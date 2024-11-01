edición general
A las tropas de EE.UU se les ha dicho que la guerra en Irán es por "el Armagedón" y el regreso de Jesús [ENG]

A las tropas de EE.UU se les ha dicho que la guerra en Irán es por "el Armagedón" y el regreso de Jesús [ENG]

Un comandante de unidad de combate le dijo a sus suboficiales en una reunión el lunes que la guerra de Irán es parte del plan divino, y que el presidente Trump fue “ungido por Jesús para prender la llama en Irán que cause el Armagedón y marque Su regreso a la Tierra,” según una queja de un suboficial. Entre el sábado por la mañana y el domingo por la noche, más de 110 quejas similares sobre comandantes en todas las ramas de las fuerzas armadas han sido recogidas por la Fundación por la Libertad Religiosa Militar (MRFF por sus siglas en inglés)

| etiquetas: ee.uu , nacionalismo cristiano , ejército , guerra de irán
themarquesito #1 themarquesito
Nacionalismo cristiano, sionismo cristiano, y demás porquería
Mangione #5 Mangione *
#1 Hoy estaba leyendo sobre esto. Por lo visto hay un sector muy importante del ejército que cree que la guerra es por el Armagedón, sí... pero eso no explica lo que realmente eso significa.

Lo que ocurre es lo siguiente: hay una gran parte de los políticos y generales de estados unidos que son evangelistas o similares. Esa gente cree en el apocalipsis cercano y creen que si apoyan a Israel los judíos abrirán los ojos durante el apocalipsis, se convertirán al cristianismo, y eso hará a los…  media   » ver todo el comentario
sotillo #6 sotillo
#1 Peor todavía, evangelistas
Verdaderofalso #14 Verdaderofalso
#1 la maraca de machin empieza a ser un instrumento serio para comparar esa banda de lunáticos
shake-it #3 shake-it
Esto es exactamente lo que les dicen a los pobres diablos que se ponen un cinturón de explosivos y se inmolan. Son todos iguales.
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Llevamos tiempo diciendo que cuidado con los heréticos evangelistas
YoSoyTuPadre #10 YoSoyTuPadre *
Quién era el bando de los fundamentalistas religiosos? estoy confuso :shit:
5 K 74
Verdaderofalso #19 Verdaderofalso
#10 pues no lo tengo claro, igual con otr pregunta lo solucionamos:
Quien oprime a las mujeres o a los lgbti?
Supercinexin #9 Supercinexin
Pero recordad: el peligro son los musulmanes, los atrasados son los países de Oriente, las teocracias son siempre los demás y EEUU es un país super moderno basado en ideas modernas y en libertades y tal.
angelitoMagno #20 angelitoMagno
¿Donde están ahora los que decían que era por el petróleo? ¿Eh? ¿Eh?
jonolulu #17 jonolulu
Joder con los Ayatolás cristianos
skaworld #11 skaworld *
Y esto es lo q pasa cuando no se hace mofa de las ideas peregrinas de los chalaos.

"Respetad mis creencias" es el camino bien pavimentado de buenas intenciones de no ofender a nadie que conduce tarde o temprano a que cuatro hijosdeputa pastoreen a un grupo de asesinos que han perdido todo contacto con la realidad a masacrar a inocentes en nombre de todo lo bueno y puro.
efectogamonal #8 efectogamonal
AAAAMÉN {0x1f525}
#4 concentrado
Si, vale, ¿pero hay alguien más?
Grande Eugenio
#13 Alcalino
Luego los fanáticos radicales son los otros.

ANDA NO ME JODAS
SeñorPresunciones #16 SeñorPresunciones
Vaya putos locos...
Aunque a ver, si quieres el Armagedón, no sé, ataca directamente a Rusia o China.
Andreham #7 Andreham
Pues ala, que se ponga el primero en el frente, que Jesusito tiene un plan para él y le protegerá o mandará con él según le haga falta.
Malaguita #18 Malaguita *
En las fuerzas armadas nunca faltan los comandantes fanáticos religiosos.
#15 z1018
O sea que esto es una guerra santa igual que la Yihad
c0re #22 c0re *
Nos gobiernan retrasados.

Lo del armaggedon lo vi en el docu de los testigos de gehová.
Spirito #12 Spirito
Yo pensaba que era por narcotraficantes o por armas de destrucción masiva o por patatas.
#21 cKr1
Están como las maracas, y los de siempre intentando que nos arrastren con ellos.
