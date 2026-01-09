·
Rusia ataca el oblast de Lviv con un Oreshnik [ENG]
Se acaba de producir un ataca en el oeste de Ucrania en la región de Lviv con un misil Oreshnik
actualidad
29 comentarios
#1
Veelicus
por ahora el unico video que he encontrado:
odysee.com/@airbornewolf:8/Oreshnik-ballistic-missile-strike-on-Lvov:a
2
K
44
#17
conchi
#1
vídeos (miedito)
www.galiciapress.es/articulo/portada/2026-01-08/5727499-misil-pensado-
1
K
20
#6
MIrahigos
Y ahí quien todavía cuestiona que los ucranianos hicieron en mal en confiar en Rusia al renunciar a sus nukes.
3
K
22
#7
anamabel
#6
Hicieron mal en dejar que les dieran un golpe de estado en 2014, aunque muchos aún resisten. De aquellos barros, estos lodos.
6
K
38
#16
Abril_2025
#6
Nadie debería jamás fiarse de Rusia.
Que se lo cuenten a la industria manufacturera alemana. El daño que hizo la Merkel fiándose de ellos por cuatro habichuelas mágicas.
0
K
11
#23
txelin
#16
mejor fiarse de USA, que de destruye los gaseoductos pero sigue siendo tu “amigui”
1
K
15
#28
pascuaI
*
#16
¿Y qué le hizo exactamente Rusia a Alemania? Si nos lo explicas tal vez te podamos dar la razón.
1
K
18
#18
Oestrimnio
#6
El heredero legal de la URSS es la Federación de Rusia, algo reconocido por unanimidad por todo el puto planeta: tanto su lugar en el consejo permanente en la ONU, de toda la deuda externa del país (la parte de Ucrania también) como por supuesto de todo el arsenal nuclear.
Ucrania no renunció a nada, entregó lo que no era suyo y con el beneplácito de los EEUU y Europa, sabedores de que a estas alturas la mitad de esas armas nucleares ya estarían circulando en el mercado negro.
3
K
39
#22
Cuñado
#18
No tiene nada ver. Aunque Rusia fuese considerada "estado sucesor" de la URSS por la ONU, las armas nucleares tocaba repartirlas entre cuatro estados: Rusia, Ucrania, Kazajistán y Bielorrusia.
Los dos últimos las cedieron a Rusia a cambio de un pacto de seguridad. Sin embargo, Ucrania (que tras el reparto se convertiría en la tercera potencia mundial por número de cabezas nucleares) tenía intención de quedárselas. Finalmente, la presión de Rusia y EE. UU. (que amenazaba con bloquear su reconocimiento), les obligó a aceptar un pacto similar al de Kazajistán y Bielorrusia.
0
K
8
#19
pascuaI
#6
¿Cómo sus nukes? ¿No eran de toda la URSS?
0
K
7
#20
IkkiFenix
Información en directo:
www.youtube.com/watch?v=6gNQtWt3yDc
0
K
12
#26
Thony
#20
Información
Desinformación en directo.
Un poco de rigor.
0
K
10
#13
Abril_2025
En el grupo de Telegram del que surge la noticia el primer mensaje es a las 23:00.
Se habla de una infraestructura importante ha sido atacada y de que pueden haber más ataques durante la noche.
Ayer mismo leía mensajes en el grupo de Lviv de gente que decía que era muy segura, otros planeando visitar la ciudad, la gente hablando de la cocina local...
... Y de que mejor no hablar ruso en la ciudad por lo que te pueda pasar.
Rusia, generando odio y asesinando gente desde su fundación.
0
K
11
#2
powernergia
Dice que han atacado con un misil nuclear, esperemos que sea un error, y solo sea el misil y no con carga nuclear.
0
K
11
#3
Veelicus
#2
El misil tiene capacidad nuclear, pero si hubiesen usado carga atomica estarian abriendo informativos con ello en todo el mundo.
Por el video se ve que son explosiones convencionales, dicen que puede haber sido atacado un deposito de gas, es muy reciente asi que coger con pinzas
1
K
31
#4
powernergia
*
#3
", pero si hubiesen usado carga atomica estarian abriendo informativos con ello en todo el mundo."
Es que según los datos del vídeo que aportas, esto ha ocurrido hace 15 minutos.
Aunque también entiendo que no ha sido un ataque nuclear.
0
K
11
#9
Tronchador.
#3
#4
Si ese es el vídeo real del bombardeo con el misil, eso no es una bomba atómica ni nada que se le parezca.
0
K
7
#8
nadapasista
*
#2
Los oreshnik son misiles hipersonicos que no es la primera vez que usa Rusia en el conflicto, y siempre los ha usado con carga convencional.
1
K
19
#15
nadapasista
#8
aqui el video de cuando lanzaron uno sobre Dnipro en 2024, que creo que fue el bautizo
www.youtube.com/watch?v=NXeqZc3O56E
1
K
10
#10
Aokromes
#2
si fuese nuclear no quedaria ni rastro de la camara, a parte, es absurdo mandar todas las cabezas nucleares a un unico punto.
0
K
10
#11
anamabel
#2
Es un misil convencional. Los Oreshnik, igual que muchos otros misiles balísticos y también algunos de crucero, pueden llevar diferentes cabezas explosivas.
Los ATACMS que los ukros llevan lanzando tiempo (de fabricación yanki) nacieron como JTACMS, diseño preparado para llevar cabeza nuclear.
El Tomahawk, por ejemplo, también puede llevar cabeza nuclear, y lanzarse desde barcos, submarinos o desde tierra con plataformas como las de Polonia o Rumania (Aegis Ashore)
1
K
20
#12
sotillo
#11
Incluso algunas de las fragatas españolas tienen sistemas de lanzamiento de misiles crucero aunque España no ha comprado ninguno
0
K
11
#14
anamabel
#12
Y tengo entendido que la serie S-80 también iba a llevar Tomahawks, no sé qué ha sido al final de esa idea.
0
K
9
#27
Dav3n
#11
Convencional convencional no sé qué decirte, es un irbm, pero a partir de ahí de convencional tiene poco, solo hay que ver lo que consigue sin carga explosiva, es pura cinética.
0
K
14
#29
anamabel
#27
Me refería a no nuclear. Ciertamente los misiles hipersonicos son muy precisos y novedosos en muchas cosas, aunque los de crucero, aún siendo más lentos, tienen capacidad para volar ocultos al radar.
0
K
9
#5
drstrangelove
Parece que Rusia mete el acelerador y quiere rendir pronto a zelensko.
0
K
10
#21
suppiluliuma
Zazis de MNM
:
(fap, fap, fap)
oreshnik, oreshnik, oreshniiiiiiiiik
(fap, fap, fap)
oreeeeeeeeeshniiiiiiiiiiiiiiik.... Aaaaaaaaaaaaah...
(10 segundos después)
Qué a gusto se se queda uno. Bueno, chicos, necesito que ayuda para quitarme el gerbo del culo. Hace un par de minutos que dejó de moverse y estoy empezando a preocuparme.
0
K
10
#24
anamabel
#21
Acabando de darse un gustazo leyendo "HIMARS" y "ATACMS", un nafo me explicó (después de lavarse las manos) que los natontados usan hamsters, no jerbos/gerbos
0
K
9
#25
Dav3n
#21
Al olor de las sardinas el gato ha resucitado, válgame diosito
Qué, cómo llevas Groenlandia en tu argumentario sobre naziones democráticas?
0
K
14
Ver toda la conversación (
29
comentarios)
