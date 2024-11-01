edición general
Sin dinero para la hipoteca, las facturas y la comida por el cierre del gobierno: así son las colas de empleados públicos en EEUU para recoger alimentos

“Cada semana que pasa, si el gobierno sigue cerrado, cada vez más personas se quedarán sin ahorros y necesitarán apoyo para alimentar a sus familias”. Estados Unidos es ese país en el que el presidente, Donald Trump, dispone de 20.000 millones para rescatar a la Argentina de Javier Milei antes de las elecciones, pero no libera 5.000 millones para prorrogar los subsidios a la compra de alimentos para las familias vulnerables (SNAP). El país cumple este viernes 30 días de cierre del gobierno (shutdown), que supone una limitación de los gastos....

Casiopeo #3 Casiopeo
El mejor pais del mundo. según ellos mismos.
6
#14 Zerjillo
#3 Y donde un porcentaje importante de la gente, funcionarios incluidos, están a un sueldo de pedir comida.
1
#16 yarkyark
#3 El mejor país del mundo... para los ricos.
0
strike5000 #18 strike5000
#3 Es lo que escogen ellos mismos una y otra vez. Sarna con gusto...
0
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Eso supone que se cortan los fondos públicos para partidas como el SNAP, pero también para el programa WIC para los recién nacidos, así como los salarios de funcionarios federales, con la excepción de algunos puestos de trabajo esenciales como los militares, a esos no les afecta ese cierre
4
#10 j-light
#2 Home, no van a jugar con fuego que se queman. En EE.UU. los militares son una casta privilegiada (hasta que son veteranos, eso sí).
1
Antipalancas21 #11 Antipalancas21 *
#10 Es que dejar sin pagar a esos sus emolumentos, seria el fin de Trump y su desgobierno, que se las prometía muy felices.
2
sorrillo #1 sorrillo
La pesadilla americana.
4
karakol #8 karakol
Ya vimos cosas similares con el Covid.

Filas interminables de coches para conseguir comida de los bancos de alimentos en él, dicen, país más rico del mundo, mientras que en la comunista España estábamos todos protegidos.

Y para algunos extremocentristas patrios es el paraíso a imitar e importar. La quintaesencia del egoísmo y del sálvese quien pueda es su modelo ideal de convivencia.

www.pbs.org/newshour/nation/as-prices-surge-across-the-u-s-food-banks-  media
3
tul #5 tul
con su pan se lo coman, ale a seguir riendole las gracias al retron que habeis elegido
2
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
Y mientras Trump, dando dinero a otros países y regalando armas y ayudas, vaya desmadre que es EEUU el pais de las oportunidades, ni donde sus empleados del gobierno cobran ya.
1
#15 Zerjillo
#9 No es falta de dinero. Es una estrategia para intentar echar mierda al contrincante. Y si sufre la gente, que sufra.
0
Antipalancas21 #17 Antipalancas21
#15 Culpa de quien,
0
#12 Hoypuedeserungrandia
Pues según Abascal , el modelo ideal de gobierno es el del psicópata de Zanahorio o el zumbado de Milei, eso es lo que VOX desea.
2
#13 BoardMaster
En última instancia son un país tercermundista.
1
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
Como esta Venezuela. Y seguramente muchos de estos votaron Trump...
0
Dragstat #7 Dragstat
#4 los republicanos dicen que es culpa de los demócratas y la mayoría creerán lo que les digan.
0
Enésimo_strike #6 Enésimo_strike *
No veas con el América first, al final resulta que el great de MAGA era great recession
0

