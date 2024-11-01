Lo que no te cuentan del pacto Hitler-Stalin

¿Y si el Pacto Molotov-Ribbentrop no fue el inicio de la tragedia sino su consecuencia? Desde 1934, Stalin buscó desesperadamente una alianza antinazi con Reino Unido y Francia. Pero las democracias occidentales, aterrorizadas por el comunismo más que por Hitler, prefirieron sacrificar a Checoslovaquia en Múnich y bloquear cualquier acuerdo de seguridad colectiva. Cuando Polonia vetó el tránsito de tropas soviéticas, y Occidente dejó claro que prefería canalizar la agresión nazi hacia el Este, Stalin tomó una decisión para proteger a la URSS.