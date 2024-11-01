Sarah Santaolalla: "Tengo otra vez a Vito Quiles y a dos matones en la puerta de mi casa"

Santaolalla ha sido tajante al cuestionar el funcionamiento de las instituciones y el marco legal actual frente a este tipo de conductas. Según sus palabras, en un país que funcionara bajo parámetros de normalidad democrática y protección ciudadana, un "acosador" de estas características debería pasar la noche en el calabozo. Esta crítica subraya el sentimiento de indefensión que la activista experimenta al ver cómo estas acciones se prolongan en el tiempo sin aparentes consecuencias legales inmediatas para quienes las ejecutan