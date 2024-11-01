Israel detiene a dos periodistas turcos en Tel Aviv (ENG)

Dos periodistas turcos que informaban en directo desde Tel Aviv fueron detenidos por las fuerzas de seguridad israelíes el martes, lo que provocó una enérgica condena de los funcionarios turcos que describieron la medida como una clara violación de la libertad de prensa. El corresponsal de CNN Türk, Emrah Çakmak, y el camarógrafo Halil Kahraman fueron detenidos mientras cubrían los acontecimientos en la capital israelí, según informó la cadena. CNN Türk opera bajo un acuerdo de licencia con la empresa matriz de CNN International.