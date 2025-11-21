edición general
277 meneos
519 clics
Falangistas marchan contra el régimen “genocida” del 78 y cantan “Pedro Sánchez, tiro en la nuca”

Falangistas marchan contra el régimen “genocida” del 78 y cantan “Pedro Sánchez, tiro en la nuca”

En un primer mitin antes de partir hacia la sede del PP en la calle Génova, han animado a que los falangistas estén hoy manifestándose. Ya ante la sede del PSOE en Ferraz, su siguiente parada, han gritado “Pedro Sánchez, tiro en la nuca”. Cientos de personas -unas 700, según la Delegación del Gobierno en Madrid- convocadas por Falange Española se manifiestan en Madrid “contra el régimen del 78” que califican de “genocida” y reivindican la figura de José Antonio Primo de Rivera con cánticos del 'Cara al sol', el himno falangista.

| etiquetas: falangistas , régimen del 78 , pedro sánchez
123 154 1 K 311 actualidad
86 comentarios
123 154 1 K 311 actualidad
Comentarios destacados:                    
#36 #1 Todavía aparecerá alguno soltando lo de "les llamáis falangistas por pensar diferente", cuando "pensar diferente" es "Pedro Sánchez, tiro en la nuca".
alfre2 #3 alfre2
Madriz siendo Madriz; la incubadora del fascismo
38 K 297
Shuquel #6 Shuquel
#5 Y por qué no subiste esta noticia?
10 K 88
alcama #8 alcama
#6 Cuando mi comentario aparezca en gris tendrás tu respuesta
16 K -64
UnDousTres #14 UnDousTres
#8 El movimiento de liberacion vasco, no se que te extraña.
1 K 24
ostiayajoder #26 ostiayajoder
#14 Para subir una noticia creo q hace falta 6 de karma y q te la vote la gente...

Puedes mandarla tranquilamente.
1 K 14
#32 VFR
#26 xD xD xD
0 K 7
ccguy #48 ccguy
#8 Tus comentarios aparecen en gris porque tienes ignorado a medio menéame y además porque mientes más que hablas.
4 K 50
Pablosky #73 Pablosky *
#48 Realmente aparecen en gris porque le gusta así, es un masoquista del karma.
0 K 10
mtp38k #50 mtp38k
#8 los mártires son una figura contradictoria pero cuando son voluntarios y provocan su propio martirio me da la impresión de algún tipo de desequilibrio mental
Apostaría que ya te han dicho antes que busques ayuda
0 K 9
los111.com #54 los111.com
#8 Se llama emotivismo moral.
0 K 9
tryn #79 tryn
#8 vale para poco pero te doy mi positivo. He sido asiduo de meneame desde hace muchísimos años, no digo que antes fuera imparcial, porque yo tampoco lo soy. Pero llegar al punto de intentar ocultar lo evidente a fuerza de negativos denota un nivel de fanatismo que ríete tu de la ultraderecha. Aquí se han quedado todos los dias los ultrasubnormales.

Los que se den por aludidos le tenéis que dar aquí abajo al botón rojo.
1 K 15
#18 Jatetu
#6 Porque la gente con opiniones o posiciones contrarias a la mayoritaria en Menéame difícilmente llegan a tener suficiente karma para dichas acciones. Y eso cuando no directamente te matan la cuenta.
5 K -2
Pablosky #74 Pablosky
#18 Decir 10 comentarios más arriba que "la izquierda justifica los asesinatos de ETA" no es tener una opinión diferente, es pedir que te cosan el comentario a negativos por decir mentiras, que para eso están.
0 K 10
Peka #37 Peka
#6 Prácticamente todos sus comentarios terminan en gris. Es un troll conocido y no dialoga, solo se dedica a contar bulos y alguna medida verdad.
4 K 47
ostiayajoder #24 ostiayajoder
#16 Estas borracho?

Dugo por las sandeces q dices, siendo viernes noche espero, por tu bien, q sea eso.
12 K 117
#27 Jatetu
#24 "Estas borracho?

Dugo por las sandeces q dices, "

También, misma persona:

"Charlie Kirk murio sacrificandose para q tidos los americanos puedan tener un arma en casa"
17 K -88
ostiayajoder #29 ostiayajoder *
#27 LITERALMENTE sus ultimas palabras fueron para defender la tenencia de armas en USA.

Y LITERALMENTE tambien dijo, al respecto, despues de un tiroteo en el q murieron crios q 'si es el precio a pagar por poder llevar armas estoy dispuesto a pagarlo'.

