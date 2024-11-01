edición general
Revelan los inquietantes mensajes que Charlie Kirk envió 48 horas antes de morir: "no voy a dejarme intimidar"

En la conversación se lee tenía pensando abandonar "la causa pro-Israel", esto tras, supuestamente, haber reflexionado sobre el conflicto en Medio Oriente. De igual manera, en los textos, Kirk confesó haber perdido un donante judío que aportaba 2 millones de dólares por año. "Acabamos de perder otro gran donante judío: 2 millones de dólares al año porque no cancelaremos a Tucker (Carlson)", Según Candace, estas conversaciones probarían que el asesinato del activista podría estar, de alguna manera, relacionado con su decreciente apoyo a Israel

joffer #2 joffer
No digo na y lo digo todo...
azathothruna #1 azathothruna
Si el Hitleryahu le "mando sus saludos", se vienen pogroms.
Por eso dije que los judios debian alejarse años luz de los zionistas
Mauro_Nacho #6 Mauro_Nacho
Dejo de ser útil al movimiento sionista que financiaba su fundacion, dejó de ser un defensor del sionismo a un crítico con Israel y como tenía una gran influencia en la juventud se convirtió en un peligro para la causa israelí. Eso hace que asesinato levante sospechas, que el detenido Taylor Robinson sea una cabeza de turco para ocultar al verdadero asesino, los datos que hay a respecto no avalan que fuera el autor.
#4 Battleship55
Buff, aquí apesta a MoSSad que echa patrás... ¿y para los usanos, esto de que vengan de otro país a matarles gente, por muy aliado que sea, no es terrorismo?
#3 scalvo
El enlace no lleva a la noticia.
Aiden_85 #5 Aiden_85
De los pocos "provida" en contra del asesinato indiscriminado de niños.
#7 pirat
Con el mossad por medio, inquietante es...
Nihil_1337 #8 Nihil_1337
Muy cogido por los pelos todo esto, la verdad, pero... pan et circensis, amici! Hay que conseguir ese tráfico como sea! xD
