Ecuador directamente, los mensajes en ingles: Ayuso se está presentando en el extranjero como la Presidenta, sin dejar muy claro que… » ver todo el comentario
Los fascistas siempre igual: cuando no podeis negar lo q sois venis con el 'y tu mas' magnificando cosas o inventandooslas directamente....
… » ver todo el comentario
Como pierdan las siguientes elecciones ¿Habrá alzamiento, estando en la UE y la OTAN? Por este camino vamos a sufrir unos tiempos que se estudiarán en historia durante cientos de años, "el único país de europa que fue laboratorio del fascismo dos veces"
Edito, que acaba de subir a portada otra donde habla expresamente de ese rifirrafe delegación -tsjm.
www.meneame.net/story/unas-700-personas-convocadas-falange-marchan-mad
Sabemos los métodos que usan, el nacismo se aprovecho de la democracia para después destrozar su pais.y el franquismo la aniquiló y trajo miseria y desastre a España.
No a las dictaduras que propagan odio.
Si total, no les van a condenar por enaltecimiento del terrorismo, eso es solo cuando eres de izquierdas.
Será que ya se los saben de memoria.
Los que usan violencia a prisión.