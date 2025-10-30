El PP descarrila en su interrogatorio a Pedro Sánchez en el Senado: "Renuncio a la pregunta"

Tras semanas jugando al escondite con quién iba a ser la persona encargada de interrogar a Pedro Sánchez en el Senado, el PP ha optado por el más previsible: Alejo Miranda. El propio PP reconocía ya tras las primeras preguntas de UPN y Vox que la estrategia diseñada por Sánchez había cortocircuitado la suya propia. A las dos horas de arrancar la comisión, el PP ha asegurado en un mensaje remitido a los periodistas que no se había producido “un corte categórico que pueda justificar que el PP le lleve ante la Justicia por falso testimonio”.
Es algo tan ridículo y vergonzoso que marcará una época de memes.
Por otro lado queda claro que el PP (en contacto vip con jueces y policía) no tiene absolutamente nada contra el PSOE ... si tuviera algo , un solo indicio siquiera, lo hubieran sacado. Auguro que el caso Cerdan/Abalos quedará en nada más allá de una banda de puteros que le levantaron cuatro euros a su propia contabilidad.
En resumen, que dios nos coja confesados si estos inútiles llegan al gobierno del pasi ... lo pueden romper en cuatro pedazos.
Pd: por cierto el del PP es el responsable del Zendal... una obra presupuestada por 50 millones y que acabo por los 200 millones ... Como diría el Gran Julio: Acabará en Soto del Real más tarde o más temprano y lo sabes
Es algo tan ridículo y vergonzoso que marcará una época de memes.
Por otro lado queda claro que el PP (en contacto vip con jueces y policía) no tiene absolutamente nada contra el PSOE ... si tuviera algo , un solo indicio siquiera, lo hubieran sacado. Auguro que el caso Cerdan/Abalos quedará en nada más allá de una banda de puteros que le levantaron cuatro euros a su propia contabilidad.
Por un momento pense que hablabas de Sánchez. De verdad, no se que comparecencia has visto pero le han dado leña hasta en el DNI con la corrupcion y este lo unico que ha dicho es "en el pp robaban mas" y "no se no me acuerdo".
De lo poco que he visto es como le apretaban para que dijese cuanto dinero en metalico se manejaba, que se pagaba con el y la respuesta? no se, todo esta legal.
De su hermano si vivia en portugal, pasapalabra.
Hay mierda para parar un carro aqui.... pero lo importante es defender lo indefendible.
De verdad, has debido de ver la comparecencia en un universo paralelo.
Ya te digo la reacción de alguno colegas míos de derechas (gente de derechas pero con los dos pies en el suelo). No se puede tratar someter a un presidente (presidente de todos aunque no te guste) a un molinillo de mierda como el que hemos visto. Genera rechazo seas de
Que si que te tragas el lefazo de que el efectivo es legal y todo guay, que en 2025 lo normal es andar con billetes y sobres para pagar "gastos"
Primero aldama no le conocía nadie, luego "me eche una foto con el jaja no prueba nada".
Después "bueno si, igual paso por ferraz alguna vez".
Lo mismo con Koldo y Cerdan.
Venga, no me hagas reír.
#58
Pues en cuatro y en la sexta he visto en directo, serán cadenas fachas? Porque todavía estoy esperando

Y ya dirás lo que quieras. El Telediario de T5 le dedico 3 minutos antes de pasar al homenaje de la DANA. Ya puedes imaginar el motivo ... y pasado mañana ningún medio hablara de esto.
Pero si no respondía nada! todo era "en el pp roban mas" o "no se no me acuerdo".
Se sabe ya lo del rescate de air europa? lo de que el dueño de la empresa escribiese a su mujer preguntando "que hay de lo mio" porque se estaba poniendo nervioso? Lo de su hermano y la plaza magica y su residencia en portugal? todo presuntamente.
Porque aqui hay mierda para rato.
No estamos hablando de la dana ni de telecirco. Yo critico a todos por igual.
Sanchez fue el de "si necesitan ayuda que la pidan" y medios bloqueados por partidismo y mazon y incompetende y un desgraciado que deberia de dimitir y asumir responsabilidades incluso penales.
Si te preguntan cosas y tu te callas por muy montado que este estas defendiendo lo indefendible. Y cuando contestas "en el PP robaban mas" o "no se no me acuerdo" les das la razon.
Sanchez no dijo nada ni se le escapo nada porque si mientes en comparecencia te pueden imputar.
Si te preguntan por el rescate de air europa o tu hermano y la residencia en portugal?
O si conoces a aldama? que respuesta puedes dar?
Pero bueno que vale, que tu eres de esos que van con el carnet del PSOE.
Yo he visto unos cortes del interrogatorio le ha dado cera a sanchez hasta en el dni.
Sus respuestas:
-En el pp robaban mas. Génova 13, granados, el novio de ayuso...
-No se, no me acuerdo. Constante.
Patético.
Pero vamos que aqui han debido de ver otra comparecencia.
"El presidente del Gobierno ha calificado de “circo” la comisión.
