El PP descarrila en su interrogatorio a Pedro Sánchez en el Senado: "Renuncio a la pregunta"

Tras semanas jugando al escondite con quién iba a ser la persona encargada de interrogar a Pedro Sánchez en el Senado, el PP ha optado por el más previsible: Alejo Miranda. El propio PP reconocía ya tras las primeras preguntas de UPN y Vox que la estrategia diseñada por Sánchez había cortocircuitado la suya propia. A las dos horas de arrancar la comisión, el PP ha asegurado en un mensaje remitido a los periodistas que no se había producido “un corte categórico que pueda justificar que el PP le lleve ante la Justicia por falso testimonio”.

#2 Del senador del PP lo único que se me viene a la cabeza es un Muppet psicótico con cinco rayas encima.

Es algo tan ridículo y vergonzoso que marcará una época de memes.

Por otro lado queda claro que el PP (en contacto vip con jueces y policía) no tiene absolutamente nada contra el PSOE ... si tuviera algo , un solo indicio siquiera, lo hubieran sacado. Auguro que el caso Cerdan/Abalos quedará en nada más allá de una banda de puteros que le levantaron cuatro euros a su propia contabilidad.

En resumen, que dios nos coja confesados si estos inútiles llegan al gobierno del pasi ... lo pueden romper en cuatro pedazos.

Pd: por cierto el del PP es el responsable del Zendal... una obra presupuestada por 50 millones y que acabo por los 200 millones ... Como diría el Gran Julio: Acabará en Soto del Real más tarde o más temprano y lo sabes
Del senador del PP lo único que se me viene a la cabeza es un Muppet psicótico con cinco rayas encima.

Es algo tan ridículo y vergonzoso que marcará una época de memes.

Por otro lado queda claro que el PP (en contacto vip con jueces y policía) no tiene absolutamente nada contra el PSOE ... si tuviera algo , un solo indicio siquiera, lo hubieran sacado. Auguro que el caso Cerdan/Abalos quedará en nada más allá de una banda de puteros que le levantaron cuatro euros a su propia…   » ver todo el comentario
#50 juanitoborromea *
#2
Por un momento pense que hablabas de Sánchez. De verdad, no se que comparecencia has visto pero le han dado leña hasta en el DNI con la corrupcion y este lo unico que ha dicho es "en el pp robaban mas" y "no se no me acuerdo".
De lo poco que he visto es como le apretaban para que dijese cuanto dinero en metalico se manejaba, que se pagaba con el y la respuesta? no se, todo esta legal.
De su hermano si vivia en portugal, pasapalabra.
Hay mierda para parar un carro aqui.... pero lo importante es defender lo indefendible.
De verdad, has debido de ver la comparecencia en un universo paralelo.
oceanon3d #56 oceanon3d *
#50 Creo que eso lo has hecho tu; confundes una comisión senatorial, con nada menos que citado el presidente del país, con un debate el Okdiario o el Gato al Agua donde se pueden decir todo tipo de chorradas sin fundamento.

Ya te digo la reacción de alguno colegas míos de derechas (gente de derechas pero con los dos pies en el suelo). No se puede tratar someter a un presidente (presidente de todos aunque no te guste) a un molinillo de mierda como el que hemos visto. Genera rechazo seas de…   » ver todo el comentario
#59 fuemsa2004
#50 no lo has visto, han repetido todos los bulos, han dado por sentado todo lo que dice Aldama, no le han dejado hablar,... Se preguntaban y se respondían en la propia pregunta, le han insultado, han repetido mentiras, diciendo que eran información periodistica ..no lo has visto, le mujer de upn, el tipo de vox, que hasta ha hablado del COVID, solo le ha faltado citar el 5g y los chemtrails y el del PP que no le dejaba hablar, le cambiaba las preguntas antes de responder....un espectáculo penoso
#71 juanitoborromea *
#63 #59
Que si que te tragas el lefazo de que el efectivo es legal y todo guay, que en 2025 lo normal es andar con billetes y sobres para pagar "gastos"
Primero aldama no le conocía nadie, luego "me eche una foto con el jaja no prueba nada".
Después "bueno si, igual paso por ferraz alguna vez".
Lo mismo con Koldo y Cerdan.
Venga, no me hagas reír.

