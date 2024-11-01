Sin dinero para la hipoteca, las facturas y la comida por el cierre del gobierno: así son las colas de empleados públicos en EEUU para recoger alimentos

“Cada semana que pasa, si el gobierno sigue cerrado, cada vez más personas se quedarán sin ahorros y necesitarán apoyo para alimentar a sus familias”. Estados Unidos es ese país en el que el presidente, Donald Trump, dispone de 20.000 millones para rescatar a la Argentina de Javier Milei antes de las elecciones, pero no libera 5.000 millones para prorrogar los subsidios a la compra de alimentos para las familias vulnerables (SNAP). El país cumple este viernes 30 días de cierre del gobierno (shutdown), que supone una limitación de los gastos....
Filas interminables de coches para conseguir comida de los bancos de alimentos en él, dicen, país más rico del mundo, mientras que en la comunista España estábamos todos protegidos.
Y para algunos extremocentristas patrios es el paraíso a imitar e importar. La quintaesencia del egoísmo y del sálvese quien pueda es su modelo ideal de convivencia.
