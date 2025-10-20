edición general
Peter Thiel: el gurú de Silicon Valley que sueña con abolir la democracia

Peter Thiel no es solo un millonario excéntrico. Cofundador de PayPal, Palantir y uno de los primeros inversores de Facebook, es también una de las figuras más controvertidas –es decir, más peligrosas– del capitalismo tecnológico que cada vez domina más ámbitos de la vida democrática de Estados Unidos. Su influencia va mucho más allá de las finanzas: alcanza la ideología, la política y las tecnologías de vigilancia masiva.

hey_jou
A todo millonario debería llegarle su luigi mangione.
soberao
Pues que vayan extremando sus ex-novios su propia seguridad porque hay movidas raras también: Peter Thiel Linked to Model Who Recently Fell to His Death in Miami: Report

www.advocate.com/peter-thiel/peter-thiel-model-jeff-thomas
www.advocate.com/peter-thiel/peter-thiel-model-jeff-thomas
Supercinexin
#2 Éste colega está, junto con Musk y otros amiguetes suyos,.en la lista de Epstein, follándose a niños seguramente. Son hechos verificados, reales, había una isla de millonarios violando a menores y éste estaba allí con otros billonarios techies.

Poco se habla de ésto. Y mucho de "el problema de la inmigración". Es lo que tienen los medios de comunicación en manos privadas, o sea en las manos de los fascistas y los asesinos y los delincuentes,.en vez de en manos de la sociedad.
WcPC
#1 Técnicamente Luigi limpió el mundo de un "mandaó" de los ricos, no de un rico en sí.
Pero se entiende tu comentario.
Olepoint
#1 ¿ Te has dado cuenta de cómo lo de Mangione ha desaparecido de los medios de descomunicación ?

Existe cierta similaridad en lo de Mangione y las guillotinas.
Supercinexin
#8 De lo que no interesa, no se habla en los.medios, en ningunos, ni en los "alternativos" de la derecha de internet.

Ahora, un morito le.roba el bolso a una vieja en Barcelona y eso es todo un suceso de alcance nacional.
traviesvs_maximvs
#1 a este en concreto, con urgencia.
1 K 26
reithor
Si alguien se ha quedado con ganas de más, aquí hay otro reportaje sobre el personaje, un mes más nuevo, y mucho más extenso

ctxt.es/es/20251101/Politica/50891/Elena-de-Sus-Peter-Thiel-religion-c
Cincocuatrotres
Cada día tenemos menos democracia, bueno el que se crea que vivimos en una democracia tiene mérito, nos dicen que vivimos en una democracia tremenda mientras nos pastorean con todos los medios, la mayoría en sus manos, con manipuladores en las redes y sin debates abiertos sobre casi nada, no nos convencen de nada, nos manipulan y en todo los países, en USA, en China, en Rusia, en Europa, con una brutal diferencia en China o en Rusia los manipuladores son rusos o chinos con intereses rusos o chinos, son países soberanos, mientras que en Europa nos manipulan pero no con nuestros intereses sino con los intereses de gente que vive en Dubai o en Boston y a los que les importamos una mierda, somos una colonia dominada.
ChatGPT
Reconozcamos que la democracia no es que sea muy buena… Otra cosa es que no tengamos nada mentor, pero joder, es bastante mala xD
UNX
Desde que lo conocí, evito usar PayPal.
ansiet
es también una de las figuras más controvertidas –es decir, más peligrosas– del capitalismo tecnológico
Carica de eso tiene vaya de peligroso.
