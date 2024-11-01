A las tropas de EE.UU se les ha dicho que la guerra en Irán es por "el Armagedón" y el regreso de Jesús [ENG]

Un comandante de unidad de combate le dijo a sus suboficiales en una reunión el lunes que la guerra de Irán es parte del plan divino, y que el presidente Trump fue “ungido por Jesús para prender la llama en Irán que cause el Armagedón y marque Su regreso a la Tierra,” según una queja de un suboficial. Entre el sábado por la mañana y el domingo por la noche, más de 110 quejas similares sobre comandantes en todas las ramas de las fuerzas armadas han sido recogidas por la Fundación por la Libertad Religiosa Militar (MRFF por sus siglas en inglés)
| etiquetas: ee.uu , nacionalismo cristiano , ejército , guerra de irán
Lo que ocurre es lo siguiente: hay una gran parte de los políticos y generales de estados unidos que son evangelistas o similares. Esa gente cree en el apocalipsis cercano y creen que si apoyan a Israel los judíos abrirán los ojos durante el apocalipsis, se convertirán al cristianismo, y eso hará a los… » ver todo el comentario
"Respetad mis creencias" es el camino bien pavimentado de buenas intenciones de no ofender a nadie que conduce tarde o temprano a que cuatro hijosdeputa pastoreen a un grupo de asesinos que han perdido todo contacto con la realidad a masacrar a inocentes en nombre de todo lo bueno y puro.
