Pastores evangélicos imponen manos sobre Trump en ceremonia de oración en la Oficina Oval  

Mientras la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán entra en su séptimo día, las imágenes de la Casa Blanca que muestran al presidente Donald Trump rodeado de clérigos evangélicos en un servicio de imposición de manos han captado la atención mundial. El video, compartido por el subjefe de gabinete, Dan Scavino, muestra a prominentes líderes religiosos reunidos alrededor de Trump con los ojos cerrados en súplica.