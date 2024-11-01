Pillan a Bertrand Ndongo falsificando su vida laboral: tenía más días cotizados en 2023

El periodista y agitador de extrema derecha Bertrand Ndongo ha sido pillado falsificando su vida laboral al haber compartido en X (antes Twitter) un informe de la misma en el que aparecen menos días cotizados que cuando hizo lo propio hace dos años, en 2023.
Uno se mete en esas formaciones para vivir del cuento.
Es perfectamente coherente
Lo que el votante de esos mierdas quiere.
No tiene ningún sentido.
Cobrar? A qué le pagan menos que al itao-argentino-español?
#astroturfing