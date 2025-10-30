Pastor le pidió a sus fieles financiar un iPhone 17 Pro Max para él y su esposa: “Hagamos la voluntad de Dios”

Un líder religioso cristiano causó polémica por solicitar a su congregación recursos para adquirir dos teléfonos de alta gama, con el argumento que la petición provino de una revelación espiritual. “Dios me dijo hace días, adquiere el iPhone 17 Pro Max de 2 Terabytes, uno para ti y uno para tu esposa. Y me dijo que no me preocupara, que de este culto iban a salir en ofrendas esos dos celulares. Hagamos la voluntad de Dios en este día. ¡Amén! ¡Amén!”, expresó ante la congregación, que respondió con aplausos y exclamaciones de “amén”.