“Los superricos deben cambiar su estilo de vida”: la crisis climática intensifica las desigualdades en España

Los sectores populares son los que más sufren las consecuencias del cambio climático mientras que las grandes empresas y las grandes fortunas acaparan la responsabilidad por el aumento de emisiones, según un informe de Oxfam Intermón.
| etiquetas: superricos , clima , desigualdades , estilo de vida
Pero oye, que son nuestros benefactores, gente superior a la que le debemos todo. Si les hacemos pagar impuestos se marcharán a Marte y ésto se quedará como Haití o como Somalia. Blablablablabla, capitalimo lo mehó sosialimo miler de mishone de muelto.
falcondespega.es
Hay unas estadísticas curiosas ahí. En lo que va de año:
1039 vuelos
4 M de euros en combustible
7 M de litros de queroseno
Yo entiendo que ciertos viajes lo requieren. Pero que pinta el preparado o la margarita robles haciendo Madrid Almería todas las semanas. Ridículo
Ellos se dedican a no hacer nada mientras su "dinero trabaja"...
Nunca ha ocurrido que el "dinero trabaje".
Eso no es cierto, lo que ocurre es que, ahora, tienen fondos de inversión que hacen todo ese "trabajo ingrato" por ellos.
El dinero no trabaja nada, lo hacen personas...
Algún día tendremos en cuenta una verdad incómoda, que el dinero no es nada más que un contrato social y quien lo
… » ver todo el comentario