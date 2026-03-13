·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8005
clics
"Así me gusta, Antonio. Gente comprometida con España"
11166
clics
Marco Rubio usando unos zapatos enormes que Trump le mandó a pedir, adivinando su talla
5966
clics
Charlie Hebdo | Escasez: ¿Nos quedaremos sin líderes supremos?
4702
clics
Irán lanza su mayor ataque sobre Israel en el duodécimo día de guerra
5054
clics
Pasajera fue expulsada del avión tras negarse a usar auriculares
más votadas
749
El Poder Judicial abre una investigación al juez Peinado por una filtración a OkDiario en el caso contra Begoña Gómez
365
Wyoming sugiere cambiar el nombre del libro de Mayor Oreja de 'Una verdad incómoda' a "'Una mentira de mierda'"
327
Un exanalista de la ONU denuncia que EE.UU. quemó vivas a niñas iraníes con un doble ataque de misiles Tomahawk
599
Reportero: «¿Hay alguna prueba de que Irán estuviera a punto de atacar a Estados Unidos?» Casa Blanca: «El presidente Trump tuvo una corazonada» [ENG]
444
Irán reitera sus acusaciones contra Israel por "bombardear monumentos históricos" y critica el "silencio" de UNESCO
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
98
meneos
342
clics
Netanyahu: Israel «alcanzará el Reino» y logrará «el retorno del Mesías» (EN)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el viernes que Israel «alcanzará el reino» y logrará el «regreso del Mesías».
|
etiquetas
:
teocracia
,
sionismo
,
israel
,
genocidio
,
netanyahu
,
guerra
,
irán
54
44
0
K
385
actualidad
63 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
54
44
0
K
385
actualidad
Comentarios destacados:
#4
#1
la teocracia mas genocida de oriente medio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Tkachenko
*
Una teocracia, pero del
Mundo Libre
TM
Ampliada:
www.pakistantoday.com.pk/2026/03/13/netanyahu-says-israels-war-on-iran
24
K
264
#4
tul
#1
la teocracia mas genocida de oriente medio
42
K
423
#20
tyrrelco
#4
Cuándo empiezan a hablar del mesías es que la cosa se está poniendo muy jodida. Me pregunto lo que podríamos ver caer sobre Tel Aviv si no hubiera la censura que hay.
3
K
61
#25
tul
#20
su censura no es perfecta, youtube y reddit estan llenos de videos donde se ve como tragan oledas de decenas de misiles
5
K
82
#29
tyrrelco
#25
no he tenido acceso, por eso lo digo. Se agradecería que compartieras si sabes de algún canal.
0
K
10
#21
pirat
#4
Y mira que les gusta matar a las teocracias...
1
K
15
#22
Asimismov
#4
y mira que la competición está reñida.
1
K
23
#47
Sacapuntas
#4
Demo, demo, no teo, que no puedes comparar sus diositos: Yaveh y Alá, que se enfada Trump y Von der Leyen. Seis mil años y seguimos igual de gilipollas. Con más armas y más mortíferas, pero con las mismas tonterías. Si Abraham levantara la cabeza...
0
K
11
#56
Noeschachi
#4
Creo que ese premio es para su primo evangelico dispensacionalista de Zumosol
1
K
25
#23
Edheo
#1
Y feliz, nunca lo olvides... "un mundo feliz"
1
K
27
#44
Grahml
#1
No bombardean durante el mes del Ramadán por "causalidad".
Esto es una guerra "santa" con el apoyo de los EEUU y situados en el lado equivocado de la historia.
0
K
20
#51
fernando_sierra
#1
Según tipos cono Arturo Pérez Reverte, Netanyahu y su camarilla, son los que representan nuestros valores en la región.
1
K
19
#52
ElJamoon
#1
De estas declaraciones "iluminadas" a proclamarse la mano de Dios en la tierra hay un paso. Y lo malo es que en los EEUU hay gente con poder que le seguiría el discurso.
0
K
7
#3
Toponotomalasuerte
Como son los islamistas!!!
15
K
178
#12
Supercinexin
#3
Estos musulmanes, viven en el Medievo. Qué religión más mala, tsk tsk. Por suerte Israel nos protege a los occidentales de esas hordas de bárbaros. La primera, y más importante, Frontera Del Mundo Libre.
12
K
152
#26
Asimismov
#12
para del canciller Mertz, alabado sea Herr Mertz.
2
K
52
#50
ur_quan_master
#3
Menos mal que han asesinado al fanático lider de Irán. El mundo estaba en peligro con él al mando.
0
K
11
#2
Sacronte
Espero que el mesias sea un buen cohete que le caiga en la cabeza.
15
K
161
#55
Perete78
#2
buenos polvorones
0
K
7
#14
Andreham
Según muchos en Meneame, esto suena a teocracia peligrosa que hay que eliminar para mantener los valores occidentales y proteger la cristiandad.
Así que ale, a agazaparse y que pase la tormenta, que los zurdos están muy subiditos en este hilo.
7
K
84
#6
HeilHynkel
ESo del "regreso del mesias" no le pega nada a un judío. Es una mierda de cristianos evangélicos sobre todos.
