Sarah Santaolalla: "Tengo otra vez a Vito Quiles y a dos matones en la puerta de mi casa"

Santaolalla ha sido tajante al cuestionar el funcionamiento de las instituciones y el marco legal actual frente a este tipo de conductas. Según sus palabras, en un país que funcionara bajo parámetros de normalidad democrática y protección ciudadana, un "acosador" de estas características debería pasar la noche en el calabozo. Esta crítica subraya el sentimiento de indefensión que la activista experimenta al ver cómo estas acciones se prolongan en el tiempo sin aparentes consecuencias legales inmediatas para quienes las ejecutan
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Si fuera de izquierdas, no sería necesario llegar al acoso, con manifestarse, ser tiritero o similar ya estaría denunciado de oficio.
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La edil se bañó junto al alcalde la localidad, Gonzalo Pérez Jacomé, en las termas do Muíño para demostrar que no son peligrosas para la salud, lo que ha provocado críticas acusando al alcalde de sexualizarla y utilizarla para ganar notoriedad. También a ella por, según esta versión, prestarse a ello.
Gonzalín hizo lo que Fraga en Palomares, pero la que se mojó fue ella.
Unos matones rodeando a una periodista por sus opiniones?
Algún vecino haga el agua va medieval.
Increíble.
Lo gracioso es que me enteré hace poco que el puto imbécil racista este.. es italiano.
Va dando lecciones y ofendiendose de cosas .. y luego resulta que oculta el apellido de su italiano padre.