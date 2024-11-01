edición general
11 meneos
35 clics
¿Por qué el tren es más caro que el avión?

¿Por qué el tren es más caro que el avión?

Lord Draugr investiga la diferencia entre los precios del tren y del avión. ¿Por qué un billete de tren sale más caro que un viaje en avión, aunque la distancia recorrida en el caso del avión sea mucho mayor?

| etiquetas: viajar , tren , avion
10 1 0 K 119 cultura
6 comentarios
10 1 0 K 119 cultura
Supercinexin #2 Supercinexin
Un avión no necesita tanta infraestructura como un tren, con dos pistas asfaltadas le sobra. Eso para empezar.
0 K 19
Aokromes #4 Aokromes
#2 > con dos pistas asfaltadas le sobra

A algunos ni eso.

ilustro:

www.facebook.com/AeronewsGlobal/videos/615421749307135/
www.youtube.com/watch?v=N4jtfBWHQlE
0 K 11
#5 hecho
Subvenciones
0 K 12
ostiayajoder #1 ostiayajoder
Mmmmmmñe....
0 K 9
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
vamos los que van en rayair no precisamente piensan en pagar por comodidad y eso, son los que, no dentro de poco como en la india van en los techos por ahorrarse algun lerele.
0 K 8
#6 Selection
Es decir, que son mejores los aviones.
0 K 6

menéame