La misión imposible de salir del paro a los 55 años: 4 de cada 10 llevan intentándolo más de tres años

España ha entrado en una dinámica insostenible con sus trabajadores más veteranos. Mientras los sucesivos gobiernos de los últimos quince años han apostado por retrasar la jubilación (elevando la edad límite de 65 a 67 años e incentivando la prolongación voluntaria de la vida laboral) como garantía de la sostenibilidad de las pensiones, poco se ha logrado para evitar que sean el colectivo con mayores dificultades para salir del desempleo. El caso extremo son los mayores de 55 años: el 38,1% supera los tres años buscando un trabajo en vano.

TonyStark #1 TonyStark *
debería estar prohibido poner fecha de nacimiento / edad en los curriculums y procesos de selección. La legislación laboral francesa prohíbe la discriminación por edad. Las empresas pueden ser sancionadas si se demuestra que han discriminado por este motivo.

También en Países Bajos y el resto de países nórdicos (suecia, noruega, dinamarca, finlandia). No se incluye edad ni foto en los CV.

No se debe incluir edad, foto ni estado civil en el CV. Punto.
6 K 59
#2 Cuchifrito *
#1 No es que arregle mucho, en la mayoría de casos habrá una entrevista personal al final.
Edit, pensándolo un poco, me retracto, si que sería bastante positivo ya que aunque en la entrevista obviamente se verá la edad ya entran en juego otros factores a los que se puede dar más peso, la experiencia se notará y puede decantar la decisión a su favor más que la edad.
6 K 55
TonyStark #13 TonyStark
#2 tal cual, gracias por darle una repensada. Eso mismo pienso yo.
0 K 11
ElBeaver #15 ElBeaver
#2 Gracias por tomarte un momento para reflexionar, es precisamente el argumento de muchos en España que simplemente lo consideran algo normal.
0 K 6
manc0ntr0 #25 manc0ntr0
#2 justo es eso. Yo nunca he tenido foto ni fecha de nacimiento en el CV. Estado civil tampoco, por supuesto, eso es algo que ni le importa ni le interesa a nadie.
Sí quieren hablar conmigo, que sea por lo que ven en mi experiencia y no en mi foto
0 K 7
#3 Sigo_intentandolo
#1 con que pongas fechas a la experiencia o a la formacion ya estas cazado...
2 K 26
Robus #7 Robus
#3 Sí, es lo primero que he pensado, en el curriculum pones donde has trabajado y cuando... así como los estudios (ingeniero por tal universidad en 19...).

Si tienes experiencia tienes edad.
0 K 12
TonyStark #12 TonyStark
#3 enumeras experiencia pero no pones fechas... En fin, no me parece tan complicado, el cribado sucederá en el momento de la entrevista, no en la revisión de tu candidatura. Pero al menso tendrás la oportunidad de demostrar tu valía en la entrevista, y si luego se demuestra que ha habido una clara discriminación por edad, denuncia y multa. Probablemente sirva de poco, pero seguramente ayude a que las empresas se lo piensen dos veces antes de que el foco mediático se ponga sobre ellas al respecto.

Desde luego no hacer nada para revertir el problema no es una solución al problema
1 K 17
ElBeaver #17 ElBeaver
#12 Efectivamente, el conformismo de la sociedad ante algo que lleva décadas ocurriendo es fascinante.
0 K 6
#24 Sigo_intentandolo
#17 para nada es conformismo. Pero hay cosas que cantan... ya solo ver un CV que no pone la fecha de fin de carrera o sin las fechas en las experiencias laborales te hace sospechar la realidad.

