edición general
13 meneos
13 clics
Israel detiene a dos periodistas turcos en Tel Aviv (ENG)

Israel detiene a dos periodistas turcos en Tel Aviv (ENG)

Dos periodistas turcos que informaban en directo desde Tel Aviv fueron detenidos por las fuerzas de seguridad israelíes el martes, lo que provocó una enérgica condena de los funcionarios turcos que describieron la medida como una clara violación de la libertad de prensa. El corresponsal de CNN Türk, Emrah Çakmak, y el camarógrafo Halil Kahraman fueron detenidos mientras cubrían los acontecimientos en la capital israelí, según informó la cadena. CNN Türk opera bajo un acuerdo de licencia con la empresa matriz de CNN International.

| etiquetas: periodista , tel aviv , turcos , israel
10 3 0 K 182 actualidad
4 comentarios
10 3 0 K 182 actualidad
pitercio #4 pitercio
Estarían contando que allí les caen misiles o que desde su hotel se ven las luces y de ahí para arriba ya es información que quieren censurar.
0 K 17
cosmonauta #1 cosmonauta
¿No se llamarán González?
0 K 16
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Es que si informas de los daños en Israel no puedes vender la moto de la cúpula de latón oxidao.
0 K 13

menéame