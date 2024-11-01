Puigdemont arremete contra el "enamoramiento" de Sánchez con China: "¿de China solo te interesa el negocio? ¿Los derechos humanos no te preocupan?",

Carles Puigdemont arremete contra Pedro Sánchez. "Mientras te gusta aparecer como un líder comprometido, ¿de China solo te interesa el negocio? ¿Los DD.HH. no te preocupan?" "La ley asimilacionista que acaban de aprobar, ¿no te parece un ejemplo de limpieza étnica planificada contra la cual nos deberíamos rebelar igual que nos rebelamos contra las guerras ilegales y los crímenes contra la humanidad? ¿no te preocupan los efectos sobre el modelo de derechos y libertades de la UE de las "puertas traseras" de la tecnología china? dijo Puigdemont
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Ahora a los fachuzos les gusta puchimón, que difícil es ser un lobotomizado de la vida.
Ahí hacía falta un líder -ganador de las elecciones - que habría puesto orden, pero estaba Feijoo...
Y solo lo apoyan cuando les venga en gana.
Bueno, de Irán también se preocupan mucho últimamente de los derechos de las mujeres y de los homosexuales.
Es curioso en entre esta carcunda.
O tal vez no.
Lo que tienen en común, es que la pela es la pela.
Si lo llamas Hitler, cuando venga uno de verdad, no le vendrás venir y ya estaremos caput.
No le deseo la cárcel en absoluto pero sí la irrelevancia.
Un de dretes hipòcrita és lo que es Puigdemont!
Y las puertas traseras de la tecnología china es tan preocupante como la de la tecnología americana.
Pero esto no parece preocuparle mucho a Puigdemont.
Por otro lado, igual tenemos todos que abrazar un poco mas el pragmatismo y calibrar cada caso, porque tampoco es justo comparar el trato de china con los Uigures (por si alguien esta perdido, este es el pueblo que… » ver todo el comentario
Pues abraza el pragmatismo y descubre que tus adorados igures son los que combatían al lado de ISIS en Siria.
Es curiosa la devoción de los que van de occidentales por los talibanes y similares.
Primero, no se de donde sacas nada parecido a que adoro a los igures en mi mensaje. De hecho, se podría malinterpretar que consiento las acciones de china sobre ellos en favor del comercio internacional, cosa que tampoco hago.
Segundo, decir que los Uigures colaboran con Isis es un reduccionismo absurdo como el de acusar a todos los palestinos de ser terroristas de Hamas o a todos los libaneses de ser terroristas de Hezbola.
Anda, vuélvete a la cueva y busca otro sitio donde llamar la atención.