El sarampión se propaga rápidamente en las zonas rurales de Alberta que se resisten a las vacunas

El virus se propaga en comunidades menonitas insulares de Alberta, Canadá. Tan rápido, que autoridades sanitarias no publican más sobre casos locales, en su lugar, emiten advertencias generales para quienes viajan al norte y sur de Alberta. Canadá erradicó del sarampión en 1998, pero Alberta registra más de 1600 casos en 2025, la mayoría en zonas con tasas de vacunación muy bajas, hasta del 30%, donde vive un grupo menonita de cultura conservadora vinculada con México, que indicaron que no tenían miedo ni se apresurarían a vacunar a sus hijos.