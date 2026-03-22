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Portazo a las comunidades de vecinos: la prohibición del alquiler turístico en el edificio debe elevarse al Registro de Propiedad

Portazo a las comunidades de vecinos: la prohibición del alquiler turístico en el edificio debe elevarse al Registro de Propiedad

Muchas comunidades están incluyendo en sus estatutos la prohibición de este tipo de alquileres. Sin embargo, esta negativa no es efectiva si no se eleva a escritura pública a través del Registro de Propiedad. Así lo ha establecido la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en una resolución del sábado 14 de marzo de 2026, que ha dado la razón a una compañía que compró una vivienda cuando la comunidad de vecinas había prohibido los pisos turísticos, pero no había elevado el cambio al Registro.

| etiquetas: alquiler turístico , comunidad vecinos , registro propiedad , benalmádena
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2 comentarios
3 1 0 K 35 actualidad
DDJ #2 DDJ *
Yo no alquilaría una casa donde han obligado a los vecinos a que deban aceptar a turistas :roll:
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Caresth #1 Caresth
¿La "Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública" no serán los propios registradores y notarios decidiendo que todo dios tiene que pasar por (su) caja?
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menéame