Al PP le ha salido tan bien lo del Senado que la noticia son las gafas de Sánchez., unas gafas de Dior, que recalcan en 300€
Por cierto, Alejo Miranda, es el responsable del Zendal, si es la estrella para pedir honradez... Mátame , camión!!
Y Sanchéz se lo ha recordado.
Sánchez al presidente de la comisión del Senado: “Agradezco su imparcialidad. Es sarcasmo”
Sánchez se refugia en el «no me consta» para no aclarar asuntos claves que le salpican
Sánchez no aclara las sospechas sobre el PSOE y su familia tras cinco horas en el Senado y se atrinchera atacando a la Cámara Alta
Sánchez dice que su relación con Koldo era "anecdótica" pese a que custodió sus avales
La conclusión es que no tienen indicios de nada contra ael PSOE. El PP tiene información vip de jueces y policías. Si no gan sacado algo nuevo es porque no hay nada. Si lo tuvieran lo abrían sacado. Lo más que llegó este senador (parecía bajo efecto de sustancias) es a sacar recortes de prensa de The Ojete.
Ridículos hasta decir basta.
Pero si el tema es tan claro y evidente que no merece ni un comentario al respecto.
Si no lo has visto pues puedes probar a verlo. Vete a la ultima parte del senador Zendal y así no pierdes cuatro horas de tu vida; el nivel de ridículo es supremo.
Yo me he echado unas risas, es todo un teatro pero el que queda retratado es el PSOE.
Aqui robar han robado todos, este es un partido mas.
Yo escuché un rato por la radio y fue bastante chapucero con tanta interrupción. Algún clip sacarán que puedan usar en su defensa, pero por momentos parecía una tertulia de El Chiringuito después de un Madrid - Barça.
Prueba ahora a ver un rato la comisión ... la de hoy; no esa que te estas inventando. Pero si no dejaba ni hablar al Pedro ...le hacían ocho preguntas seguidas en bloque (con respuestas de ellos mismos daban incluidas) y cuando trataba contestaba le contestar lo cortaban y le hacían cinco mas ... ademas el 90% siquiera era de la financiación ilegal del Psoe ...si le preguntaron si hasta Peinado era un facha
Sin acritud ... que este sitio tiene un nivel.
Que le cortaban? Si las respuestas han sido todas "no se no me acuerdo" y "en el PP robaban mas".
Yo no he leido nada, he visto el espectaculo, y bueno... Definitivamente las comisiones de investigacion no tienen sentido hoy en dia si ni los que la convocan se lo van a tomar enserio.
Solo digo que da igual la realidad, que cada medio te va a dar la versión que les interese.
A sido algo vergonzoso ... usar una referencia de El Mundo, Okdiario, ABC, The Objete da hasta risa. ¿Que van a decir?
Creo que hay muchos conservadores en este país situados en la centralidad .... esto de hoy les debe de haber caído como una losa: el PP son una banda de niños de parvulario. No están preparados para gobernar.
La joya de la corona del PP para desgate de Pedro convertido un un win win para el Psoe. Si es que a sido de traca.
Pero, vamos, que vengas a insinuar sesgos ajenos cuando deliberadamente te inibes de consultar la fuente primaria para formarte una opinión propia no lo veo muy coherente.
Se os olvida que en general casi todos los políticos nos mienten y van en contra de nuestros intereses como "pueblo".
En este caso no parece muy difícil identificar el bochorno que ha protagonizado el PP.
El punto medio entre una verdad y una mentira ... es otra mentira.
Leñe, como si el Perrosanxe fuera tonto, y no fuera un crack a la hora de responder a preguntas cuando sabe perfectamente que es lo que le van a preguntar (porque no creo que ninguna de las preguntas le tomasen por sorpresa)
Y le ha salido como el culo.
Así se hace uno una idea objetiva en lugar de leer valoraciones de otro.
O yo soy inutil, o los periodistas no saben contar las cosas
Si ya apestaba poner la comparecencia el día después del funeral por la Dana. La actuación de hoy ya es el esperpento que le faltaba al PP.
No pueden ser más pringaos.
Ahora a ver cómo dimiten a Mazón.
Estamos desamparados.
Tanto destrozo para atrapar aire y un poco de pelo y acabar quejándose de que la presa no se deja
Según los meneantes, los malos, y los que hacen el ridículo son los que le preguntan por su corrupción.
Parece que no os importa que esta banda de políticos corruptos y puteros os estén robando el dinero que pagáis con vuestros impuestos. Se deben partir de risa viendo como les defendéis, parece que les estáis animando a que lo sigan haciendo cada vez mas.
Si tienes pruebas de que en el PSOE se financian ilegalmente, ve y denúncialo.
El Pegeot, Maduro, las saunas, The Ojete y poco mas .... de un tipo que va ha hacer un hospital por 50 millones y acaba costando 200 mucho no se puede esperar. Bueno si; Soto del Real como veremos en unos años.
Cualquiera que haya visto el corte de las noticias puede ver que sanchez no contesto a nada salvo no se no me acuerdo y en el pp robaban mas.
Patetico.