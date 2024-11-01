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Sarah Santaolalla: "Tengo otra vez a Vito Quiles y a dos matones en la puerta de mi casa"

Sarah Santaolalla: "Tengo otra vez a Vito Quiles y a dos matones en la puerta de mi casa"

Santaolalla ha sido tajante al cuestionar el funcionamiento de las instituciones y el marco legal actual frente a este tipo de conductas. Según sus palabras, en un país que funcionara bajo parámetros de normalidad democrática y protección ciudadana, un "acosador" de estas características debería pasar la noche en el calabozo. Esta crítica subraya el sentimiento de indefensión que la activista experimenta al ver cómo estas acciones se prolongan en el tiempo sin aparentes consecuencias legales inmediatas para quienes las ejecutan

| etiquetas: sarah santaolalla , vito quiles , domicilio
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18 comentarios
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Comentarios destacados:      
A.more #1 A.more
No entiendo que no lo encierren
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sadcruel #3 sadcruel
#1 Eso es porque tiene el fachapass.

Si fuera de izquierdas, no sería necesario llegar al acoso, con manifestarse, ser tiritero o similar ya estaría denunciado de oficio.
9 K 106
me_joneo_pensando_en_ti #7 me_joneo_pensando_en_ti
Espero que no estén sexualizando a Sarah Santaolalla con la foto de la noticia. :troll:

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Sarah Santaolalla y sus lecciones de feminismo no calan en la concejala de Ourense Noa Rouco: “Sois vosotras las que me pintáis de florero”: www.esdiario.com/chismografo/medios/250718/163507/sarah-santaolalla-le

La edil se bañó junto al alcalde la localidad, Gonzalo Pérez Jacomé, en las termas do Muíño para demostrar que no son peligrosas para la salud, lo que ha provocado críticas acusando al alcalde de sexualizarla y utilizarla para ganar notoriedad. También a ella por, según esta versión, prestarse a ello.
4 K 39
EldelaPepi #14 EldelaPepi
#7
Gonzalín hizo lo que Fraga en Palomares, pero la que se mojó fue ella.
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GeneWilder #15 GeneWilder
#7 ¿Lo de “concejala de termalismo” es por los calentones?
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XtrMnIO #13 XtrMnIO *
La verdad es que hay que ser muy pero que muy tonto para seguir al payaso éste.
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DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
No queda gente normal ya?
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UnbiddenHorse #12 UnbiddenHorse
De verdad no hay manera de darle una lección al mocoso este? Se cree impune y parece que lo es…
1 K 13
#16 chocoleches
#12 Sólo hay que poner a otro "periodista" que lo siga y que le vaya haciendo preguntas todo el tiempo.
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#8 Fookinhellboy *
¿Cómo puede estar pasando esto?
Unos matones rodeando a una periodista por sus opiniones?
Algún vecino haga el agua va medieval.
Increíble.
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bronco1890 #18 bronco1890
Pues que le denuncie en comisaría como haríamos todos, no en X
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kosako #11 kosako
Yo no tengo claro quien es esta chica y por qué tiene tanta repercusión. Pero si está siendo acosada por Vito.. a alguien ha enfadado.

Lo gracioso es que me enteré hace poco que el puto imbécil racista este.. es italiano.

Va dando lecciones y ofendiendose de cosas .. y luego resulta que oculta el apellido de su italiano padre.
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Ransa #4 Ransa
Se podría ir ella con Vito siguiéndole a la puerta de Ayuso
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Artillero #2 Artillero
Esto no es "jarabe demócratico"??
14 K -96
#5 kaos_subversivo
#2 a un periodista? Te hacemos un croquis?
7 K 107
#10 IsraelEstadoGenocida
#5 yo creo que ni con marionetas
3 K 52
ipanies #6 ipanies
#2 No, no es un cargo publico la chica esta, es un acoso perpetrado por uno de esos que solo os ponen cachondos a los fachillas reprimidos que además de traidores soléis ser muy cobardes... Fuertes con los débiles y débiles con los fuertes ;)
3 K 47
Mecaguen #17 Mecaguen *
#2 Puedes llamarlo como quieras, pero Vito no tiene cojones a ir solo ni a acosar a esta mujer y se tiene que hacer acompañar de dos guardaespaldas.
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menéame