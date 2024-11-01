edición general
El Presidente del gobierno Pedro Sánchez comparece en la Comisión del 'CASO KOLDO' del Senado

El Presidente del gobierno Pedro Sánchez comparece en la Comisión del 'CASO KOLDO' del Senado  

Vídeo completo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en la Comisión del 'Caso Koldo' en el Senado.

Bapho #1 Bapho
No he encontrado el audio, yo lo he estado escuchando esta mañana en Radio 5 de RNE.
Para que no te lo cuente y y te engañen es interesante escucharlo aunque sea de fondo.
Y si, el senador del PP es un auténtico mal educado. Se podrían haber hecho las mismas preguntas de manera muy distinta, como ha hecho la senadora de UPN del princípio.
oceanon3d #2 oceanon3d
El del PP parecía un Mupets con cinco rayas encima ... no recuerdo nada tan vergonzoso en mucho tiempo.