Nota: tengo la suerte de no tener problemas para contratar gente de cualquier edad... pero es cierto que todos tenemos un sesgo complicado con esto...
0 K 7
ElBeaver #26 ElBeaver *
#24 Si es obligatorio, no podrán descartar todos los CV, ya que tienen un formato similar. Además, es ilegal incluir información que revele la edad. Esta estrategia obligará a muchas empresas a replantearse sus métodos de contratación. Lo negativo de esto es que, las personas suelen incluir en su perfil de LinkedIn todos sus datos.
0 K 6
ElBeaver #16 ElBeaver
#3 no tienes porque ponerlas
0 K 6
#4 Seat127
#1 Totalmente de acuerdo, peroenteno que eso en España solo te valdría para pasar el primer filtro. En cuanto pises la oficina par hacer la primera entrevista física ya te pondrán en la lista de descartes.
El problema es cultural en las empresas: Eres mayor, y por tanto te vas a coger más bajas, vas a aguantar menos carga de trabajo y vas a soportar menos "esfuerzos adicionales".
Así que les da igual lo bueno que seas en l tuyo, la experiencia que tengas y lo que puedas aportar, solo les preocupa cuánto pueden estrujarte. Y con alguien que ya tiene el culo pelado de trabajar no lo consiguen tan fácilmente.
0 K 8
ElBeaver #18 ElBeaver
#4 Pero en ese punto tendrán que ser más cautelosos en cómo proceder para evitar ser descubiertos; descartar a un candidato o candidata con experiencia no es tan fácil de justificar. En ese caso, podría abrirse una investigación.
0 K 6
#27 Seat127
#18 Con poner notas del tipo "No se adapta a los cambios rápidos" o "Problemas de adaptación con nuevas herramientas" ya lo tendría justificado, sea verdad o no. Siempre hay una parte de perfil psicológico en donde cabe cualquier cosa que quieras poner como excusas.
0 K 8
ElBeaver #30 ElBeaver
#27 Ya no es tan fácil si existe una pauta, además de no facilitar tanto las cosas a las empresas.
0 K 6
cosmonauta #5 cosmonauta
#1 Yo no los pongo pero es fácil deducirlos con una lectura rápida.
0 K 17
Alegremensajero #6 Alegremensajero
#1 "No se debe incluir edad, foto ni estado civil en el CV".

Al final te van a hacer una entrevista y van a ver más o menos la edad que tienes. Por otro lado también es legítimo que si tienes que formar a un trabajador que vas a contratar intentes que está en tu empresa el tiempo suficiente como para amortizar la inversión en tiempo y dinero que vas a realizar. Si ve que es probable que se jubile pronto es completamente entendible esta situación. Probablemente con medidas de apoyo a dicho colectivo a la hora de facilitar su contratación podría ayudar en el asunto, pero no poner la edad en el CV no creo que solucione mucho cuando lleguen a las entrevistas.
0 K 7
cosmonauta #8 cosmonauta
#6 Con 55 años te quedan 12 años de vida laboral. Y la mayoría ya vienen formados.
1 K 24
TonyStark #9 TonyStark
#6 que medidas de apoyo? subvencionar la contratación? como se hace en muchas comunidades con los menores de 25 años? Cuando subvencionas un colectivo penalizas otros.

No, esto es más estructural. Prohibir incluir edad, foto, etc se hace en muchos países de europa y de america, e mencionado solo europeos, pero la lista de países que lo prohíben expresamente es más larga
1 K 17
cosmonauta #10 cosmonauta *
#9 Realmente creo que hay una directiva europea al respecto. Igual que la obligación de publicar el sueldo en la oferta.
0 K 17
Alegremensajero #14 Alegremensajero
#9 Desde luego que no poner la edad en el CV te aseguro que no va a solucionar ningún problema.
0 K 7
manc0ntr0 #28 manc0ntr0
#6 Quién te asegura que un joven no se marche a la primera oportunidad que le salga, el hecho de haberle dado formación? Hace poco mi empresa contrató un chaval de 20 años, a los 3 meses se había ido a otro trabajo que le pareció mejor
0 K 7
HAL9K #11 HAL9K
#1 En España es ilegal la discriminación por edad. Las empresas pueden ser sancionadas si se demuestra que han discriminado por este motivo.
0 K 10
ElBeaver #21 ElBeaver
#11¿Ya conoces alguna que haya sido sancionada?
0 K 6
ElBeaver #23 ElBeaver
#_14 Lo hacen en las economías desarrolladas por una razón; es hora de implementarlo aquí por ley, pero la cobardía política es enorme.
0 K 6
ElBeaver #22 ElBeaver *
Los políticos mirarán para otro lado como siempre
0 K 6
ElBeaver #20 ElBeaver
Esperando a que el Ministerio de Igualdad tome medidas. xD xD xD xD xD xD
0 K 6
ElBeaver #19 ElBeaver
Una persona joven probablemente no permanecerá en la empresa más de tres años.
0 K 6