Asi q sandez cero; un tio coherente q se sacrifico por sus ideas.
12 K 121
#57 Gorrion80kg
#5 Solo por recordar? O solo por justificar?
1 K 16
alcama #61 alcama
#57 Por recordar vuestra hipocresía. No es qué, es el quién
2 K -5
bronco1890 #7 bronco1890
#3 Pero los que dividen y los que esparcen odio son los de la derecha, ojo
2 K 0
ostiayajoder #28 ostiayajoder
#7 No, eso si q no.

La derecha une; bajo su bota.
7 K 82
#85 tusko
#7 Si si esos que quieren asesinar a 20 millones de hijos de puta, los de tu cuerda
0 K 10
Nómada_sedentario #56 Nómada_sedentario
#3 hombre, Madrid, Madrid... Sólo han sido 700 oligofrénicos.
0 K 10
oceanon3d #65 oceanon3d *
#56 Visto así tienes razón; pero ojo que las ratas se multiplican muy rápido si no se controla ... ademas no creo que en su mayor parte sean fascistas en el sentido literal ni medio literal, apostaría a que tres cuartas partes ellos sepan siquiera lo que eso significa ... son los menos amieblados del pueblo, los matones de patio de colegio que no evolucionaron jamas, los amargados que buscan un club estúpido que les de algo de sentido a sus insulsas vidas, los que no distinguen entre ser honrado y la delincuencia .. en resumen como diaria mi vieja; gente insana.
0 K 8
alfre2 #78 alfre2
#56 otro que convive con la gangrena como si tal cosa. He aquí el problema
0 K 12
obmultimedia #64 obmultimedia
#3 Ahora seria interesante identificar a todos los que iban cantando esa consigna tan violenta.
Venga Marlaska, haz tu trabajo de una puta vez!
0 K 11
calde #17 calde
#15 tú sí que eres un hijo de puta
26 K 186
calde #20 calde
#19 Puestos a decir tonterías... hay cosas que no tiene sentido ni discutir.
7 K 84
#21 Jatetu
#20 En fin, lo dicho antes. Y reportado. Veremos si vale para algo, o se deja pasar como tantas otras veces.
15 K -58
calde #22 calde
#21 Pero si a los que hay que echar es a los que defienden a los fascistas como haces tú!
6 K 42
BlackDog #40 BlackDog
#22 @Jatetu no ha defendido a fascistas, de hecho ha dicho que esos son unos friki y no es lo que piensa la mayoría de la derecha, pero a vosotros os gusta meter a todos en el extremo más extremo de la derecha como acabas de hacer con el diciendo que defiende fascistas
3 K -3
calde #67 calde *
#40 jatetu ha dicho, entre otras cosas, que una marcha fascista es sólo "una cosa de frkis", como si fuese una fiesta de disfraces. Porque sabe que aquí nunca vamos a tolerar algo así. Le ha quitado importancia.

No me extrañaría que él mismo estuviese allí. Aunque bueno, le pagan para hacer propaganda en internet, así que igual no le daba la jornada laboral para ir...
1 K 22
Wachoski #53 Wachoski *
#19 decir que la izq justifica los asesinatos de eta .... No es que sea mentira, es que te salto todos los dientes.
En un país que ha sufrido el terrorismo como en el nuestro, decir que una parte del mismo, por creer en soluciones sociales y económicas socialistas, justifican algo así.... Das puto asco, y directamente no sería capaz de terminar la frase en un cara a cara.
4 K 40
#81 muerola
#19 tu justificas y aplaudes la ideología que más muertos ha causado en la historia reciente de la humanidad, el capitalismo y concretamente USA
0 K 10
cocolisto #1 cocolisto
Relacionada pero sin el detalle más importante,el odio y al final su proyecto,el asesinato como uso y lo que han practicado siempre.

www.meneame.net/story/unas-700-personas-convocadas-falange-marchan-mad
10 K 142
MiguelDeUnamano #36 MiguelDeUnamano
#1 Todavía aparecerá alguno soltando lo de "les llamáis falangistas por pensar diferente", cuando "pensar diferente" es "Pedro Sánchez, tiro en la nuca".
25 K 226
Miguel_Diaz_2 #39 Miguel_Diaz_2
#36 No les llames falangistas que se lian y te tachan de antisemita.
3 K 34
Milmariposas #49 Milmariposas
#36 "Yo respeto todas las ideas; pero no respeto el fascismo porque es la muerte de todas las ideas".
4 K 44
#55 Antosa
#49 Respetar es ser tolerante, y no se puede ser tolerante con el intolerante.
0 K 6
Uda #63 Uda
#55 el respeto y la tolerancia no tienen nada que ver entre si
1 K 17
CoolCase #68 CoolCase
#49 Yo no respeto muchisimas ideas.
0 K 10
#60 solnegre
#1 Estos cada año por el 20N salen con su particular carnaval. Antes iban al valle de los caídos. Eran incluso muchos mas, con autocares, Esto es cada año desde que murio Franco.
1 K 12
JackNorte #2 JackNorte *
En el fondo tienen envidia del orgullo y quieren su fiesta que alguien les de unos libros pa quemar xD o unos capirotes estilo kukluxklan
9 K 112
sotillo #9 sotillo
#2 No, estos no están llenando cunetas por que todavía no son suficientes, dales tiempo
29 K 280
JackNorte #10 JackNorte
#9 A veces tengo que tomarmelo con humor sobre todo cosas que no tienen gracia.
3 K 61
sotillo #13 sotillo
#10 Ya, no queda otra
1 K 22
calde #11 calde
#2 "La superioridad moral de la izquierda..." Joder, es que nos lo ponen a huevo! :palm:
9 K 101
JackNorte #12 JackNorte
#11 unos queman libros y otros los leen asi gana cualquiera. xD
8 K 104
ostiayajoder #23 ostiayajoder
#15 Charlie Kirk murio sacrificandose para q tidos los americanos puedan tener un arma en casa.

