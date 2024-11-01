edición general
Vicente Vallés, sobre el último espectáculo de Donald Trump: "Le faltaba un turbante para parecer el ayatolá en el Despacho Oval"

Vicente Vallés, sobre el último espectáculo de Donald Trump: "Le faltaba un turbante para parecer el ayatolá en el Despacho Oval"  

Vallés valoró a Donald Trump por la surrealista escena que se producía en Washington este jueves, y sobre la que se expresó en estos términos: "El presidente de Estados Unidos ha tenido una imagen en la Casa blanca que es de bochorno. Faltaba ponerle un turbante para que pareciera el ayatolá Jomeini en el Despacho Oval". El polémico rezo de Donald Trump respaldado por varias decenas de pastores evangélicos, responde a un gesto que busca la reconciliación con parte de su electorado, el movimiento MAGA y los evangelistas, muy críticos con...

Don_Pixote
Al final va a resultar socialista xD

millanin
#1 Nacional socialisto

Verdaderofalso
#1 #2 otro periodista woke de derechas como Tucker Carlson xD

josde
Sera algo como esto, próximo ayatolá de Irán:  media

Rogue
Todo cae por su propio peso. La gravedad es muy caprichosa.

YoSoyTuPadre
"Puto woke!"


Lo leí en forocoches :troll:

#3 eipoc
Lo peor no es lo que hace Trump,que es ridículo, lo peor es que tratan de ridiculizar a Trump dando por hecho que los ayatolas son lo que tienen en su cabeza esta gentuza, y la gente se lo compra.

#2 vGeeSiz
Pero éste no era un peligroso fascista alieando con los poderes blablablablba?

josde
#2 Lo es y ademas lanzador de bulos y mentiras en su telediario

#6 sarri
#2 Igual que Tucker Carlson, y eso no quita que la entrevista con Ted Cruz o el Huckabee tengan valor periodístico.


