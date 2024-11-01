Pastores evangélicos imponen manos sobre Trump en ceremonia de oración en la Oficina Oval  

Mientras la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán entra en su séptimo día, las imágenes de la Casa Blanca que muestran al presidente Donald Trump rodeado de clérigos evangélicos en un servicio de imposición de manos han captado la atención mundial. El video, compartido por el subjefe de gabinete, Dan Scavino, muestra a prominentes líderes religiosos reunidos alrededor de Trump con los ojos cerrados en súplica.
Si juntas todo lo que ha hecho y dicho este loco hdlgp desde que lo hicieron presidente, da para el guión de una serie distópica.
Es más, no sé si habrá en Hollywood un guionista capaz de inventar todas las fantasías que este imbécil, psicópata y demente senil ha hecho realidad.
Muchos de ellos practican la "teología de la prosperidad" unida a no pagar impuestos por ser una religión:
es.wikipedia.org/wiki/Teología_de_la_prosperidad
Eso se traduce en recibir dinero de gente desesperada y gastarlo en lujos de todo tipo.
