Tras caer durante seis meses, la economía argentina ya estaría en recesión técnica

Según un informe de la Fundación Capital, el PBI ya acumularía dos trimestres seguidos de contracción.

#4 rekus
Debemos respetar la libertad de Milei para forrarse y hundir más la economía argentina.
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Ahora lo salva EE.UU....ja ja ja.
Herumel #2 Herumel
#1 Venga ya lo convoco yo, como va eso @Findeton
Graffin #5 Graffin
#2 La recesión es una buena noticia porque no gobiernan los rojos o algo así
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#2 A estas horas esta en misa rezando para salvar el alma de Milei y su motosierra. xD
Eibi6 #8 Eibi6
#2 en realidad esos datos no son verdad, por que la UJMCM, Universidad Juan de Mariana de Sus Cojones Morenos, tiene unos datos muy reales que magicamente dicen que en Argentina todo bien mientras Mili y Kari puedan seguir enriqueciendose
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#1 Los van a dejar sin nada a los argentinos esos depredadores yanquis.
#9 Pixmac
¡Pero si ha bajado la inflación y la pobreza! La culpa es de los zurdos, seguro :roll:
JackNorte #7 JackNorte
Hasta en el infierno hay quien pide mas fuego porque cree que es bueno. :-)
