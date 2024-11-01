Puigdemont arremete contra el "enamoramiento" de Sánchez con China: "¿de China solo te interesa el negocio? ¿Los derechos humanos no te preocupan?",

Carles Puigdemont arremete contra Pedro Sánchez. "Mientras te gusta aparecer como un líder comprometido, ¿de China solo te interesa el negocio? ¿Los DD.HH. no te preocupan?" "La ley asimilacionista que acaban de aprobar, ¿no te parece un ejemplo de limpieza étnica planificada contra la cual nos deberíamos rebelar igual que nos rebelamos contra las guerras ilegales y los crímenes contra la humanidad? ¿no te preocupan los efectos sobre el modelo de derechos y libertades de la UE de las "puertas traseras" de la tecnología china? dijo Puigdemont