Al menos 39 fallecidos y 152 heridos por el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba)

La cifra de fallecidos se ha elevado a 39, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Interior, tras el descarrilamiento registrado sobre las 19,45 horas de este domingo, 18 de enero, de un tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, ocurrido en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua.

#5 Sobraoyjeta
¿Como es posible que sucedan estas cosas? España ha volcado fortunas en la red de trenes durante décadas y me da la impresión que el sistema está gestionado por auténticos parásitos incompetentes con una capacidad nula. Los trenes de cercanías de la colonia van como el culo y los empleados miran para otro lado y culpan a quién sea para no asumir ninguna responsabilidad. Hay que hacer borrón y cuenta nueva. Echar a miles de inútiles a la calle empezando por arriba.
1 K 13
CharlesBrowson #10 CharlesBrowson
#5 aunque suene paradojico es al reves, esas cosas es de abajo a arriba, si desde abajo miras para otro lado para que uno vaya trepando da igual que caiga, ya vendra otro para aprovecharse y hacer lo mismo.
0 K 7
#15 Drazul *
#5 parece ser que el dineral se lo dejaron en abrir nuevas líneas y no en mantener las ya existentes. Ahora está todo en obras, y ayer dijo Oscar Puente que ese tramo se renovó en mayo del año pasado. (Eso no quiere decir que no haya sido un problema en la vía, pero es raro porque es un tramo nuevo, y recto).

El caso es que aún no se sabe qué pasó exactamente. Un pasajero que iba en el Iryo dijo que había muchas vibraciones justo antes de que pasara el ave en la otra dirección, y chocaron los vagones traseros del Iryo con la cabecera del Renfe.
1 K 23
pandacolorido #21 pandacolorido
#15 Dice Puente que el tramo afectado se actualizó en mayo. Si fuese así y las vías hubiesen sido las responsables del accidente, no sería un problema de falta de mantenimiento si no de mantenimiento defectuoso.

No se que es peor, la verdad.
0 K 10
#22 ingenieril *
#21 #11 Hace 4 dias pasó la revisión el IRYO.
No creo en las casualidades, asi que me temo que el problema se ha generado durante la revisión…
0 K 10
Islamotransfeministe #11 Islamotransfeministe
Las vías están en un pésimo estado. Retrasos, paradas en mitad de la nada. Es un auténtico desastre a todos los niveles. Y al final ha pasado lo que no debía pasar nunca.
2 K 9
nilien #18 nilien *
#11 La investigación, seria, con todos los procesos, va a tardar un mes. El accidente ha sido en un tramo recto renovado hace unos meses por el descarrilamiento de un tren de cuatro años que había sido revisado hace cuatro días. Las causas se estudiarán con detalle y con tiempo, como corresponde.

Mientras tanto, los agitaavisperos que os recorréis todas las noticias para lanzar fango a ver si algo hace diana, sobráis...
1 K 24
Islamotransfeministe #8 Islamotransfeministe
Gobierno dimisión. Si con procesos penales en corrupción, no puedes estar con tu trabajo, entonces convoca elecciones y que la gente decida
5 K -19
#12 juanac
#8 Muy interesante este comentario sobre el tráfico ferroviario.
2 K 24
#17 Chiapela *
#8 La culpa es, claramente, del gobierno, y peor deberían sentirse por ser un gobierno de izquierda...
0 K 19

