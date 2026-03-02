edición general
Mertz: Irán no debería estar protegido por la legislación internacional [EN]

Continuó diciendo que “ahora no es el momento” para que los europeos “señalen” a Estados Unidos e Israel sobre legalidad, mientras hacía la vista gorda ante las acusaciones de que sus ataques a Irán violaban el derecho internacional.

#2 eipoc
Jajajajaja. Menudo HDP.
tul #14 tul
#2 lo normal en un democristiano aleman desde hace 7 decadas, son igual de nazis que los anteriores pero su lider es gringo.
Verdaderofalso #28 Verdaderofalso
#2 me encanta el discurso:
-Ahora no es el momento.
-Entonces cuando señor Merz?
-Nunca
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Si alguien dudaba que este tío era un mierda, ya lo confirma él mismo.
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
La madre que lo parió.  media
mmlv #4 mmlv
Derecho internacional a la carta.
Se está cubriendo de gloria este comemierda
MiguelDeUnamano #16 MiguelDeUnamano
#4 Hoy, en El Mundo Basado En Reglas: las excepciones a las reglas. xD
#26 albx
#16 Es que son reglas dinámicas, que cambian según las circunstancias.
security_incident #5 security_incident
Espero que Irán sea proporcional y aplique simetría y equidad atacando todos los activos civiles o militares de Alemania y llamando a los musulmanes de Alemania a asesinar a los líderes y a reventar guarderías
A.more #8 A.more
#5 ese es su criterio. Pueden matar incluso niños a la carta. Menudos hdp
security_incident #19 security_incident
#8 Supongo que como la Ley Internacional no vale, tendremos que usar la Ley de los judíos y desempolvar ojo por ojo y diente por diente
security_incident #1 security_incident
Artículo para lectura completa aquí

archive.ph/yxp3N
#12 Troll_hunter
Ay Alemania. Cuánto te crees y qué poco eres.
#23 luckyy
#12 Mientras estaban dopados de gas ruso barato eran los más altos, guapos y trabajadores pero en cuanto les ha faltado son peor que el resto de la humanidad y vuelven al nazismo
yemeth #13 yemeth *
Al formularlo así pretende ocultar que no es que "Irán no debería estar protegido por las leyes internacionales", sino que "EEUU e Israel no deberían obedecer las leyes internacionales".

Señala a la víctima para desviar la atención del criminal al que da vía libre, el puto sinvergüenza cabezabombilla.
meroespectador #7 meroespectador
Pues los EEUU firmaron acuerdos con Irán para evitar su desarrollo nuclear que funcionaron muchos años, precisamente fue Trump quien los rompió.
Mangione #25 Mangione *
#22 Von De leyen es una traidora a Europa, Macron un mentirosos compulsivo, ¿qué iban a decir ellos?
Mangione #17 Mangione
Un Alemán diciendo que otro país no debería estar protegido por la legislación internacional. Te tienes que reír.  media
Mangione #18 Mangione
#17 Declaraciones que le deberían haber valido a Alemania la expulsión y ostracismo absoluto de la UE.
#22 luckyy
#18 Ursula y Macrón piensan igual
Asimismov #10 Asimismov *
De hecho Irán no está protegido contra Trump y a saber cuántos Estados están protegidos por el derecho internacional.

Si el padre Francisco de Victoria, origen del derecho internacional, levantase la cabeza, ...
es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Victoria
#27 tierramar *
Merz, titere al servicio de EEUU y sus corporaciones: www.meneame.net/story/merz-vendera-alemania-blackrock ¿Merz venderá Alemania a BlackRock?
Merz es un ferviente atlantista y un firme creyente en el papel de Estados Unidos como garante del orden global. Esta posición ideológica llevó a Merz a alinearse con Estados Unidos en temas como el gasoducto Nord Stream 2. Su alineación con las prioridades geopolíticas de Estados Unidos, incluso a expensas de los intereses fundamentales de su propio país. Sus profundos vínculos con los sectores financiero y corporativo de Estados Unidos y su arraigado atlantismo, lo colocan en una buena posición para convertirse en el “vasallo-jefe” de EEUU
joffer #24 joffer
Este hombre ha demostrado una intachable catadura moral.
vviccio #20 vviccio *
Si quieren arreglar el mundo que empiecen por algo sencillo como Haití y luego que terminen las guerras africanas. A ver si la gente deja de huir de sus países en guerra y así nos ahorramos el Frontex.
Problema: en realidad la democracia y los derechos humanos les importan un pimiento. Lo único que importa es que los dictadores sean aliado de EEUU o de Israel.
#21 luckyy
Y los alemanes qué dicen???
Luego...que si los civiles no tienen la culpa cuando este HDP está porque le han votado y no salen a la calle para echarle y taparle la boca.
#9 Suleiman
Y ojo, este no es de los radicales en Alemania... Fliiipa!
#29 euacca
Supongo que los juicios de Núremberg no eran tampoco "el momento" de juzgar las acciones de Alemania.
#15 cKr1
Qué poca dignidad. Alemania, quién te ha visto y quién te ve.
#11 Barriales
Para que ha quedado la otrora gran Alemania. Son unos simples lamebotas.
