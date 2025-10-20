Peter Thiel: el gurú de Silicon Valley que sueña con abolir la democracia

Peter Thiel no es solo un millonario excéntrico. Cofundador de PayPal, Palantir y uno de los primeros inversores de Facebook, es también una de las figuras más controvertidas –es decir, más peligrosas– del capitalismo tecnológico que cada vez domina más ámbitos de la vida democrática de Estados Unidos. Su influencia va mucho más allá de las finanzas: alcanza la ideología, la política y las tecnologías de vigilancia masiva.
Poco se habla de ésto. Y mucho de "el problema de la inmigración". Es lo que tienen los medios de comunicación en manos privadas, o sea en las manos de los fascistas y los asesinos y los delincuentes,.en vez de en manos de la sociedad.
Pero se entiende tu comentario.
Existe cierta similaridad en lo de Mangione y las guillotinas.
Ahora, un morito le.roba el bolso a una vieja en Barcelona y eso es todo un suceso de alcance nacional.
Carica de eso tiene vaya de peligroso.