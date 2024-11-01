edición general
17 meneos
72 clics
"Tengo 30 años y 60 habitaciones en alquiler": cuando la vivienda se convierte en un obsceno espectáculo mediático

"Tengo 30 años y 60 habitaciones en alquiler": cuando la vivienda se convierte en un obsceno espectáculo mediático

La escena se vivió en el plató de Y ahora Sonsoles, de Antena 3. "Los precios los pone el mercado. Si el inquilino los acepta, será porque los puede pagar". "A cambio, yo le doy la garantía de no maltratarlo. Así, las dos partes salen ganando".

| etiquetas: vivienda , alquiler , derechos fundamentales
14 3 0 K 248 actualidad
8 comentarios
14 3 0 K 248 actualidad
Sandman #1 Sandman
Habrá que ir afilando  media
2 K 38
#5 HFO
#1 Ojalá...
0 K 6
angelitoMagno #3 angelitoMagno
Estos son los sacos de mierda que después van diciendo que la gente no quiere trabajar porque no encuentran a nadie que les quiera hacer el trabajo físico que sus inmuebles generan, lo único que quieren es vivir de la renta.
1 K 30
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
Especulador haciendo alarde de especular
0 K 20
#4 omega7767
las reglas y las leyes lo permiten, no están haciendo nada ilegal ....

El problema es el bipartidismo que no ha legislado contra ello


a mi llegan tambien de esas anuncios ..."como hipotecarse para comprarse x numero de casas para alquilar" "pringado si te compras una casa a tu nombre" etc
0 K 12
skaworld #6 skaworld *
#4 Pedir creditos para invertir especulando...

Tarde o temprano si antendemos a la historia... estos próceres se van a meter una buena ostia, el mercado se regulará y se verán atrapados en una espiral de deuda. Y entonces cuando les salten todos los dientes vendrán llorando a papá estado porque que inyustisia si ellos solo creaban riquesa. ¡Quien lo hubiera o hubiese imaginado!

Porque cuando ves a un mermado, haciendo ostentación en medios generalistas de una fórmula mágica para hacerse rico... la ostiaca se ve venir de lejos
1 K 24
D303 #2 D303
Sinvergüenza
0 K 9
YoSoyTuPadre #7 YoSoyTuPadre
"A cambio, yo le doy la garantía de no maltratarlo" :foreveralone:

Pero qué cojon... pues lo mismo decían los romanos de sus esclavos, o los señores feudales de sus siervos o los sudistas en EEUU de sus esclavos negros :palm:
0 K 9

menéame