#58
Pues en cuatro y en la sexta he visto en directo, serán cadenas fachas? Porque todavía estoy esperando

…   » ver todo el comentario
oceanon3d #73 oceanon3d
#71 Ni un sola pregunta que no buscara inducir la respuesta. Ni una cuestión sin dar por probado que el compareciente es culpable por la poderosa razón de que lo digo yo. Los senadores a la caza quisieron ser políticos y fiscales según les convenía. Pedro Sánchez vio el hueco y lo aprovechó. Se fue viniendo arriba a medida que se desinflaban las expectativas. Cuando el senador popular, Alejo Miranda, tomó la palabra, Sánchez ya estaba encantado de acudir a la comisión y ponerse sus gafas de leer modelo homenaje al gran Alfredo Amestoy.

Y ya dirás lo que quieras. El Telediario de T5 le dedico 3 minutos antes de pasar al homenaje de la DANA. Ya puedes imaginar el motivo ... y pasado mañana ningún medio hablara de esto.
#75 juanitoborromea
#73
Pero si no respondía nada! todo era "en el pp roban mas" o "no se no me acuerdo".
Se sabe ya lo del rescate de air europa? lo de que el dueño de la empresa escribiese a su mujer preguntando "que hay de lo mio" porque se estaba poniendo nervioso? Lo de su hermano y la plaza magica y su residencia en portugal? todo presuntamente.
Porque aqui hay mierda para rato.

No estamos hablando de la dana ni de telecirco. Yo critico a todos por igual.

Sanchez fue el de "si necesitan ayuda que la pidan" y medios bloqueados por partidismo y mazon y incompetende y un desgraciado que deberia de dimitir y asumir responsabilidades incluso penales.
oceanon3d #76 oceanon3d *
#75 Joder tio ... el senador del PP había construido un modelo de interrogatorio en el que no pretendía argumentos, ni datos, ni explicaciones. Solo quería un “sí o no” para poder utilizar luego esa afirmación o negativa en su beneficio, política, mediática o judicialmente. No lo logró. A Sánchez no se le escapó ningún aserto sintético, tajante, delator. Sí se le escurrieron muchas sonrisas, alguna carcajada y bastantes caras de desconcierto por cómo transcurrió la comparecencia. Lo que sí…   » ver todo el comentario
#77 juanitoborromea
#76
Si te preguntan cosas y tu te callas por muy montado que este estas defendiendo lo indefendible. Y cuando contestas "en el PP robaban mas" o "no se no me acuerdo" les das la razon.
Sanchez no dijo nada ni se le escapo nada porque si mientes en comparecencia te pueden imputar.
Si te preguntan por el rescate de air europa o tu hermano y la residencia en portugal?
O si conoces a aldama? que respuesta puedes dar?

Pero bueno que vale, que tu eres de esos que van con el carnet del PSOE.
autonomator #67 autonomator
#2 no he podido evitar verle a él.  media
#1 Barriales
Si ese cenutrio es lo mejor que tiene en el senado, la banda de delincuencia organizada pepetarra, el perro esta salvado.
emmett_brown #27 emmett_brown
#1 Si este es el mejor que tiene el PP, qué coño hacemos pagando sueldos, asesores y dietas a esta panda de inútiles. A qué se dedican?
#33 Barriales
#27 y cocaina. Esta como una moto.
#47 juanitoborromea *
#1
Yo he visto unos cortes del interrogatorio le ha dado cera a sanchez hasta en el dni.
Sus respuestas:
-En el pp robaban mas. Génova 13, granados, el novio de ayuso...
-No se, no me acuerdo. Constante.

Patético.

Pero vamos que aqui han debido de ver otra comparecencia.
Cehona #79 Cehona *
#47 Cierto, hemos debido ver otra comparecencia.
"El presidente del Gobierno ha calificado de “circo” la comisión.

Al PP le ha salido tan bien lo del Senado que la noticia son las gafas de Sánchez., unas gafas de Dior, que recalcan en 300€
Por cierto, Alejo Miranda, es el responsable del Zendal, si es la estrella para pedir honradez... Mátame , camión!!
Y Sanchéz se lo ha recordado.