El mesias para los judíos es un líder que lidera al pueblo hacia su independecia de los opresores (por mucho cuento que le echen los judíos, casi toda su historia han estado bajo el yugo de otros, el reino de Salomón y David fue una mierdecilla en comparación con el resto de imperios de la zona) y no esperan ningún retorno.
5
K
79
#10
Drazul
#6
Lo que dicen es que si todo el mundo se pone en contra de los judíos, entonces vendrá el mesías a salvarles. Están buscando su propia aniquilación para "forzar a dios" a mandar al mesías.
3
K
45
#41
Perogrullo.
*
#6
#8
#10
#15
#31
En el judaísmo tradicional, "el reino" y "la llegada del mesías" son cosas que solo Dios puede traer. El mesías es un rey davídico que vendrá al final de los tiempos, reunirá a los judíos en Israel y reconstruirá el Templo.
El sionismo político (el de Herzl, por ejemplo) cambia completamente el significado. Para ellos, "alcanzar el reino" significa crear un Estado judío aquí y ahora, por medios humanos: colonización, diplomacia, ejército. Y…
» ver todo el comentario
6
K
88
#43
Gauge123
#10
¿Qué podría salir mal?
0
K
6
#63
uruK
#10
No vino con los romanos, no vino con los pogromos medievales, no vino, especialmente, con el nazismo, va a venir ahora. Otra cosa no, pero fe tienen.
0
K
6
#15
user31
#6
Échale un ojo a la locura que llevan algunos israelíes con la tercera reconstrucción del tempo de Jerusalén y la venida del mesías.
3
K
58
#30
HeilHynkel
#15
Venida, no regreso.
0
K
17
#42
Paisos_Catalans
#6
Aparte de que si pasara, a lo mejor le da a Pakistán por lanzarle todo el arsenal nuclear y convertir al mesias en vapor mesiánico, amén de hacer la zona inhabitable durante 100.000 años.
0
K
9
#45
Fernando_x
#6
Su mensaje es precisamente para esos cristianos evangélicos de los EEUU. Necesitan de su presión sobre el gobierno de Trump para continuar su guerra. Lo de las religiones es el opio que le dan al pueblo, ni Netanyahu ni Trump creen en nada de eso.
0
K
11
#54
el_Tupac
#6
Querrá ganarse el favor de los evangelistas. Necesita apoyos para su genocidio.
La gente que dirige movimientos religiosos es la primera que tiene claro que todo es una puta mentira. Pueden cambiar el discurso de acuerdo a sus intereses según convenga.
0
K
11
#8
eltxoa
El retorno!? Se ha vuelto cristiano !? Para ellos el Mesias aún no ha llegado.
5
K
56
#13
Alegremensajero
#8
Es para volverlo a matar que están on fire.
1
K
22
#11
Verdaderofalso
El retorno del mesías a correros a gorrazos a todos
1
K
40
#28
JanSolo
Estos son capaces de provocar una guerra nuclear solo para ver si viene su mesías.
1
K
33
#33
XtrMnIO
La colonia sionista de Israel será un mal recuerdo en 50 años.
1
K
32
#27
Georgius_Saliciletensis
2800 goyim para cada uno.
1
K
29
#36
Mesopotámico
Solo recordar que este tío es ateo, usa la guerra y la religión parta mantenerse en el poder, es un muy cuestionado y hará todo lo posible para seguir tocando pelo
1
K
23
#48
Fernando_x
#36
La religión sigue siendo el opio del pueblo, y Netan sabe perfectamente como manipularlo.
1
K
23
#5
xaxipiruli
Cómo están las cabezas
3
K
22
#53
Sr.No
#46
podríamos organizarlos en círculos, como en el Infierno.
0
K
14
#40
Sr.No
Para los "judíos" el "mesías" no regresa, de hecho llega por primera vez. Para los evangélicos y demás chalados adventistas sí sería una segunda venida.
0
K
14
#46
moco36
#40
los otros son demas chalados, y este que es?
0
K
9
#49
MateriaNegra
Netanyahu anuncia en plena guerra que Israel "alcanzará el Reino" y llegará hasta "el retorno del Mesías". No es ocurrencia: es el programa político. El cristofascismo lleva décadas mezclando apocalipsis y geopolítica, pero al menos los televangelistas texanos tenían la decencia de hacerlo en un plató. Aquí el sionismo mesiánico convierte el derecho internacional en obstáculo teológico: lo que Dios prometió no lo revoca ningún tribunal de La Haya. Cien mil muertos como prólogo de una profecía. Escalofriante y perfectamente financiado.
0
K
13
#9
JackNorte
Cuando los extremistas estan bien aunque cometan un genocidio segun de que lado sean.
0
K
12
#59
hipernes
Quién quieres que gane la guerra , ayatolas mesiánicos o sionistas mesiánicos?
Como añoro los tiempos donde ser ateo y librepensador molaba
0
K
12
#17
javibaz
Las últimas imágenes de Netanyahu de esta semana, se le ven seis dedos en cada mano.¿Está vivo?
