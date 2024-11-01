La misión imposible de salir del paro a los 55 años: 4 de cada 10 llevan intentándolo más de tres años

España ha entrado en una dinámica insostenible con sus trabajadores más veteranos. Mientras los sucesivos gobiernos de los últimos quince años han apostado por retrasar la jubilación (elevando la edad límite de 65 a 67 años e incentivando la prolongación voluntaria de la vida laboral) como garantía de la sostenibilidad de las pensiones, poco se ha logrado para evitar que sean el colectivo con mayores dificultades para salir del desempleo. El caso extremo son los mayores de 55 años: el 38,1% supera los tres años buscando un trabajo en vano.
También en Países Bajos y el resto de países nórdicos (suecia, noruega, dinamarca, finlandia). No se incluye edad ni foto en los CV.
No se debe incluir edad, foto ni estado civil en el CV. Punto.
Edit, pensándolo un poco, me retracto, si que sería bastante positivo ya que aunque en la entrevista obviamente se verá la edad ya entran en juego otros factores a los que se puede dar más peso, la experiencia se notará y puede decantar la decisión a su favor más que la edad.
Sí quieren hablar conmigo, que sea por lo que ven en mi experiencia y no en mi foto
Si tienes experiencia tienes edad.
Desde luego no hacer nada para revertir el problema no es una solución al problema
Nota: tengo la suerte de no tener problemas para contratar gente de cualquier edad... pero es cierto que todos tenemos un sesgo complicado con esto...
El problema es cultural en las empresas: Eres mayor, y por tanto te vas a coger más bajas, vas a aguantar menos carga de trabajo y vas a soportar menos "esfuerzos adicionales".
Así que les da igual lo bueno que seas en l tuyo, la experiencia que tengas y lo que puedas aportar, solo les preocupa cuánto pueden estrujarte. Y con alguien que ya tiene el culo pelado de trabajar no lo consiguen tan fácilmente.
Al final te van a hacer una entrevista y van a ver más o menos la edad que tienes. Por otro lado también es legítimo que si tienes que formar a un trabajador que vas a contratar intentes que está en tu empresa el tiempo suficiente como para amortizar la inversión en tiempo y dinero que vas a realizar. Si ve que es probable que se jubile pronto es completamente entendible esta situación. Probablemente con medidas de apoyo a dicho colectivo a la hora de facilitar su contratación podría ayudar en el asunto, pero no poner la edad en el CV no creo que solucione mucho cuando lleguen a las entrevistas.
No, esto es más estructural. Prohibir incluir edad, foto, etc se hace en muchos países de europa y de america, e mencionado solo europeos, pero la lista de países que lo prohíben expresamente es más larga
¿Te vale con éste?