Lo que no te cuentan del pacto Hitler-Stalin

Lo que no te cuentan del pacto Hitler-Stalin

¿Y si el Pacto Molotov-Ribbentrop no fue el inicio de la tragedia sino su consecuencia? Desde 1934, Stalin buscó desesperadamente una alianza antinazi con Reino Unido y Francia. Pero las democracias occidentales, aterrorizadas por el comunismo más que por Hitler, prefirieron sacrificar a Checoslovaquia en Múnich y bloquear cualquier acuerdo de seguridad colectiva. Cuando Polonia vetó el tránsito de tropas soviéticas, y Occidente dejó claro que prefería canalizar la agresión nazi hacia el Este, Stalin tomó una decisión para proteger a la URSS.

#3 piquillo
Claro. Por eso cuando Francia e Inglaterra le declararon la guerra a Alemania por atacar Polonia invadieron Polonia por el norte apoyando así a los alemanes. Y luego para defenderse invadieron a Finlandia y siguieron protegiéndose invadiendo Estonia, Letonia, Lituania. Hasta el punto de que a principios de 1940 la URSS había invadido y atacado mas países que Alemania.

Es sabido que los rusos invaden para defenderse...

Te tienes que reír con los justificaciones que hacen algunos de los dictadores cuando los consideran de los buenos.
7 K 73
Bhuvaya #2 Bhuvaya
Ésto lo sabe cualquiera que haya leído un mínimo sobre la segunda guerra mundial y si me apuras, cualquiera que juegue al Hearts of Iron 4 ;)
2 K 38
Tito_Keith #1 Tito_Keith
Muy interesante y muy actual
1 K 26
porto #4 porto *
Es interesente recordar (el artículo también lo menciona) que Polonia participó con la Alemania nazi en el reparto de Checoslovaquia.


