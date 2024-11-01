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Puigdemont arremete contra el "enamoramiento" de Sánchez con China: "¿de China solo te interesa el negocio? ¿Los derechos humanos no te preocupan?",

Puigdemont arremete contra el "enamoramiento" de Sánchez con China: "¿de China solo te interesa el negocio? ¿Los derechos humanos no te preocupan?",

Carles Puigdemont arremete contra Pedro Sánchez. "Mientras te gusta aparecer como un líder comprometido, ¿de China solo te interesa el negocio? ¿Los DD.HH. no te preocupan?" "La ley asimilacionista que acaban de aprobar, ¿no te parece un ejemplo de limpieza étnica planificada contra la cual nos deberíamos rebelar igual que nos rebelamos contra las guerras ilegales y los crímenes contra la humanidad? ¿no te preocupan los efectos sobre el modelo de derechos y libertades de la UE de las "puertas traseras" de la tecnología china? dijo Puigdemont

| etiquetas: puigdemont , pedro sánchez , derechos humanos , china , limpieza étnica
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47 comentarios
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Comentarios destacados:            
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Jejeje.

Ahora a los fachuzos les gusta puchimón, que difícil es ser un lobotomizado de la vida.
18 K 219
Meneador_Compulsivo #3 Meneador_Compulsivo *
#1 Es muy triste ver como se pelean dos líderes del bloque progresista.
4 K 37
SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones
#3 ¿Progresista Puchimón? ¿Tan temprano y ya borracho?
13 K 160
winstonsmithh #11 winstonsmithh *
#9 No seas así hombre, cuando alguién se da cuenta de está lamiendo el ano equivocado dice lo primero que se le ocurre para salir del paso
7 K 91
#39 Tensk
#9 ¿No contaba Sánchez con Puigde cuando dijo aquello de "somos más"?
0 K 11
#23 harverto
#3 Es que en el bloque progresista han entrado fachaindepes porque con los verde moco les cancelarían.
Ahí hacía falta un líder -ganador de las elecciones - que habría puesto orden, pero estaba Feijoo...
0 K 10
celyo #26 celyo
#3 cabe recordar que Junt cortó lazos con el bloque de gobierno hace tiempo.

Y solo lo apoyan cuando les venga en gana.
1 K 30
manbobi #31 manbobi
#1 El centro meneante
2 K 38
Eibi6 #38 Eibi6
#1 siempre les gustó, solo que no lo recordaban
1 K 22
SeñorPresunciones #42 SeñorPresunciones *
#38 Robaban juntos y después hablaban catalán con ellos en la intimidad, pero solo en la intimidad, cierto.
0 K 13
laveolo #2 laveolo
Vaya, Puigdemont reivindicando los derechos humanos y pidiendo cortar lazos con Israel, USA y China. Esta si que no me la esperaba :troll:
15 K 171
#29 concentrado
#2 Los Puchi-fans emitieron vídeos en TV3 hablando, en la época del Procés, sobre como China podría emplear el puerto de BCN a cambio de defensa militar en caso de que "el estado español" decidiera actuar contra la independencia. Entonces no le hacían ascos a China...
3 K 61
themarquesito #43 themarquesito
#2 ¿Cuándo ha dicho Puigdemont algo de cortar lazos con Israel? Que yo sepa él defiende a Israel de siempre
0 K 19
powernergia #4 powernergia
Últimamente todos se preocupan por lo derechos humanos, de China, de Venezuela, de Cuba, de Iran...

Bueno, de Irán también se preocupan mucho últimamente de los derechos de las mujeres y de los homosexuales.

Es curioso en entre esta carcunda.
O tal vez no.
12 K 160
#18 Garminger2.0
#4 "Cuando el fascismo vuelva, lo hará en nombre de la libertad" como dijo un sabio... si es que hay que reirse por no llorar.
1 K 23
celyo #28 celyo
#4 Si preguntas por Arabía Saudí o por China, según a que frente preguntes, te dirán una cosa y la contraria.

