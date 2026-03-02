Mertz: Irán no debería estar protegido por la legislación internacional [EN]

Continuó diciendo que “ahora no es el momento” para que los europeos “señalen” a Estados Unidos e Israel sobre legalidad, mientras hacía la vista gorda ante las acusaciones de que sus ataques a Irán violaban el derecho internacional.
| etiquetas: alemania , mertz , irán , sionismo , genocidio
-Ahora no es el momento.
-Entonces cuando señor Merz?
-Nunca
Se está cubriendo de gloria este comemierda
archive.ph/yxp3N
Señala a la víctima para desviar la atención del criminal al que da vía libre, el puto sinvergüenza cabezabombilla.
Si el padre Francisco de Victoria, origen del derecho internacional, levantase la cabeza, ...
es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Victoria
Merz es un ferviente atlantista y un firme creyente en el papel de Estados Unidos como garante del orden global. Esta posición ideológica llevó a Merz a alinearse con Estados Unidos en temas como el gasoducto Nord Stream 2. Su alineación con las prioridades geopolíticas de Estados Unidos, incluso a expensas de los intereses fundamentales de su propio país. Sus profundos vínculos con los sectores financiero y corporativo de Estados Unidos y su arraigado atlantismo, lo colocan en una buena posición para convertirse en el “vasallo-jefe” de EEUU
Problema: en realidad la democracia y los derechos humanos les importan un pimiento. Lo único que importa es que los dictadores sean aliado de EEUU o de Israel.
Luego...que si los civiles no tienen la culpa cuando este HDP está porque le han votado y no salen a la calle para echarle y taparle la boca.