Si que maten a Charlie Kurk es el precio a pagar por poder tener fusiles de asalto en casa es un precio q el mismo habria pagado voluntariamente.
4 K 45
#83 PerritaPiloto
#15 No representan a la mayoría de votantes de derechas, representan a los falangistas.
0 K 9
Yuki_Luck #43 Yuki_Luck
#2 crees que la mayoría no están en ambas celebraciones?
0 K 6
JackNorte #52 JackNorte
#43 La mayoria, no creo, una parte como todo en esta vida seguro.
0 K 12
ewok #4 ewok
Cárcel para ellos.
7 K 69
Azkaborn #84 Azkaborn
#4 eso sería hacer exactamente lo que ellos harían si estuvieran en el poder. Combatir el fascismo con fascismo y crear mártires? Nose nick
0 K 6
ewok #86 ewok
#84 No. Cumplir la ley.
0 K 12
#34 tierramar *
Ayuso en su discurso de ayer estaba inusualmente nerviosa, creo que porque sabía lo que estaba haciendo: dando un golpe de estado, supuestamente.
Hipotesis mirando el panorama: el fallo del Tribunal Supremo un 20 N (es un mensaje); la rebelion de Ayuso al gobierno central no entregando los datos de cribados de cáncer, ni la lista de médicos objetores; felicitar a Ecuador directamente, los mensajes en ingles: Ayuso se está presentando en el extranjero como la Presidenta, sin dejar muy claro que…   » ver todo el comentario
3 K 40
#30 Juantxi
Los de la bandera del aguilucho necesitan más libertad para poder volver a llenar las cunetas de cadáveres. En esta dictadura de Sánchez no tienen suficiente libertad para hacerlo. A este paso es posible que esta gentuza pida la colaboración del TS, que todo ya parece posible, para empezar su matanza, con absoluta libertad.
4 K 39
ostiayajoder #25 ostiayajoder
Eso no es razon: yo te he votado negativo por la movida de porteria q llevas en los comentarios....

Los fascistas siempre igual: cuando no podeis negar lo q sois venis con el 'y tu mas' magnificando cosas o inventandooslas directamente....
4 K 36
#42 fastbrian
Pues para estar en una dictadura dicen la barbaridad que quieren.
2 K 30
consuerte76 #41 consuerte76
La de chorradas que ladran estos engendros.
1 K 28
#33 tierramar
Mirando el panorama: atracción de latino-americanos de derechas a Madrid, a Valencia; el fallo del Tribunal Supremo un 20 N; la rebelion de Ayuso al gobierno central no entregando los datos de cribados de cáncer, ni la lista de médicos objetores; felicitar a Ecuador; Ayuso se está presentando en el extranjero como la Presidenta, sin dejar muy claro que es presidenta de una comunidad no de España; y sobretodo el discurso que dió ayer:;
1 K 22
zhensydow #35 zhensydow
#33 ojala quite a Feijo y se presente a las próximas elecciones.
0 K 9
#46 tierramar *
Estos jovenes no se están dando cuenta de la ratonera en la que les están metiendo: parece que hay un movimiento desde poderes externos para que en las proximas elecciones gobierne PP.VOX; estos partidos están contra el comunismo-socialismo, como acto de fé; el Jefe del Estado mayor francés advierte que Francia y Europa deben prepararse "para ver morir a sus jóvenes" en la guerra contra Rusia en 3-4 años estan calentando al cabeza a estos jovenes ultras contra el comunismo, el