Sánchez al presidente de la comisión del Senado: “Agradezco su imparcialidad. Es sarcasmo”
vicus. #3 vicus.
Con estos enemigos, quién necesita amigos....En vez de hacer oposición hacen promoción del Perro Sanxe...
manbobi #10 manbobi
#5 Cuenta resucitada - > ignore
oceanon3d #15 oceanon3d
#5 Gran comentario ... insultar a la comunidad . Si tú eres feliz en realidades paralelas allá tú; no seré yo el que te saque de esa casilla.
4 K 45
#6 tromperri
Estaba cantado… son bastante inútiles los de PP en general.

www.meneame.net/story/rufian-predice-triunfo-facil-sanchez-senado-ante
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Eso dice el Diario.es. Los medios del otro lado no dicen lo mismo:

Sánchez se refugia en el «no me consta» para no aclarar asuntos claves que le salpican
www.abc.es/espana/sanchez-refugia-consta-aclarar-asuntos-claves-salpic

Sánchez no aclara las sospechas sobre el PSOE y su familia tras cinco horas en el Senado y se atrinchera atacando a la Cámara Alta
www.elmundo.es/espana/2025/10/30/69031aec21efa0e8438b457b.html

Sánchez dice que su relación con Koldo era "anecdótica" pese a que custodió sus avales
www.larazon.es/espana/sanchez-dice-que-relacion-koldo-era-anecdotica-p
rendri #8 rendri
#4 me lo he escuchado y es que era una metralleta el senador del PP preguntando y cuando le iba a contestar le cambiaba de pregunta rápido. Mucha vergüenza y pena por las Instituciones. Bien es cierto que Sánchez ha contestado entr poco y nada y debería explicarse bastante más tirando a muchísimo. Pero luego le preguntan por Venezuela y ves que esto no tiene sentido
oceanon3d #18 oceanon3d *
#8 Es la táctica de la metralleta de falacias. Ya la utilizo Feijoo en el último debate electoral con el Perro.

La conclusión es que no tienen indicios de nada contra ael PSOE. El PP tiene información vip de jueces y policías. Si no gan sacado algo nuevo es porque no hay nada. Si lo tuvieran lo abrían sacado. Lo más que llegó este senador (parecía bajo efecto de sustancias) es a sacar recortes de prensa de The Ojete.

Ridículos hasta decir basta.
obmultimedia #9 obmultimedia
#4 Los medios afines a la derecha se agarran a entrecomillados sacados de contexto para seguir justificando el relato.
oceanon3d #12 oceanon3d *
#4 ¿y ? ... ¿Tú lo viste? ...¿Esperabas algo diferente de los medios de derechas?¿Danos tú opinión?

Pero si el tema es tan claro y evidente que no merece ni un comentario al respecto.

Si no lo has visto pues puedes probar a verlo. Vete a la ultima parte del senador Zendal y así no pierdes cuatro horas de tu vida; el nivel de ridículo es supremo.
#54 juanitoborromea
#12
Yo me he echado unas risas, es todo un teatro pero el que queda retratado es el PSOE.
Aqui robar han robado todos, este es un partido mas.
#63 fuemsa2004
#54 y vox y el PP no han quedado retratados.....jajajaja, menudos inútiles...si esto es lo que hay enfrente.... Lo que cobraban en efectivo se llaman dietas...y se cobran en muchos sitios en efectivo, en el senado por ejemplo... Y si están justificadas, no es ilegal
0 K 7
#13 Eukherio *
#4 Hace unos minutos creo que en el Mundo o en el ABC se hablaba del "bronco interrogatorio". Sospecho que ha habido llamada de control de daños, lo cual indica que hasta los medios de derechas pensaban que el interrogatorio fue un poco cutre.

Yo escuché un rato por la radio y fue bastante chapucero con tanta interrupción. Algún clip sacarán que puedan usar en su defensa, pero por momentos parecía una tertulia de El Chiringuito después de un Madrid - Barça.
#21 Eukherio
#13 De hecho aun sale en Google el titular original. No le debió hacer mucha ilusión al PP el enfoque original, igual alguno acaba despedido.  media
#43 Suleiman
#21 A parte,esto ya lo dijo hace días... Si ese es el titular, apaga y vámonos.
#23 Joseee
#13 Había mucho ruido porque al PSOE no le interesaba un interrogatorio sencillo y en silencio, donde sólo se oyeran las preguntas, y las respuestas claras a esas preguntas
#30 Eukherio
#23 Si eran los del PP quienes estaban interrumpiendo todo el rato. Ya digo que hasta El mundo lo tenía claro y tuvo que cambiar el titular original porque convirtieron todo en un circo.
2 K 20
oceanon3d #38 oceanon3d *
#23 xD xD xD xD xD xD

