"Tenemos que tenerlo": Trump comparte imagen de IA plantando bandera estadounidense en Groenlandia y filtra mensajes privados de Macron [ENG]

El presidente ha compartido una imagen generada por inteligencia artificial de él mismo junto a Marco Rubio y JD Vance plantando la bandera de Estados Unidos en Groenlandia, con un cartel que dice "Groenlandia - Territorio de Estados Unidos - Est. 2026". Poco después de la publicación, Trump compartió lo que parecen ser mensajes privados que le envió el presidente francés, Emmanuel Macron. En el mensaje, Macron dice que apoya al presidente en Siria e Irán, pero que no entiende lo que está haciendo en Groenlandia.
jajajajajaja puta Europa de mierda, éste es el tipo de gentuza que se hacen los dignos y los demócratas y más civilizados que nadie: dirigentes europeos como Macrón, mentalidad supremacists y colonial, que simplemente no hacen lo que hace USA porque NO pueden desde hace cien años, si no se iban a enterar esos negros y esos amarillos de quién manda aquí.
Trump le ha dejado con el culo al aire.
De verdad, en una competición de dar asco, Trump y Macron sin duda son rivales en la final. Trump es lo que siempre ha sido Occidente, un monstruo, pero un monstruo que se les ha puesto en contra, y lo que antes se decían en pequeño comité entre risas y champán, este lo grita a los 4 vientos.
Pinta mal la cosa. Nos sigue pareciendo una patochada de este esperpento pero va ha hacerlo.
El mundo se asoma al abismo ...