"Tengo 30 años y 60 habitaciones en alquiler": cuando la vivienda se convierte en un obsceno espectáculo mediático

La escena se vivió en el plató de Y ahora Sonsoles, de Antena 3. "Los precios los pone el mercado. Si el inquilino los acepta, será porque los puede pagar". "A cambio, yo le doy la garantía de no maltratarlo. Así, las dos partes salen ganando".
El problema es el bipartidismo que no ha legislado contra ello
a mi llegan tambien de esas anuncios ..."como hipotecarse para comprarse x numero de casas para alquilar" "pringado si te compras una casa a tu nombre" etc
Tarde o temprano si antendemos a la historia... estos próceres se van a meter una buena ostia, el mercado se regulará y se verán atrapados en una espiral de deuda. Y entonces cuando les salten todos los dientes vendrán llorando a papá estado porque que inyustisia si ellos solo creaban riquesa. ¡Quien lo hubiera o hubiese imaginado!
Porque cuando ves a un mermado, haciendo ostentación en medios generalistas de una fórmula mágica para hacerse rico... la ostiaca se ve venir de lejos
Pero qué cojon... pues lo mismo decían los romanos de sus esclavos, o los señores feudales de sus siervos o los sudistas en EEUU de sus esclavos negros