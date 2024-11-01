Paul Krugman: China ha adelantado a Estados Unidos. Y las políticas de Trump garantizan que nunca los volvamos a alcanzar [EN]

En lugar de reconocer que Estados Unidos corre el riesgo de ser superado permanentemente por la destreza tecnológica y económica de China, la administración Trump está recortando drásticamente el apoyo a la investigación científica y atacando la educación. En nombre de derrotar a los fantasmas de la "conciencia social" y el "estado profundo", esta administración se opone activamente al progreso en sectores críticos, mientras que les da a estafadores como la industria de las criptomonedas todo lo que desean.