0
K
12
#35
konde1313
Van a llevarnos a una guerra mundial por su locura. Hay que actuar ya y detener a estos locos. Todos los ciudadanos del mundo tenemos que actuar inmediatamente.
0
K
11
#57
Suigetsu
Son tan genocidas que si apareciera el Mesias con aspecto judío antiguo (o sea Palestino) lo bombardearían.
0
K
11
#58
johel
*
Es curioso lo que se parece su reino de los cielos al infierno en la tierra. Su salvacion a la condena eterna. Su paraiso con angeles a una tierra baldia en eterna guerra regada con sangre de inocentes.
0
K
10
#19
Laro__
De momento su cielo solo lo está alcanzado el polvo de alguno de sus edificios...
0
K
10
#34
harverto
¡Y jugaremos al teto!
0
K
10
#61
tranki
A ver si hay suerte y el Mesías este no tarda mucho y le pega un tiro Al Putañaju
0
K
10
#31
Laro__
No creo. Para qué ¿para que lo crucifiquéis otra vez?
0
K
10
#32
pirat
¿ Tan difícil hubiera sido reagruparse allí los más convencidos y vivir su fe con respeto a los nativos sin interferir en política ni administración del estado palestino ?
A cada generación nos cuenta entender porque son un colectivo tan dificilillo y conflictivo... porculero y supremacista.
0
K
9
#38
CharlesBrowson
y el papa estadounidense silvando como si no fuera con el, deus vult hostias! tanto pusilanime para ir de la mano con los hereticos evangelistas, quintacoluministas del mas sucio y venenoso judaismo!
0
K
8
#60
OTANASIA
Isratael: Estado genocida. Su mesías ya lo tienen desde hace tiempo, Pederastrump, el dios de los ejércitos que no escarmientan; quien pidió acercarse a los niños y a quien alaban los reyes de oriente y occidente. Los pastorcillos van a aplaudirle y a llevarle presentes. "Yo te traigo un nobel, yo un pedido de aviones, yo uno de bombas y gas. Yo nada, pero dejo las bolas más brillantes que el copón. Yo sé mirar para otro lado, yo vendo a mi patria...", y luego están Ayuso y Abascal, que dejan a los pastorcillos como incrédulos del nene naranja.
0
K
8
#18
veratus_62d669b4227f8
Lo lleva claro el soplapollas genocida este....cada dia que pasa los Sionistas dan mas asco y se llevan por delante al resto de judios, a su proyecto fallido de pais y a cualquier simpatia que pudiera quedar hacia ellos entre la gente honrada. Menuda mierda de dios tienen estos taraos si esperan recibir su apoyo a cambio de los constantes asesinatos y robos que cometen.
0
K
8
#37
nanustarra
Lo de retorno canta un poco: el suyo aún no ha llegado.
0
K
7
#24
ASMoises
Malditos zumbados de los cojones
0
K
7
#39
Gauge123
¿Es que no ven los "líderes europeos" que este tío es un loco? ¿Es que Von der Layen también pertenece a esta secta de adoradores de primigenios?
0
K
6
#7
roca
Aún no se ha enterado que no existe.
0
K
6
#16
kondnado
Mesías el que me cuelga tos los días.
0
K
6
#62
pom
Hipócrita. Para los judíos Jesús fue un profeta (más concretamente lo definen como "falso profeta") y para ellos el Mesias nunca ha llegado a la tierra. ¿Cómo puede hablar de un "retorno"? ¿acaso se confunde de religión? ni la atrocidad que ha dirigido es obra/mandato de Dios ni se sustenta por ningún lado, el mandamiento de "no matar" (estos si comunes al cristianismo) ya suponen pecado mortal, ¿quién es este señor para hablar de religión/profecías que ni siquiera procesa?
0
K
6
Ver toda la conversación (
63
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Ampliada:
www.pakistantoday.com.pk/2026/03/13/netanyahu-says-israels-war-on-iran
Esto es una guerra "santa" con el apoyo de los EEUU y situados en el lado equivocado de la historia.
Así que ale, a agazaparse y que pase la tormenta, que los zurdos están muy subiditos en este hilo.
El mesias para los judíos es un líder que lidera al pueblo hacia su independecia de los opresores (por mucho cuento que le echen los judíos, casi toda su historia han estado bajo el yugo de otros, el reino de Salomón y David fue una mierdecilla en comparación con el resto de imperios de la zona) y no esperan ningún retorno.
El sionismo político (el de Herzl, por ejemplo) cambia completamente el significado. Para ellos, "alcanzar el reino" significa crear un Estado judío aquí y ahora, por medios humanos: colonización, diplomacia, ejército. Y… » ver todo el comentario
Venida, no regreso.
La gente que dirige movimientos religiosos es la primera que tiene claro que todo es una puta mentira. Pueden cambiar el discurso de acuerdo a sus intereses según convenga.
Como añoro los tiempos donde ser ateo y librepensador molaba
A cada generación nos cuenta entender porque son un colectivo tan dificilillo y conflictivo... porculero y supremacista.