Un navarro sobrevive a la ingesta de la Amanita phalloides: "Están todos alucinados"

M.U. ingresó el pasado jueves en el Hospital Universitario de Navarra tras varios episodios de vómitos y diarréas y ha sido dado de alta hoy sin secuelas aparentes. Relacionada: www.meneame.net/story/come-amanita-phalloides-defendiendo-no-mortal-pa

powernergia #7 powernergia
Todas las setas son comestibles.

Al menos una vez.
obmultimedia #12 obmultimedia
#7 esto le ha pasado por consultarlo a Chatgpt :-D  media
Kyoko #17 Kyoko
#7 Lo que me alucina es que dice que fue un error y se dio cuenta a posteriori. Con que la confundio? Si se dio cuenta despues es que no lo tenia muy seguro. Es un ejemplo de que no se debe comer ninguna seta de la que no estes seguro al 100%. Mi hermano es un buscador experto y va con gran cuidado con la “farinera borda”, como se llama en Cataluña, especialmente en setas blanquecinas o grises.

Aunque no se yo si era realmente una amanita. Se puede sobrevivir, pero se sale generalmente con organos muy dañados.
#19 TheGreatDoc
#7 En realidad, todo es comestible al menos una vez...
Pertinax #6 Pertinax
Pues menos mal que no iba a Rolex.
jonolulu #4 jonolulu
Alucinados todos menos él, ya...
mikhailkalinin #5 mikhailkalinin
Próxima parada, Polonio 210
ansiet #3 ansiet
Navarrico joder que come lo que le da la gana oye!!!!
SeñorPresunciones #11 SeñorPresunciones
Que alguien llame al profesor Xavier.
estemenda #15 estemenda
#13 La muscaria es casi inofensiva comparada con esta, yo la he comido más de una vez.
BertoltBrecht #18 BertoltBrecht
#15 por qué? Por sus propiedades alucinógenas?
MoñecoTeDrapo #8 MoñecoTeDrapo
¡Que lo abran en canal a ver cómo es posible!
#9 mcfgdbbn3 *
Amanitown3d (lo puso otro en la noticia relacionada, así que lo pongo aquí también)

#8: Sin ironías, deberían mirar si tiene alguna variación genética que pueda ser interesante copiar.
BertoltBrecht #16 BertoltBrecht
#13 la phalloides es pasarse el juego… la muscaria debería ser mas light
BertoltBrecht #10 BertoltBrecht
Tendrá algún tipo de facilidad natural para digerir las toxinas de la amanita, no hay otra explicación.
Sacronte #13 Sacronte
#10 Ahora a por la muscaria!
salchipapa77 #1 salchipapa77 *
No debía ser un phalloide muy grande.
#14 ezabarte
Silibilina
