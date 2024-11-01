edición general
Pastores evangélicos imponen manos sobre Trump en ceremonia de oración en la Oficina Oval

Mientras la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán entra en su séptimo día, las imágenes de la Casa Blanca que muestran al presidente Donald Trump rodeado de clérigos evangélicos en un servicio de imposición de manos han captado la atención mundial. El video, compartido por el subjefe de gabinete, Dan Scavino, muestra a prominentes líderes religiosos reunidos alrededor de Trump con los ojos cerrados en súplica.

StuartMcNight #1 StuartMcNight
Madre mia como esta la teocracia radical.
27
#29 solnegre
#1 Si en realidad el ataque a Iran es su guerra santa.
0
JOFRE #32 JOFRE
#1 me a recordado mucho a la escena de cuando Borat va a la Igesia ajajaj www.youtube.com/watch?v=TyGQcy1ZOEw
0
XtrMnIO #7 XtrMnIO *
Hace años había algo similar en la tele, lo hacía Cahlo Ezú, pero en aquel entonces era gracioso, esta vez da miedo.  media
10
#22 unocualquierax
#2 #7
Si juntas todo lo que ha hecho y dicho este loco hdlgp desde que lo hicieron presidente, da para el guión de una serie distópica.
Es más, no sé si habrá en Hollywood un guionista capaz de inventar todas las fantasías que este imbécil, psicópata y demente senil ha hecho realidad.
2
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
E IDA va a ver a este subnormal y lo apoya. Joder que pedazo de mierda más grande hay en el mundo.
9
#5 luckyy
Menudo peligro que tienen los evangelistas apoyados para convatir a la teología de la liberación
7
mente_en_desarrollo #13 mente_en_desarrollo
#9 Es cierto que se habla de lo mismo.

Pero no sé si consideraría duplicada una noticia que se centra en la reacción de un periodista, con una que cuenta la acción en sí de la que el periodista opina.
0
EmuAGR #15 EmuAGR
#13 Ésta está en ocio, ni siquiera es el sub adecuado para algo tan serio.
0
#4 carraxe
Sionistas. Gentuza
4
pitercio #10 pitercio
¡Están concentrando tol mayical pogüel, bro!
1
orangutan #21 orangutan
#10 Como en dragon ball, le están pasando la energía
1
azathothruna #8 azathothruna
Que los lideres de arabia, oman, bahrein EAU y demas, vean esto
1
Apotropeo #6 Apotropeo
Ya podía alguno imponerle la mano como Dios manda, a ver si se le quita la tontería
2
el_Tupac #12 el_Tupac
Como las putas cabras.
2
#19 AGlC
#12 Las cabras se dedican a balar y comer pasto... no compares, ojala estuviesen como cabras :-/
2
neuron #17 neuron
Es una lucha de valores chiquetes. Ahora van a por irán, y luego al igual a por los progres comunistas de europa.
1
#16 sisi *
Lo estais interpretando mal. Es un exorcismo. :shit:
1
kinnikuman #24 kinnikuman
Wololo! Wololo!  media
3
#26 XXguiriXX
Tiene la bendición de esos chalados. Veamos qué sale :roll:
0
The_Ignorator #34 The_Ignorator
Brieva se quedó corto  media
0
#3 capitan.meneito
Duplicada
0
armadilloamarillo #31 armadilloamarillo *
Lo siento pero he pensado "qué bien vendría un incendio ahí"

Muchos de ellos practican la "teología de la prosperidad" unida a no pagar impuestos por ser una religión:
es.wikipedia.org/wiki/Teología_de_la_prosperidad

Eso se traduce en recibir dinero de gente desesperada y gastarlo en lujos de todo tipo.
0
sieteymedio #18 sieteymedio
Todavía no estamos asustados?
0
BiRDo #20 BiRDo
#18 Tengo tantas enfermedades que puedo morirme mañana. Así que en realidad quiero seguir vivo para no perderme el final de esta serie.
0
#28 solnegre
Poco nos pasa.
0
#14 infernaculo725_614899207
Con el evangelio
el culo me asedio
0
#25 Leziabell
entre a ver la noticia riéndome, porque pensé que era del mundotoday, y salgo llorando porque no lo es.....
0
#33 Intensos_dias
¿Pero no eran lo Ayatolahs de Irán los fanáticos religiosos peligrosos?
0
#11 veratus_62d669b4227f8
Exodo 20;7, Mateo 7 21;23, Juan ; 16;2.
0
LeDYoM #23 LeDYoM
#11 Abraham 34:12 y Bonifacio 95:56
1
kinnikuman #27 kinnikuman
#11 Exodus: Tempo of the damned, Slayer: Divine intervention, Kreator: Gods of violence :shit:
1
#30 IMU
Ya le podian imponerlas manos A ALTA VELOCIDAD
0

