Tensión entre bambalinas en Davos: Lutnick es abucheado en un discurso contra Europa y Lagarde le deja con la palabra en la boca

Lutnick se lanzó a atacar a la UE por su falta de competitividad, siguiendo de cerca los argumentos de Donald Trump contra el continente. A continuación, animó a los países a abandonar las energías renovables y recuperar el material más contaminante, el carbón, como fuente de energía principal. Muchos de los asistentes hicieron patente su incomodidad y se oyeron abucheos contra Lutnick, entre ellos los del ex vicepresidente de EEUU Al Gore. Y, finalmente, Lagarde se levantó de su silla y abandonó la sala mientras hablaba Lutnick.

joffer #1 joffer
Este miércoles, en su discurso, Trump ha insistido en que Europa "ha cambiado para mal", centrándose en los inmigrantes no blancos y en los molinos de energía eólica, dos de sus mayores obsesiones, como principales motivos de su declive.
Alakrán_ #2 Alakrán_
Bien hecho por parte Lagarde, para escuchar a un lerdo decir estupideces sin sentido mejor está tomándose un cafelito.
