Paul Krugman: China ha adelantado a Estados Unidos. Y las políticas de Trump garantizan que nunca los volvamos a alcanzar [EN]

En lugar de reconocer que Estados Unidos corre el riesgo de ser superado permanentemente por la destreza tecnológica y económica de China, la administración Trump está recortando drásticamente el apoyo a la investigación científica y atacando la educación. En nombre de derrotar a los fantasmas de la "conciencia social" y el "estado profundo", esta administración se opone activamente al progreso en sectores críticos, mientras que les da a estafadores como la industria de las criptomonedas todo lo que desean.

#3 Perrota
Va a acabar con la mayor máquina militar y de desestabilización del mundo. ¿No merece Trump el Nobel de la paz? Uno no, dos.
azathothruna #6 azathothruna
Gracias, Zanahorio.
Los gringos deben sentir primero como es vivir EN VIAS DE DESARROLLO
Asnaeb #2 Asnaeb
Larga vida al zanahorio.
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Eso era de esperar, y vamos aunque el senil de Biden hubiera ganado, los estados unidos estaban, estan y estaran en la decrepitud, desde el wokismo mas oligofrenico a babor hasta el fascismo version anglosajona a estribor, vamos tarde para dar un paso al lado a la hegemonia, sobre todo cultural, de los anglosajones
Asnaeb #4 Asnaeb
#1 Cultural y tecnológica.
#5 Perrota
#1 Wokismo y fascismo anglosajón. El caso es usar las etiquetas de moda en cada momento…bro.
azathothruna #7 azathothruna
#1 Los ingleses son piratas.
Que podemos decir de los chinos?
zerg? (poblacion) karatecas? (shaolin)
Algo que sea lo minimamente racista posible
