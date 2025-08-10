edición general
33 meneos
41 clics

El sarampión se propaga rápidamente en las zonas rurales de Alberta que se resisten a las vacunas

El virus se propaga en comunidades menonitas insulares de Alberta, Canadá. Tan rápido, que autoridades sanitarias no publican más sobre casos locales, en su lugar, emiten advertencias generales para quienes viajan al norte y sur de Alberta. Canadá erradicó del sarampión en 1998, pero Alberta registra más de 1600 casos en 2025, la mayoría en zonas con tasas de vacunación muy bajas, hasta del 30%, donde vive un grupo menonita de cultura conservadora vinculada con México, que indicaron que no tenían miedo ni se apresurarían a vacunar a sus hijos.

| etiquetas: canadá , alberta , sarampión , propagación , rural , vacuna , antivacuna , minonita
30 3 1 K 389 ciencia
5 comentarios
30 3 1 K 389 ciencia
#1 rbrn
En mi época todos los niños tenían el sarampión y no pasaba nada jajajaja

La realidad es que antes de la vacuna el sarampión causaba más de dos millones muertes al año en el mundo, la mayor parte niños pequeños.

Estos comportamientos nos ponen en peligro a todos. Di NO a los antivacunas.
17 K 189
themarquesito #2 themarquesito
Alberta es algo así como la Texas de Canadá.
6 K 81
lonnegan #3 lonnegan *
Yo, de niño, estando vacunado de sarampión, lo sufrí. Y no fue suave, casi 40 de fiebre durante dos dias. Enfrentar el sarampión sin vacuna es de locos.
1 K 20
Aiden_85 #4 Aiden_85
Algún tipo de responsabilidad civil y penal debería existir por si una enfermedad que se previene con vacuna mata o deja secuelas importantes de por vida a otras personas. Y con el dinero que les puede costar al resto, ¿Los montañistas no pagan sus rescates? Pues algo parecido.
0 K 10
#5 Albarkas
Es lo que quieren. Que asuman las consecuencias.
Vivimos en un mundo en el que se relativizan las cosas porque no queremos recordar lo que pasaba antes. La gente moría por catarros mal curados, y por cosas que hoy parecen ridículas.
0 K 10

menéame