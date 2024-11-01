"Necesitamos un milagro": el desgarrador ruego de la madre de Blanca, la bebé con 82 heridas tras el ataque de un perro

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toledo
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perros
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#3
YeahYa
*
Como amante de los perros, no entiendo por qué tiene que haber perros de razas con instinto de cazar presas caminando por la ciudad. Hay un pastor alemán en mi barrio que cada vez que ve a mi perra, una mestiza de 7 kilos, intenta atacarla. Y lo lleva una chica que mide 1.5 metros.
Cualquier día pasará una desgracia por su 'libertad' de escoger al perro que le da la gana, sin ni siquiera tener cuerpo para controlarlo.
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#4
beltzak
#3
Denúnciala.
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#6
YeahYa
#4
He llamado a la policía para preguntar. Y como no ha pasado nada, no se puede denunciar nada.
Tendremos que esperar a que yo tenga una batalla a muerte con el perro cuando se lance a por mi perra.
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K
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#9
Spirito
#6
Yo entiendo que, por ley, un perro con potencial para hacer daño, debería tener un collar eléctrico paralizante de manera tal que, en caso urgente, pueda controlarlo.
Eso existe y cuesta bien poco.
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K
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#10
YeahYa
#9
Para eso debería tener a una dueña con cerebro que no diga que el perro 'quiere jugar'
Y que hubiese una ley que les obligue. Pero se ve que no la hay, o al menos a mí no me dieron ninguna solución.
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#14
kevers
#6
cómprate un silbato de ultrasonidos.
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K
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#23
YeahYa
#14
Hostia no lo había pensado. Grande.
De momento tengo unas botas con unos tacos guapos. A mi perra no la va a tocar nadie.
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#17
beltzak
#6
Uhmm ,¿no se puede denunciar que hay un perro agresivo cuyo dueño o dueña no puede controlarlo y que provoca situación de peligro?
Que raro, ósea que si tu y yo vemos a una persona que va con un cuchillo carnicero en mano por la calle … vale , me contestó yo, un cuchillo se considera un arma y está prohibido.
¿Y un bate de béisbol? Pues parece que si …
“
La policía tiene potestad de requisar cualquier objeto
Aunque la navaja cumpla la normativa de armas blancas y sea legal…
» ver todo el comentario
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K
29
#22
YeahYa
#17
Pues a mí me dijeron que si no ataca, no se puede hacer nada. Y no me parecían mossos poco empáticos, sino que no podían hacer nada más.
Se ve que un perro no puede generar "un riesgo potencialmente grave para las personas". Que se lo digan a la madre de la noticia.
Y gracias por tu respuesta.
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K
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#1
DayOfTheTentacle
Ufff... terrible.
Me sorprende que la gente crea que rezando a un dios este pueda salvar a la niña de lo que este ha permitido que pase, pero es tan jodida la situación que ni burla puedo hacer
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#2
MacMagic
#1
La gente intenta sobrellevar situaciones difíciles como puede y a veces se agarran a Dios o a lo que sea.
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K
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#5
Alfonso_Garcia_Vaquero_1
#1
Yo soy ateo desde que recuerdo y mi padre murió el día 31 por una meningitis bacteriana, fue algo totalmente fortuito y que se lo llevó en 24 horas. Desde esos días he deseado con todas mis fuerzas que haya algo mas y algún día pueda volver a ver a mi padre, cuando llega un dolor tan grande buscas cualquier alivio y la religión o el misticismo son muy tentadores.
11
K
121
#12
Glidingdemon
#5
Siento mucho lo de tu padre, el mío se fue en 15 dias, de una leucemia aguda, y también soy ateo, y en ninguún momento desde que murio, pensé en diositos ni nada parecido, llorar, llore lo que no está escrito, y después de ya 7 meses aún lloro cuando lo recuerdo, si eres ateo sabes que esto es la consecuencia final de haber vivido y no se puede hacer nada masmás que despedirlo y recordarlo.
3
K
36
#13
Spirito
*
#5
Te acompaño en el sentimiento.
Verás, una cosa es ser ateo respecto a las religiones del negocio y del poder y otra es ser alguien espiritual, tener conciencia de algo más. Por ejemplo el Panteísmo o el Dios de Spinoza es ateo.
Yo por ejemplo soy ateo pero profundamente espiritual y además de coherente es compatible.
