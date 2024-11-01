Revelan los inquietantes mensajes que Charlie Kirk envió 48 horas antes de morir: "no voy a dejarme intimidar"

En la conversación se lee tenía pensando abandonar "la causa pro-Israel", esto tras, supuestamente, haber reflexionado sobre el conflicto en Medio Oriente. De igual manera, en los textos, Kirk confesó haber perdido un donante judío que aportaba 2 millones de dólares por año. "Acabamos de perder otro gran donante judío: 2 millones de dólares al año porque no cancelaremos a Tucker (Carlson)", Según Candace, estas conversaciones probarían que el asesinato del activista podría estar, de alguna manera, relacionado con su decreciente apoyo a Israel