Prueba ahora a ver un rato la comisión ... la de hoy; no esa que te estas inventando. Pero si no dejaba ni hablar al Pedro ...le hacían ocho preguntas seguidas en bloque (con respuestas de ellos mismos daban incluidas) y cuando trataba contestaba le contestar lo cortaban y le hacían cinco mas ... ademas el 90% siquiera era de la financiación ilegal del Psoe ...si le preguntaron si hasta Peinado era un facha

Sin acritud ... que este sitio tiene un nivel.
#55 juanitoborromea
#38
Que le cortaban? Si las respuestas han sido todas "no se no me acuerdo" y "en el PP robaban mas".
oceanon3d #58 oceanon3d
#55 Cambia de medios y veras la luz ... las ediciones de video son el demonio. O prueba a verlo por tu mismo para opinar.
Penetrator #51 Penetrator
#23 ¿Pero qué hablas? El ruido lo hacía el impresentable de Miranda, que le han tenido que llamar la atención varias veces.
0 K 13
#65 fuemsa2004
#23 no lo has visto...
#20 NoMeVeas
#4 Lo normal, imaginate que son neutrales? Quiebran al dia siguiente.
Yo no he leido nada, he visto el espectaculo, y bueno... Definitivamente las comisiones de investigacion no tienen sentido hoy en dia si ni los que la convocan se lo van a tomar enserio.
Ovlak #24 Ovlak
#4 Y si lo ves por ti mismo, ¿qué opinas? Porque de lo que yo he visto no sólo sale bien parado sino que diría que el PP le ha hecho un favor.
2 K 25
angelitoMagno #28 angelitoMagno
#24 No tengo interés en verlo, no soy tan fanboy de Sánchez.

Solo digo que da igual la realidad, que cada medio te va a dar la versión que les interese.
crysys #39 crysys
#28 Sí, claro, por eso es importante que lo veas y saques tu opinión. Y yo lo he visto porque soy fanboy de las comisiones del Senado. Salga el Perro o Tamara Falcó.
2 K 30
oceanon3d #41 oceanon3d *
#28 La realidad es la que cualquier persona con criterio, hasta con el mínimo, pudo sacar de dedicarle un rato a esto.

A sido algo vergonzoso ... usar una referencia de El Mundo, Okdiario, ABC, The Objete da hasta risa. ¿Que van a decir?

Creo que hay muchos conservadores en este país situados en la centralidad .... esto de hoy les debe de haber caído como una losa: el PP son una banda de niños de parvulario. No están preparados para gobernar.

La joya de la corona del PP para desgate de Pedro convertido un un win win para el Psoe. Si es que a sido de traca.
Ovlak #45 Ovlak *
#28 Menudo triple tirabuzón mental. Ver una comparecencia de un presidente del gobierno no te convierte en su fanboy. Es más, si ha comparecido ha sido por petición de su oposición, así que digo yo que la intención inicial no sería precisamente contentar a sus fans.
Pero, vamos, que vengas a insinuar sesgos ajenos cuando deliberadamente te inibes de consultar la fuente primaria para formarte una opinión propia no lo veo muy coherente.
angelitoMagno #64 angelitoMagno
#45 Creo que estás asumiendo que estoy de acuerdo con el resumen de los medios que he puesto ...
Ovlak #66 Ovlak
#64 Para nada. Estoy asumiendo que te resulta más fácil la equidistancia que averiguar quién tiene razón.
SidK #61 SidK
#28 No tiene sentido lo que dices con lo de "no tengo interés en verlo bla bla". Mucha gente de "derechas" y gran parte de la "izquierda" piensa que esto de la política es como un partido de fútbol, donde hay que ir con el equipo a muerte y negar que era un penalti cuando a un jugador casi le arrancan la pierna. Y estáis muy equivocados.

