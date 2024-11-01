edición general
"Tenemos que tenerlo": Trump comparte imagen de IA plantando bandera estadounidense en Groenlandia y filtra mensajes privados de Macron [ENG]

El presidente ha compartido una imagen generada por inteligencia artificial de él mismo junto a Marco Rubio y JD Vance plantando la bandera de Estados Unidos en Groenlandia, con un cartel que dice "Groenlandia - Territorio de Estados Unidos - Est. 2026". Poco después de la publicación, Trump compartió lo que parecen ser mensajes privados que le envió el presidente francés, Emmanuel Macron. En el mensaje, Macron dice que apoya al presidente en Siria e Irán, pero que no entiende lo que está haciendo en Groenlandia.

sleep_timer #1 sleep_timer
Definitivamente, a este menda se le ha ido la olla.
Robus #8 Robus
#1 Para irse tendría que haber estado...
Supercinexin #9 Supercinexin
#1 Pero mola que saque las vergüenzas a los europeítos diciéndole en privado que lo de arrasar y conquistar otros países,.como Irán, está muy bien y podemos hacerlo juntos, pero que lo de conquistar Groenlandia está muy feo y hase pupita a los aliades.

jajajajajaja puta Europa de mierda, éste es el tipo de gentuza que se hacen los dignos y los demócratas y más civilizados que nadie: dirigentes europeos como Macrón, mentalidad supremacists y colonial, que simplemente no hacen lo que hace USA porque NO pueden desde hace cien años, si no se iban a enterar esos negros y esos amarillos de quién manda aquí.

Trump le ha dejado con el culo al aire.
#3 NoMeVeas *
Y con este mensaje, queda claro que lo de Iran es Occidente agitando el avispero. Y haciendo planes juntos al jefe del grupo terrorista violador y rebanacuellos, es que es para potar.

De verdad, en una competición de dar asco, Trump y Macron sin duda son rivales en la final. Trump es lo que siempre ha sido Occidente, un monstruo, pero un monstruo que se les ha puesto en contra, y lo que antes se decían en pequeño comité entre risas y champán, este lo grita a los 4 vientos.
Cehona #2 Cehona
Ya sabemos cual es su bandera  media
#4 Pivorexico *
Ya esta tardando en enviar el ICE para sacar a los okupas Inuit ,creo que no sorprendería a nadie .
#5 Cuchifrito *
#4 Hombre, a ver si van a tener derecho a algo solo porque llegaran allí con unas canoas hace unos cuantos miles de años
powernergia #11 powernergia
Están quedando como unos auténticos payasos.  media
ACEC #6 ACEC
A esto podemos jugar todos  media
Un_señor_de_Cuenca #10 Un_señor_de_Cuenca
#6 Le parecería una imagen halagüeña.
oceanon3d #7 oceanon3d *
Quiere el acto publicitario de incorporar un nuevo estado a los EEUU, y muy grande, como carta de presentación para sus votantes en las elecciones de mitad de mandato. Sabe que las tiene perdidas.

Pinta mal la cosa. Nos sigue pareciendo una patochada de este esperpento pero va ha hacerlo.

El mundo se asoma al abismo ...
