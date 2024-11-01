Al menos 39 fallecidos y 152 heridos por el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba)

La cifra de fallecidos se ha elevado a 39, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Interior, tras el descarrilamiento registrado sobre las 19,45 horas de este domingo, 18 de enero, de un tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, ocurrido en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua.
| etiquetas: adamuz , accidente , tren , alvia , iryo
El caso es que aún no se sabe qué pasó exactamente. Un pasajero que iba en el Iryo dijo que había muchas vibraciones justo antes de que pasara el ave en la otra dirección, y chocaron los vagones traseros del Iryo con la cabecera del Renfe.