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K
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#15
Expat_Guinea_Ecuatorial
*
#5
Tambien es tentador no creer en nada y pasar de las reglas, cada religion tiene las suyas. No lo digo como critica, solo por los que ven la cara amable de las religiones en la razon que das y no la dificultad (relativa de hoy), aunque para dificultad la de los primeros cristianos cuando eran perseguidos y asesinados. Soy creyente, por si quedan dudas
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K
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#18
DayOfTheTentacle
#5
es comprensible desearlo...otra es creerselo.
0
K
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#11
beltzak
#1
Ni siquiera hay que creer en un dios para rezar que sea lo que sea haga que tu hija sobreviva a una situación en la que la vida o la muerte pende de un hilo. Ya sea la fortaleza de la niña, ya sea la actuación de los médicos, de los medicamentos o de un Dios incluso en el que no crees.
“La esperanza en verdad el peor de los males, porque prolonga los suplicios de los hombres”. - Friedrich Nietzsche
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K
9
#20
DayOfTheTentacle
#11
rezar què?
Claro que quieres que se cure pero rezar?
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K
11
#16
Lusco2
#1
Piensa que no es solo rezar, es intentar hacer alguna cosa para poder esperar lo mejor, yo mismo tomo placebos en medicina y aunque se que no afectan a la evolución de la enfermedad es mejor que no hacer nada
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K
7
#21
DayOfTheTentacle
#16
uhmmm si sabes que es placebo ya no tiene sentido tomarlo... invalida la definición de placebo.
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#7
UNX
Nadie necesita tener un perro lobo americano, sinceramente.
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39
#19
Guanarteme
*
Con el tema de los PPP hay una normativa que, a mi juicio, es correcta.
Lo que pasa lo mismo que con otras tantas cosas: que no se cumple.
¿Y por qué no se cumple? Pues porque en la práctica es muy difícil de acercarte a un tío que pasea a un perro de estos, hacerle que le ponga la correa y quedarte ahí con el tío con su perro hasta que venga el servicio de recogida de animales a llevárselo a la perrera, que el dueño vaya a su casa a por el bozal y recoja a su perro tras pagar la…
» ver todo el comentario
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K
17
#8
pirat
No debería permitirse que una niñita pasee un perraco y menos un ppp que ni de coña podría conteneren caso necesario.
Que esto haya que explicarlo y reclamarlo explica lo mal que estamos.
Estas absurdas modas incrementan el número de víctimas que parece que se quiera ocultar.
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K
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Cualquier día pasará una desgracia por su 'libertad' de escoger al perro que le da la gana, sin ni siquiera tener cuerpo para controlarlo.
Tendremos que esperar a que yo tenga una batalla a muerte con el perro cuando se lance a por mi perra.
Eso existe y cuesta bien poco.
Y que hubiese una ley que les obligue. Pero se ve que no la hay, o al menos a mí no me dieron ninguna solución.
De momento tengo unas botas con unos tacos guapos. A mi perra no la va a tocar nadie.
Que raro, ósea que si tu y yo vemos a una persona que va con un cuchillo carnicero en mano por la calle … vale , me contestó yo, un cuchillo se considera un arma y está prohibido.
¿Y un bate de béisbol? Pues parece que si …
“La policía tiene potestad de requisar cualquier objeto
Aunque la navaja cumpla la normativa de armas blancas y sea legal… » ver todo el comentario
Se ve que un perro no puede generar "un riesgo potencialmente grave para las personas". Que se lo digan a la madre de la noticia.
Y gracias por tu respuesta.
Me sorprende que la gente crea que rezando a un dios este pueda salvar a la niña de lo que este ha permitido que pase, pero es tan jodida la situación que ni burla puedo hacer
Verás, una cosa es ser ateo respecto a las religiones del negocio y del poder y otra es ser alguien espiritual, tener conciencia de algo más. Por ejemplo el Panteísmo o el Dios de Spinoza es ateo.
Yo por ejemplo soy ateo pero profundamente espiritual y además de coherente es compatible.
“La esperanza en verdad el peor de los males, porque prolonga los suplicios de los hombres”. - Friedrich Nietzsche
Claro que quieres que se cure pero rezar?
Lo que pasa lo mismo que con otras tantas cosas: que no se cumple.
¿Y por qué no se cumple? Pues porque en la práctica es muy difícil de acercarte a un tío que pasea a un perro de estos, hacerle que le ponga la correa y quedarte ahí con el tío con su perro hasta que venga el servicio de recogida de animales a llevárselo a la perrera, que el dueño vaya a su casa a por el bozal y recoja a su perro tras pagar la… » ver todo el comentario
Que esto haya que explicarlo y reclamarlo explica lo mal que estamos.
Estas absurdas modas incrementan el número de víctimas que parece que se quiera ocultar.