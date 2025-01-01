Tensión entre bambalinas en Davos: Lutnick es abucheado en un discurso contra Europa y Lagarde le deja con la palabra en la boca

Lutnick se lanzó a atacar a la UE por su falta de competitividad, siguiendo de cerca los argumentos de Donald Trump contra el continente. A continuación, animó a los países a abandonar las energías renovables y recuperar el material más contaminante, el carbón, como fuente de energía principal. Muchos de los asistentes hicieron patente su incomodidad y se oyeron abucheos contra Lutnick, entre ellos los del ex vicepresidente de EEUU Al Gore. Y, finalmente, Lagarde se levantó de su silla y abandonó la sala mientras hablaba Lutnick.