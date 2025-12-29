No más chocolate Dubai y gildas a precio de oro: las modas ‘gastro’ más irritantes de 2025

“Se nos ha ido de las manos. Chapeau por la mezcla primigenia y su inventor, ahora bien, no necesito que una gilda se convierta en smash de piparra con deconstrucción de bruma de arbequina y humo del Cantábrico", comenta. De hecho es una tendencia muy 2025: la gourmetización de productos populares que nunca pidieron ser gourmetizados. En dicho terreno, la gilda ha competido duro con el kebab pijo, el mejor amigo de los influencers: estamos normalizando pagar 10 o 12 euros por un bocado callejero que no hace tanto estaba al alcance de todos los
Parece que esté describiendo la hostelería de la ciudad de Valencia. Flipaos jugando a Masterchef por todas partes y cada vez menos bares normales de esos que entrabas y te pedías unas bravas, una ración de chipirones, otra de sepia y un Almussafes y salías con la panza que parecías embarazado. Todo locales gourmet de mierda. Te tienes que ir a las afueras, a barrios y pueblos que no os voy a nombrar porque los bares ya están llenos de la gente que vive ahí y no quiero que vayáis más, a cenar como un persona, como un español normal y corriente, y no como un puto gilipollas al que le gusta que le roben el dinero.
