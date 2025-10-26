Mazón acompañó a Maribel Vilaplana hasta el aparcamiento donde ella tenía su coche después de la comida en El Ventorro

Presidencia y la periodista con la que comió, Maribel Vilaplana, admiten por primera vez que tras El Ventorro la acompañó hasta el aparcamiento donde ella tenía su coche. Mazón no fue consciente de la dimensión del drama hasta que alrededor de las 20 horas llegó al Palau y un asesor en la puerta le informó: "Presidente, hay muchos muertos".
| etiquetas: dana , valencia , generalitat , pp
Y dudo horrores, que salvo causa mayor justificada, el puto presidente de una CA pueda simplemente meter la cabeza en la tierra cual avestruz(o entre los muslos de una rubia...).
Aparte, a medio dia YA reconoce en una grabación que estaba informado de lo que se espera.
Joder, es como si el jefe de bomberos cuando le dicen que ha habido una explosión en una gasificadora se pirara y no atendiera el telefono hasta 6 horas mas tarde...no.