Se os olvida que en general casi todos los políticos nos mienten y van en contra de nuestros intereses como "pueblo".…   » ver todo el comentario
angelitoMagno #62 angelitoMagno
#61 ¿Por que me hablas en plural? ¿A que grupo piensas que pertenezco?
SidK #78 SidK *
#62 Por nada en concreto. Y así ahora mismo sin revisar tu perfil y ver que más cosas comentas, no tengo ni la menor idea a que supuesto "grupo" perteneces. Imagino que tu simpatía por Sánchez es escasa o nula, cosa que compartimos. Tampoco creo que seas dueño de una cadena hotelera o tengas diez Ferrari aparcados junto a tu castillo, cosa que también compartimos.
jacm #70 jacm
Como bien dice #24 creo que va siendo hora de que en vez de hablar de medios de un lado u otro, tengamos criterio propio.
En este caso no parece muy difícil identificar el bochorno que ha protagonizado el PP.
El punto medio entre una verdad y una mentira ... es otra mentira.
#26 Nouser
#4 Si esos son los mejores titulares que pueden sacar de su "momento estrella" donde iban a destruir a Sánchez en directo, es que la cosa ha ido muy mal.
angelitoMagno #31 angelitoMagno
#26 Se pensaban que se iba a echar a llorar, confesar no se que cosa y dimitir o algo así.

Leñe, como si el Perrosanxe fuera tonto, y no fuera un crack a la hora de responder a preguntas cuando sabe perfectamente que es lo que le van a preguntar (porque no creo que ninguna de las preguntas le tomasen por sorpresa)
2 K 29
Supercinexin #34 Supercinexin
#4 ¿Y qué quieres que digan los medios derechistas? ¿Que Miranda "lo ha hecho mal"? Su intervención ha sido una auténtica vergüenza, no esperes que la miserable prensa derechista lo admita jamás. Lo han llevado ahí para exactamente eso: intentar reventar a Sánchez a preguntas que parecen de sótano de la Brigada Político-Social con la bombilla de la lámpara al lado de la mejilla y cuatro polis en tirantes con la pistola colgando.

Y le ha salido como el culo.
#44 JanSolo
#4 Aquí se está hablando de periodismo no de webs de marketing.
carakola #57 carakola
La intervención completa la han meneado por aquí: www.meneame.net/story/presidente-gobierno-pedro-sanchez-comparece-comi
Así se hace uno una idea objetiva en lugar de leer valoraciones de otro.
#7 concentrado
"el PP ha asegurado en un mensaje remitido a los periodistas que no se había producido “un corte categórico que pueda justificar que el PP le lleve ante la Justicia por falso testimonio”. ¿Qué no? Ya estarán Manos Limpias, HazteOir y demás sujetando el cubata.
zULu #42 zULu
Me he leído el artículo. No me ha quedado claro como ha descarrilado o cual ha sido la estrategia.

O yo soy inutil, o los periodistas no saben contar las cosas
Top_Banana #36 Top_Banana
Había una vez... un CIRCOOOO... que alegraba siempre el corazón... xD xD

Si ya apestaba poner la comparecencia el día después del funeral por la Dana. La actuación de hoy ya es el esperpento que le faltaba al PP.

No pueden ser más pringaos.

Ahora a ver cómo dimiten a Mazón.
#40 Samaritan *
Un partido condenado como banda criminal va a dar lecciones sobre corrupción. Mandahuevos.
clavícula #22 clavícula
El bochornoso espectáculo de hoy ilustra muy bien la mediocre calidad de nuestra clase política. De unos y otros.

Estamos desamparados.
Jonesy #48 Jonesy
Ahora es cuando el PP presenta una denuncia por obstrucción a las labores de la comisión de investigación y se la admiten a trámite.
oceanon3d #72 oceanon3d
#53 Le pudo la ansiedad a la batida de caza. Llenaron el Senado de trampas para capturar a un oso, pero el presidente Sánchez tiene fama y se mueve más como un lince. Hacía falta finura, puntería y habilidad. Pero a la batida de interrogadores que iban tras él solo les valían los cañonazos y la fuerza bruta. De la montería contra Sánchez organizada por el PP no se puede aprovechar ni el almuerzo.

