Vicente Vallés, sobre el último espectáculo de Donald Trump: "Le faltaba un turbante para parecer el ayatolá en el Despacho Oval"  

Vallés valoró a Donald Trump por la surrealista escena que se producía en Washington este jueves, y sobre la que se expresó en estos términos: "El presidente de Estados Unidos ha tenido una imagen en la Casa blanca que es de bochorno. Faltaba ponerle un turbante para que pareciera el ayatolá Jomeini en el Despacho Oval". El polémico rezo de Donald Trump respaldado por varias decenas de pastores evangélicos, responde a un gesto que busca la reconciliación con parte de su electorado, el movimiento MAGA y los evangelistas, muy críticos con...