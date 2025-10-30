edición general
25 meneos
51 clics
Pastor le pidió a sus fieles financiar un iPhone 17 Pro Max para él y su esposa: “Hagamos la voluntad de Dios”

Pastor le pidió a sus fieles financiar un iPhone 17 Pro Max para él y su esposa: “Hagamos la voluntad de Dios”

Un líder religioso cristiano causó polémica por solicitar a su congregación recursos para adquirir dos teléfonos de alta gama, con el argumento que la petición provino de una revelación espiritual. “Dios me dijo hace días, adquiere el iPhone 17 Pro Max de 2 Terabytes, uno para ti y uno para tu esposa. Y me dijo que no me preocupara, que de este culto iban a salir en ofrendas esos dos celulares. Hagamos la voluntad de Dios en este día. ¡Amén! ¡Amén!”, expresó ante la congregación, que respondió con aplausos y exclamaciones de “amén”.

| etiquetas: pastor , evangelista , religión , dios , iphone 17 pro max , mujer , móvil
23 2 0 K 301 actualidad
16 comentarios
23 2 0 K 301 actualidad
Comentarios destacados:    
fareway #3 fareway
Palabra de Jobs, palabra del Señor.
5 K 64
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#3 que la manzana sea con él
0 K 20
Meneador_Compulsivo #8 Meneador_Compulsivo
Parece un diputado español.
0 K 20
Enésimo_strike #12 Enésimo_strike
Cuando algún feligrés se ponga enfermo lo que va a pedir son oraciones, como si lo viese.
1 K 16
Milmariposas #9 Milmariposas
"Jesus, he knows me", Genesis dixit!
0 K 14
#1 Perrota
El Pro Max…ni Max ni Menox.
0 K 10
Cantro #6 Cantro
Tengo bastante claro que si viviese en Estados Unidos me dedicaría a ser pastor

Tiene que ser el chollo supremo
0 K 10
#5 dsj
Olle si cuela cuela
0 K 10
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#5 "un tonto y su dinero pronto se separan"
0 K 20
OKpe #14 OKpe
Las sectas religiosas en EE.UU. son de traca. Me vi recientemente "the righteous gemstones" en HBO y cómo sacan pasta de la pobre gente para ellos mismo es de echarse las manos a la cabeza (aunque sea una comedia).
0 K 9
posavasos #15 posavasos
Mismo prompt, diferente vídeo: www.instagram.com/reel/DQU6R0fEnx7/

Que en Instagram/TikTok/X la gente tarde menos en darse cuenta que en méneame: Preocupante, pero no sorprendente.
0 K 9
Lyovin81 #13 Lyovin81
Me ha recordado al episodio ese de Futurama en el que Bender tiene una civilización que le venera como a un dios y lo primero que les ordena es dedicar su existencia a producir y destilar alcohol para él. "God Wants Booze"

Los creyentes son así de despiertos.
0 K 7
#16 Emotivo *
Tenía que hablar con Dios de cosas que no admitían demora.
Si esperaba a morir no podía solucionar la cuestión.
0 K 7
alcama #2 alcama
Otros predicadores piden dinero a sus fieles para montar una taberna...
6 K -35
kinnikuman #10 kinnikuman
#2 Supongo que te refieres al contubernio Disenso
1 K 16
alcama #11 alcama
#10 Al contaberna
0 K 5

menéame