…   » ver todo el comentario
1 K 22
mre13185 #51 mre13185
#46 Si llegan a hacer eso, que ni dios les perdone, y que no tengan el poder de este país para toda la eternidad.
1 K 16
Pablosky #77 Pablosky
#46 Y si no hacen eso, lo que sí es seguro que van a hacer (ya que ellos mismos lo han dicho, los de Vox) es quitar todas las protecciones sociales, especialmente a los más jóvenes. Su idea es que los menores de 25 en el momento de ganar (o aprovar la ley nueva) ni cotizasen para la pensión y quitarles ese derecho de por vida.
0 K 10
mmpulido #45 mmpulido
Parece que a algunos les gustaría volver al tiempo en el que no se podía pensar, decir ni sentir diferente del resto, donde tenías que hacer lo que te ordenaran y donde solo algunos "elegidos" ostentaban el poder de hacer lo que quisieran, donde la justicia estaba "un poco más" controlada que ahora y donde el tiro en la nuca era la solución a que dijeras o pensaras diferente, o que tus tierras o casas lindaran con alguno poderoso...
1 K 21
reithor #47 reithor *
Anda, esto es lo que ha pasado en la manifestación que no autorizó delegación del gobierno por el alto riesgo de que pasaran cosas así, y el tribunal de justicia de Madrid revocó la no- autorización porque no se conoce el futuro.

Como pierdan las siguientes elecciones ¿Habrá alzamiento, estando en la UE y la OTAN? Por este camino vamos a sufrir unos tiempos que se estudiarán en historia durante cientos de años, "el único país de europa que fue laboratorio del fascismo dos veces"

Edito, que acaba de subir a portada otra donde habla expresamente de ese rifirrafe delegación -tsjm.
www.meneame.net/story/unas-700-personas-convocadas-falange-marchan-mad
1 K 21
Antipalancas21 #70 Antipalancas21
Falangistas, siempre han sido unos hijos de frutas y el tribunal que los ha permitido desfilar otros iguales
0 K 20
capitan__nemo #38 capitan__nemo
Estos seguro que reciben financiacion y apoyo del regimen de netanyahu y sus aliados, por lo de usar lo de "genocida" para desviar la atencion del autentico genocidio en gaza cometido por israel y eeuu.
0 K 19
#80 Emotivo *
Que los demócratas no se callen, que los demócratas defiendan la democracia.
Sabemos los métodos que usan, el nacismo se aprovecho de la democracia para después destrozar su pais.y el franquismo la aniquiló y trajo miseria y desastre a España.
No a las dictaduras que propagan odio.
1 K 17
#82 mcfgdbbn3 *
Ahora no son fachas, son fachETAs. :-P
Si total, no les van a condenar por enaltecimiento del terrorismo, eso es solo cuando eres de izquierdas.
0 K 12
moco36 #59 moco36
Toda esta mierda de polarización culpa del puto PP. Si la cosa se pone fea, ya se a por quien voy a ir primero
0 K 10
Pyrefox #75 Pyrefox
#59 de un trozo del PP, Aguirre, Aznar, Ayuso, MAR, hay otra gente en el pp que no es tan desquiciada, el problema que no son tan visibles. España necesita una derecha liberal y responsable, no estos que se comportan como niños malcriados.
0 K 7
Andreham #44 Andreham
Y la policia no estuvo pidiendo DNIs ni nada?

Será que ya se los saben de memoria.
0 K 8
#62 fuemsa2004
y las imagenes de la chica de fen ...ningún fiscal o juez va a hacer nada?...con un delito grabado en directo....se puede tocar el pecho de las mujeres contra su voluntad si no lo llevan tapado?...
0 K 7
Uda #66 Uda
#62 no,no se puede aunque lo lleven tapado. Es delito.
0 K 10
#69 fuemsa2004
#66 eso lo sé, pero lo que me alucina es que nadie haya presentado, o que ningún juez o fiscal, que estarían obligados por ley si detectan la comisión de un delito, una querella o iniciado procedimento contra este violador, es tremendo tocar un pecho de una de fem es libertad de expresión?
1 K 10
Uda #71 Uda
#69 por eso mismo. O quizá ya hay una denuncia y no lo sabemos. De la chica o de oficio.
0 K 10
Pyrefox #76 Pyrefox
#71 en un par de días lo veremos creo.
0 K 7
Quel #72 Quel
#69 Está claro que tu has venido aquí a hablar de tu libro. Ok.
0 K 6
totope #58 totope
Me cago en dios, en que cabeza puede caber que esta gente y sus representantes políticos pueden ser mejor para un pais que una persona progresista con vistas a una sociedad inclusiva y respetuosa de los derechos humanos, una sociedad garantista y preocupada por los derechos sociales? Es que sigo sin entenderlo, es como que, primero quitar a toda la mierda roja y luego ya veremos como vivimos los quedemos.
0 K 6
#31 VFR
Pedro Sánchez dimisión.
Los que usan violencia a prisión.
9 K -72

menéame