edición general
10 meneos
189 clics

Los notarios presentan su Portal de la Vivienda con precios reales del mercado

Esta nueva plataforma, abierta a toda la ciudadanía, presenta los datos reales del precio de la vivienda, convirtiéndose en la fuente oficial, más rigurosa, completa y actualizada sobre el mercado inmobiliario.

| etiquetas: vivienda , notarios
8 2 0 K 94 actualidad
9 comentarios
8 2 0 K 94 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Lo que diga Rajoy.
0 K 15
javibaz #5 javibaz
#1 Rajoy era registrador de la propiedad, no notario.
0 K 14
#2 JotaMcnulty
Años esperando esto. Solo hay que ver el precio medio de idealista y el precio real de compraventa.

Estas plataformas pueden ayudar a desinflar el mercado. Es información valiosa.

Espero que mejore el portal y en el futuro aportedatos más específicos.
0 K 7
Cehona #3 Cehona *
#2 Una plataforma por los que ha colaborado y cobrado onerosos réditos, no me merece mucha confianza.
Está claro que no son una ONG y nunca han estado del lado del cliente.
www.ekos.es/blog/ocu-denuncia-cobro-abusivo-registradores-y-notarios-e
0 K 17
#4 JotaMcnulty
#3 qué tiene que ver la plataforma anunciada con el artículo ese?
0 K 7
#7 imaginateca
#2 Ah, pero... ¿el precio incluye lo que se da en metálico cuando el notario sale un momentito de la sala a nosequé?
¿Estamos de broma o no sabemos cómo funcionan las cosas?
0 K 10
#9 JotaMcnulty
#7 el PSOE es la única institución de España que declara las transferencias en metálico. El resto de personas y empresas que hacen transferencias en metálico lo hacen en B.
0 K 7
Enero2025 #6 Enero2025
Y esa plataforma también registra cuando pasas a otro cuarto en entregar la parte B en efectivo????
0 K 6
#8 JotaMcnulty
#6 solamente si ambas partes lo declaran ante notario
0 K 7

menéame