Lo que tienen en común, es que la pela es la pela.
0 K 20
pitercio #13 pitercio
¿Las urnas no eran chinas?
7 K 110
woody_alien #12 woody_alien
El heredero de CiU y Marqués del Maletero, que siempre ha votado en contra de los derechos a la vivienda, la sanidad y la educación ahora va y se preocupa por los derechos humanos.
8 K 103
rojo_separatista #16 rojo_separatista
Tiene cojonazos que diga esto después de no haber dicho ni mu, frente al genocidio palestino.
5 K 77
wata #10 wata
Los de Junts siempre han sido de apoyar al estado genocida de Israel. De hecho lo admiran.
5 K 68
#24 luckyy
#10 sobre todo Pili Raola
2 K 28
HeilHynkel #19 HeilHynkel
Tiene miedo de que le dejen de sobornar los SIONazis.
3 K 57
Enésimo_strike #20 Enésimo_strike
Como Hitler pero con peor corte de pelo.
2 K 34
#35 noopino
#20 sabés que estàs blanqueando el nazismo? Puigdemont puede ser muchas cosas. Però no és un fascista ni de extrema derecha. Es derechas liberal.
Si lo llamas Hitler, cuando venga uno de verdad, no le vendrás venir y ya estaremos caput.
1 K 21
azathothruna #5 azathothruna
Ni este catalan se preocupa por palestina, quiere darle lecciones a china
1 K 28
Stathamdepueblo #7 Stathamdepueblo
Hacía tiempo que no se sabía de este pollo, ¿aún sigue por ahí dando tumbos?
1 K 27
#21 luckyy
Los de junts y este bastardo son simpatizantes de los sionazis
1 K 21
#37 frigoneto
15 sept 2025 — El expresident catalán critica los llamamientos al boicot a empresas israelíes.
1 K 17
ombresaco #17 ombresaco
#14 Si se preocupan de los derechos humanos en China, pero no en Gaza, dejan claro quiénes son humanos y quiénes no.
2 K 41
#36 veratus_62d669b4227f8
#17 Se la pelan los derechos humanos a estos y a muchos de nuestros espectro político pero lo que no se la pela es que Pedro Sanchez esté , interesao o no, adoptando un protagonismo que pueda hacerle ganar votos de cara a las siguientes generales, eso si que les preocupa, mucho mas que los derechos humanos, asi que toca desprestigiar todo lo que haga o diga y cualquier causa que enarbole.
0 K 7
#22 pirat *
A mí no me pareció mal el papel de puigdemoni paseándose libre por europa para poner en evidencia la cerrilidad españolista, pero con su infame defensa del asesionazismo perdió toda coherencia, decencia y legitimidad.
No le deseo la cárcel en absoluto pero sí la irrelevancia.
1 K 17
#27 NoMeVeas
#22 El PP catalán. Los indepes que esperaban de una república con estos?
2 K 29
Top_Banana #32 Top_Banana
Nada Carles, no es el momento de hacerte casito. El mundo está muy revuelto.
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#34 Samaritan
De vez en cuando tiene que dar la nota para que sepamos que aún existe.
1 K 16
#33 Samaritan *
Habló el Frijolito catalán.
1 K 15
#40 Suleiman
Hablo el irrelevante.... Comer tantos mejillones con patatas le afecta el cerebro.
0 K 13
#44 konde1313
Feijóo y Puchi, muy preocupados por los derechos humanos, pero sólo en China cuando Sánchez va de visita.
0 K 12
#41 solojavi
Puertas traseras chinas, que no sabemos si existen, malas. Sobre el resto de puertas traseras no se pronuncia, no vaya a ser que el ser superior que mueve el monigote se enfade.
0 K 10
#6 noopino
I al Puigdemont no li agrada complir les promeses de independència i fuig deixant el marró als altres.
Un de dretes hipòcrita és lo que es Puigdemont!
1 K 10
#8 eshu
La ley de asímilacion es mucho mejor que la discriminación y el racismo que hay en España contra gitanos, árabes, sudamericanos, y cualquiera que no sea blanco y católico.
Y las puertas traseras de la tecnología china es tan preocupante como la de la tecnología americana.

Pero esto no parece preocuparle mucho a Puigdemont.
0 K 10
#25 harverto
Que alguien le diga al del maletero que la migración también es un derecho.
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jmangut #30 jmangut *
Pues le voy a dar toda la razón a Puigdemont, no podemos ser complacientes con quienes socavan las libertades de los pueblo en cualquier forma. Así que habrá que aislarse y solo tener contacto comercial con .... .... .... ahora mismo no caigo, pero seguro que se me ocurre alguno.

Por otro lado, igual tenemos todos que abrazar un poco mas el pragmatismo y calibrar cada caso, porque tampoco es justo comparar el trato de china con los Uigures (por si alguien esta perdido, este es el pueblo que…   » ver todo el comentario
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HeilHynkel #45 HeilHynkel
#30

Pues abraza el pragmatismo y descubre que tus adorados igures son los que combatían al lado de ISIS en Siria.

Es curiosa la devoción de los que van de occidentales por los talibanes y similares.
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#46 Robe7064
#45 Los terroristas uigures serán unos cuantos cientos o miles. El gobierno chino metió a campos de reeducación a sus hijos, primos y conocidos y a otros uigures cualquiera, por si acaso. Algo así como mandar a medio Bilbao a campos de concentración por los etarras bilbaínos.
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jmangut #47 jmangut
#45
Primero, no se de donde sacas nada parecido a que adoro a los igures en mi mensaje. De hecho, se podría malinterpretar que consiento las acciones de china sobre ellos en favor del comercio internacional, cosa que tampoco hago.
Segundo, decir que los Uigures colaboran con Isis es un reduccionismo absurdo como el de acusar a todos los palestinos de ser terroristas de Hamas o a todos los libaneses de ser terroristas de Hezbola.

Anda, vuélvete a la cueva y busca otro sitio donde llamar la atención.
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menéame