“Los superricos deben cambiar su estilo de vida”: la crisis climática intensifica las desigualdades en España

Los sectores populares son los que más sufren las consecuencias del cambio climático mientras que las grandes empresas y las grandes fortunas acaparan la responsabilidad por el aumento de emisiones, según un informe de Oxfam Intermón.

Supercinexin #1 Supercinexin
Contamina más un solo superrico en un año que cientos de miles de personas en toda su vida. Millones, si coges a gente que viva como vivían mis abuelos del pueblo.

Pero oye, que son nuestros benefactores, gente superior a la que le debemos todo. Si les hacemos pagar impuestos se marcharán a Marte y ésto se quedará como Haití o como Somalia. Blablablablabla, capitalimo lo mehó sosialimo miler de mishone de muelto.
#5 VFR
#1 El informe de Oxfam documenta una amplia brecha en las emisiones según el nivel de ingresos. Cada una de las 50.000 personas más ricas de España (el 0,1%) emite de media 55 veces más gases de efecto invernadero que cualquiera de las personas situadas entre el 50% más pobre.
Andreham #2 Andreham
Sí hombre, y se irán del planeta a otro donde les dejen contaminar, llevándose sus trabajos y empresas y know-how y esto será una distopia comunista donde todos tendremos nuestras necesidades cubiertas sin tener que pelearnos por 1000€ mientras esta gente se queda 999.000€.
Torrezzno #6 Torrezzno *
Deberían empezar por los viajes de los políticos. Pueden llamar por google meet.

falcondespega.es

Hay unas estadísticas curiosas ahí. En lo que va de año:

1039 vuelos
4 M de euros en combustible
7 M de litros de queroseno


Yo entiendo que ciertos viajes lo requieren. Pero que pinta el preparado o la margarita robles haciendo Madrid Almería todas las semanas. Ridículo  media
#9 tierramar
Despierten: los superricos NO van a renunciar a sus modelos de vida, nunca lo hacen, antes reducirian la poblacion para no tener que repartir recursosMás ahora , que en muchas tareas van camino de sustituir los recursos humanos por robots
TonyStark #7 TonyStark
ni los superricos ni los ricos van a cambiar ni mover un dedo por nadie que no sean ellos mismos
#8 Pitchford *
Debería haber en todo el mundo, propiciadas por la ONU, unas tasas brutales a las emisiones de CO2 relacionadas con bienes suntuarios de personas, empresas y entes públicos: casoplones, aviones privados, yates.. A los ricos no les supondría demasiado y los ingresos podrían servir para mejorar la vida de los más pobres del planeta y mejorar el medio ambiente.
elgranpilaf #11 elgranpilaf
#8 Debería haber tantas cosas que no las hay
#12 DenisseJoel
Esto confirma que la culpa del cambio climático es de la mayoría de la población, por mantener el orden desigual e insostenible existente.
AlienRoja #3 AlienRoja
El problema de los ricos de ahora es que se lo han encontrado todo hecho, no 'han sudado la camiseta' como hicieron sus progenitores estafando, robando, matando, etc. Se limitan a disfrutar de sus herencias sin valorar el sacrificio de la gente a la que pisotean. Por ello lo del cambio climático, y muchas otras cosas, se la suda. Ellos a lo suyo: patearse la herencia sin miramientos ni contemplaciones... a lo grande. Los ricos ya no son lo que eran.
WcPC #13 WcPC *
#3 Eso de "no han sudado la camiseta" me suena a la frase...
Ellos se dedican a no hacer nada mientras su "dinero trabaja"...

Nunca ha ocurrido que el "dinero trabaje".

Eso no es cierto, lo que ocurre es que, ahora, tienen fondos de inversión que hacen todo ese "trabajo ingrato" por ellos.
El dinero no trabaja nada, lo hacen personas...

Algún día tendremos en cuenta una verdad incómoda, que el dinero no es nada más que un contrato social y quien lo

…   » ver todo el comentario
#4 Juanjolo
Y luego están los ricos que se comportan como super-ricos montados todo el día en el Falcon.
