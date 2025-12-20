·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12877
clics
Compañía china presenta un novedoso modelo de cama para parejas
5567
clics
Un agricultor encuentra un poderoso e ilegal método para capturar aves colocado en su finca y da una lección
6643
clics
Adicto al móvil - Pantomima full
5267
clics
Lo de las cajas de ahorro y el precio del pan
4094
clics
Nuevo material de Epstein: fotos con Chomsky, Gates y con chicas de 18 años
más votadas
407
EEUU sanciona a otros dos jueces de la Corte Penal Internacional por investigar el genocidio israelí en Gaza
379
Trump impulsa el desmantelamiento del mayor laboratorio meteorológico de EE. UU. y abre un choque frontal con la comunidad científica
457
EEUU propone cerrar sus puertos a buques españoles por negar escalas de barcos con armas a Israel
377
La carta de un médico del Hospital de Torrejón que dejó su puesto: "Hay noches donde toda la urgencia depende de dos médicos que llevan 24 horas"
498
Los niños «educados» en la religión no pueden diferenciar la realidad de la ficción
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
125
clics
Un navarro sobrevive a la ingesta de la Amanita phalloides: "Están todos alucinados"
M.U. ingresó el pasado jueves en el Hospital Universitario de Navarra tras varios episodios de vómitos y diarréas y ha sido dado de alta hoy sin secuelas aparentes. Relacionada:
www.meneame.net/story/come-amanita-phalloides-defendiendo-no-mortal-pa
|
etiquetas
:
navarro
,
sobrevive
,
ingesta
,
amanita phalloides
,
alucinados
16
0
0
K
329
actualidad
19 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
16
0
0
K
329
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#7
powernergia
Todas las setas son comestibles.
Al menos una vez.
4
K
50
#12
obmultimedia
#7
esto le ha pasado por consultarlo a Chatgpt
0
K
11
#17
Kyoko
#7
Lo que me alucina es que dice que fue un error y se dio cuenta a posteriori. Con que la confundio? Si se dio cuenta despues es que no lo tenia muy seguro. Es un ejemplo de que no se debe comer ninguna seta de la que no estes seguro al 100%. Mi hermano es un buscador experto y va con gran cuidado con la “farinera borda”, como se llama en Cataluña, especialmente en setas blanquecinas o grises.
Aunque no se yo si era realmente una amanita. Se puede sobrevivir, pero se sale generalmente con organos muy dañados.
0
K
10
#19
TheGreatDoc
#7
En realidad, todo es comestible al menos una vez...
0
K
6
#6
Pertinax
Pues menos mal que no iba a Rolex.
2
K
42
#4
jonolulu
Alucinados todos menos él, ya...
2
K
40
#2
mis_cojones_en_bata
*
La tortilla rusa
m.youtube.com/watch?v=P0Bj-N_3xfY
2
K
31
#5
mikhailkalinin
Próxima parada, Polonio 210
1
K
22
#3
ansiet
Navarrico joder que come lo que le da la gana oye!!!!
0
K
13
#11
SeñorPresunciones
Que alguien llame al profesor Xavier.
0
K
12
#15
estemenda
#13
La muscaria es casi inofensiva comparada con esta, yo la he comido más de una vez.
0
K
12
#18
BertoltBrecht
#15
por qué? Por sus propiedades alucinógenas?
0
K
10
#8
MoñecoTeDrapo
¡Que lo abran en canal a ver cómo es posible!
0
K
11
#9
mcfgdbbn3
*
Amanitown3d (lo puso otro en la noticia relacionada, así que lo pongo aquí también)
#8
: Sin ironías, deberían mirar si tiene alguna variación genética que pueda ser interesante copiar.
0
K
12
#16
BertoltBrecht
#13
la phalloides es pasarse el juego… la muscaria debería ser mas light
0
K
10
#10
BertoltBrecht
Tendrá algún tipo de facilidad natural para digerir las toxinas de la amanita, no hay otra explicación.
0
K
10
#13
Sacronte
#10
Ahora a por la muscaria!
0
K
10
#1
salchipapa77
*
No debía ser un phalloide muy grande.
0
K
7
#14
ezabarte
Silibilina
0
K
6
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Al menos una vez.
Aunque no se yo si era realmente una amanita. Se puede sobrevivir, pero se sale generalmente con organos muy dañados.
m.youtube.com/watch?v=P0Bj-N_3xfY
#8: Sin ironías, deberían mirar si tiene alguna variación genética que pueda ser interesante copiar.