Tanto destrozo para atrapar aire y un poco de pelo y acabar quejándose de que la presa no se deja…   » ver todo el comentario
0 K 9
#17 Borgiano
No tan fuerte, Nacho.
#69 Tiranoc
<< ...le vamos a hacer una oferta que no va a poder rechazar>> Anda que no le queda bien esa frase a cualquiera del pp xD
#60 Peter086 *
La verdad es que el PP ha conseguido mucho más que el PSOE en investigaciones de sobresueldos. Han conseguido sentar en el Senado al presidente del gobierno sin una prueba sólida contra él, mientras que el PSOE no consiguió averiguar quién era ese "M.Rajoy" de las notas de Bárcenas (no el Rajoy que le dijo "Sé fuerte, Luís", sino otro, aparentemente). Son unos aficcionados.
Ainur #68 Ainur
#60 no tenían mayoría en el senado
#29 llegaelinvierno
La que mejor ha estado ha sido la del PNV .. .los demás, unos histriónicos en el lado del PP y VoX y unos lameculos en el lado soe y otras izdas.
#35 Raule37
Al final va a resultar que estamos en una dictadura, pero no por que realmente lo sean , sino por que no hay oposicion real , solo una banda de delincuentes que aprietan los puños fuerte cuando no les gusta algo .
#19 Joseee
Durante el testimonio Pedro Sanchez ha salido por no me consta, por el PP es corrupto, y por lo de he cobrado dinero en efectivo para que no le pillen por falso testimonio, cosa de lo que que no había hablado antes.

Según los meneantes, los malos, y los que hacen el ridículo son los que le preguntan por su corrupción.

Parece que no os importa que esta banda de políticos corruptos y puteros os estén robando el dinero que pagáis con vuestros impuestos. Se deben partir de risa viendo como les defendéis, parece que les estáis animando a que lo sigan haciendo cada vez mas.
#25 egon_
#19 Si tienes pruebas de que nos están robando para pagar a prostitutas, ve a un juzgado y denúncialo.

Si tienes pruebas de que en el PSOE se financian ilegalmente, ve y denúncialo.
#32 Nouser *
#19 A mí lo que me da pena es que este tipo sea lo mejor que tiene el PP para ponerle enfrente a Sánchez. Teniendo tanto material para tirarle y al presidente obligado a responder preguntas incómodas durante más de una hora ¿Esto es todo? ¿El PP en serio no tiene al Rufián de turno para dejar con el culo al aire a sus oponentes?
1 K 13
Templetonpeck #37 Templetonpeck
#32 Tiene mogollón de rufianes, pero así, en minúscula, y solo valen para llenar las arcas propias.
Kmisetas #46 Kmisetas
Panfletadas sin parar, y Menéame aplaudiendo con las orejas. Da realmente pena leer los comentarios.
oceanon3d #49 oceanon3d *
#46 Yo lo estoy disfrutando y viendo tu comentario se nota que te ha llegado muy adentro la cagada del PP. :troll:

El Pegeot, Maduro, las saunas, The Ojete y poco mas .... de un tipo que va ha hacer un hospital por 50 millones y acaba costando 200 mucho no se puede esperar. Bueno si; Soto del Real como veremos en unos años.
1 K 15
Kmisetas #53 Kmisetas
#49 Tranquilo, que para disfrutar hace falta entender lo que se ve, y tú te has quedado en la propaganda de RTVE Kids. Mientras Sánchez balbuceaba su “no me acuerdo” como si el caso Begoña fuera un sueño húmedo de la oposición, España marca récord de deuda (1,63 billones), paro juvenil (26%), y presión fiscal histórica. Pero claro, tú con que diga “facha” y sonría ya te crees en Narnia. Sigue aplaudiendo, que los que de verdad disfrutan son los del Falcon, no tú.
1 K 1
#52 juanitoborromea
#46
Cualquiera que haya visto el corte de las noticias puede ver que sanchez no contesto a nada salvo no se no me acuerdo y en el pp robaban mas.

Patetico.
#11 Juanjolo
Yo solo he visto a un tío forzando calma, evadiendo preguntas con cara psicópata
Pablosky #14 Pablosky
#11 eso no es la tele, te has confundido con un espejo.
7 K 52
#16 Juanjolo
#14 te pareces a Escolar con esa postura tan incómoda que me llevas.
Mimaus #74 Mimaus
#11 eso fue ayer, en el funeral por las víctimas de la Dana de Valencia.
0 K 6

