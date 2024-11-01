Los notarios presentan su Portal de la Vivienda con precios reales del mercado

·
Esta nueva plataforma, abierta a toda la ciudadanía, presenta los datos reales del precio de la vivienda, convirtiéndose en la fuente oficial, más rigurosa, completa y actualizada sobre el mercado inmobiliario.
relacionadas
#1
cenutrios_unidos
Lo que diga Rajoy.
0
K
15
#5
javibaz
#1
Rajoy era registrador de la propiedad, no notario.
0
K
14
#2
JotaMcnulty
Años esperando esto. Solo hay que ver el precio medio de idealista y el precio real de compraventa.
Estas plataformas pueden ayudar a desinflar el mercado. Es información valiosa.
Espero que mejore el portal y en el futuro aportedatos más específicos.
0
K
7
#3
Cehona
*
#2
Una plataforma por los que ha colaborado y cobrado onerosos réditos, no me merece mucha confianza.
Está claro que no son una ONG y nunca han estado del lado del cliente.
www.ekos.es/blog/ocu-denuncia-cobro-abusivo-registradores-y-notarios-e
0
K
17
#4
JotaMcnulty
#3
qué tiene que ver la plataforma anunciada con el artículo ese?
0
K
7
#7
imaginateca
#2
Ah, pero... ¿el precio incluye lo que se da en metálico cuando el notario sale un momentito de la sala a nosequé?
¿Estamos de broma o no sabemos cómo funcionan las cosas?
0
K
10
#9
JotaMcnulty
#7
el PSOE es la única institución de España que declara las transferencias en metálico. El resto de personas y empresas que hacen transferencias en metálico lo hacen en B.
0
K
7
#6
Enero2025
Y esa plataforma también registra cuando pasas a otro cuarto en entregar la parte B en efectivo????
0
K
6
#8
JotaMcnulty
#6
solamente si ambas partes lo declaran ante notario
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
