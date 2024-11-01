edición general
Pillan a Bertrand Ndongo falsificando su vida laboral: tenía más días cotizados en 2023

Pillan a Bertrand Ndongo falsificando su vida laboral: tenía más días cotizados en 2023

El periodista y agitador de extrema derecha Bertrand Ndongo ha sido pillado falsificando su vida laboral al haber compartido en X (antes Twitter) un informe de la misma en el que aparecen menos días cotizados que cuando hizo lo propio hace dos años, en 2023.

Comentarios destacados:        
Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
Menuda sorpresa: el mondongo mintiendo... ¿Qué será lo siguiente? ¿El aumento de CO2 y Metano causando efecto invernadero?
7 K 84
Aokromes #15 Aokromes
#1 llamarlo periodista..... :troll:
0 K 11
Jack29 #21 Jack29
#1 esta a dos telediarios de que le pillen con los pantalones bajados tirado en el callejon de salida de un bareto gay, convulsionando por sobredosis.
0 K 7
#14 El_Pobrecito_Hablador
Falsificación de documento oficial: maleta y para su país de origen. ¿No es lo que están pidiendo ellos a los 4 vientos?
1 K 27
Ludovicio #13 Ludovicio *
Uno no se mete en Vox porque sea un currante.
Uno se mete en esas formaciones para vivir del cuento.
Es perfectamente coherente xD

Lo que el votante de esos mierdas quiere.
1 K 21
Dragstat #5 Dragstat *
Sin enchufe, trepar en un partido politico es incompatible con trabajar, tienes que dedicarle mucho tiempo a lamer traseros, cultivar relaciones y eliminar adversarios. Es una de las causas por los que los cargos más importantes están plagados, de vagos, maleantes y de personajes de "buena familia".
0 K 20
Urasandi #8 Urasandi
"Llevo en España desde el año 2010 .... había figurado en el régimen de la Seguridad Social durante 21 años, 3 meses y 15 días, ... un total de 11 años, 10 meses y un día" Seguro que tiene una explicación creativa.
0 K 12
Golan_Trevize #10 Golan_Trevize
#8 Pluriempleo. Eso es perfectamente posible. Ahora, la pillada de que dos capturas diferentes en el tiempo muestren valores totalmente inconsistentes... eso sí que no tiene explicación. xD
6 K 91
Cantro #20 Cantro
#10 la tiene y es muy sencilla :troll:
0 K 10
Bapho #25 Bapho
#10 Quieres decir que por tener pluriempleo podrías cotizar más horas por día de lo que te permite la ley?
No tiene ningún sentido.
0 K 11
Golan_Trevize #26 Golan_Trevize
#25 Cuando tienes pluriempleo, estás cotizando durante esos días en los que estés en pluriempleo dos veces (o potencialmente más, dependiendo de si tienes más de dos pagadores). Yo mismo tengo algunos meses de pluriempleo y se contabilizan como aparece en esas capturas del mondongo: el total cotizado excede el total de los días trabajados.
0 K 11
#9 astur365_628eed2f50e0f *
Periodista? Desde cuándo este tipo tiene la carrera de periodismo ?Estoy deseando que llegue la IA para que no hagan falta los periodistas
0 K 10
Reladeon #19 Reladeon
ndongo es como serigne mbayé pero con personalidad no es tan marioneta
1 K 8
Estoeslaostia #3 Estoeslaostia
Por favor, que alguien le diga a ese señor que es negro.
0 K 8
Metabarón #16 Metabarón
#3 No era un lunar?
0 K 9
#17 LaColetadeDusko
Trabajar trabaja como un negro (para blancos)
Cobrar? A qué le pagan menos que al itao-argentino-español?
0 K 6
NESSI #22 NESSI
...dugongo?
0 K 6
jorjuju #23 jorjuju
De los creadores del obrero de derechas... El negro de los xenófobos.
0 K 6
#6 Jarod_mc
son delincuentes, nada que sorprenda de esta gente
1 K -1
Dasmandr #4 Dasmandr
#2 Si sabes que mientes, y que te lo van a recriminar, ¿por qué lo haces?
12 K 120
txirrindulari #7 txirrindulari
#2 ¿tienes pruebas de tu acusación?
4 K 44
#11 fingulod
#2 ¿Antes o después de falsificar su vida laboral?
2 K 24
Ludovicio #12 Ludovicio
#2 Octubre de 2025 que viene a manipular.

#astroturfing
3 K 56
elGude #18 elGude
#2 hasta un bebé tiene más días cotizados que Abascal.
1 K 31
dunachio #24 dunachio
#2 Ese al que llaman Mondongo lo único que tiene es un retraso bastante importante, un negro de VOX, poco más que decir.
0 K 11

