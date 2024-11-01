"Tenemos que tenerlo": Trump comparte imagen de IA plantando bandera estadounidense en Groenlandia y filtra mensajes privados de Macron [ENG]

El presidente ha compartido una imagen generada por inteligencia artificial de él mismo junto a Marco Rubio y JD Vance plantando la bandera de Estados Unidos en Groenlandia, con un cartel que dice "Groenlandia - Territorio de Estados Unidos - Est. 2026". Poco después de la publicación, Trump compartió lo que parecen ser mensajes privados que le envió el presidente francés, Emmanuel Macron. En el mensaje, Macron dice que apoya al presidente en Siria e Irán, pero que no entiende lo que está haciendo en Groenlandia.