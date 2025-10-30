El PP descarrila en su interrogatorio a Pedro Sánchez en el Senado: "Renuncio a la pregunta"

Tras semanas jugando al escondite con quién iba a ser la persona encargada de interrogar a Pedro Sánchez en el Senado, el PP ha optado por el más previsible: Alejo Miranda. El propio PP reconocía ya tras las primeras preguntas de UPN y Vox que la estrategia diseñada por Sánchez había cortocircuitado la suya propia. A las dos horas de arrancar la comisión, el PP ha asegurado en un mensaje remitido a los periodistas que no se había producido “un corte categórico que pueda justificar que el PP le lleve ante la Justicia por falso testimonio”.