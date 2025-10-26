edición general
15 meneos
49 clics
Mazón acompañó a Maribel Vilaplana hasta el aparcamiento donde ella tenía su coche después de la comida en El Ventorro

Mazón acompañó a Maribel Vilaplana hasta el aparcamiento donde ella tenía su coche después de la comida en El Ventorro

Presidencia y la periodista con la que comió, Maribel Vilaplana, admiten por primera vez que tras El Ventorro la acompañó hasta el aparcamiento donde ella tenía su coche. Mazón no fue consciente de la dimensión del drama hasta que alrededor de las 20 horas llegó al Palau y un asesor en la puerta le informó: "Presidente, hay muchos muertos".

| etiquetas: dana , valencia , generalitat , pp
12 3 0 K 140 actualidad
7 comentarios
12 3 0 K 140 actualidad
ipanies #1 ipanies
No hay ninguna duda de la responsabilidad de este señor en la trajedia, pero allí sigue mantenido por la organizacion delictiva y los fachas... y las encuestas dicen que la mayoria de los valencianos estan agusto con la situacion. Así son las cosas.
5 K 40
#5 yarkyark
#1 Claro que tiene culpa en el traje que se pone cada día.
0 K 12
#3 Grahml *
Me pareció leer "después de la comida del potorro".
1 K 32
#2 pajarolococs *
Más allá de que estas "nuevas revelaciones" puedan apuntalar la versión de que él no sabía nada y, por tanto, no tendría responsabilidad jurídica, sí ponen de manifiesto que en el mejor de casos Mazón fue un president completamente inútil e irresponsable que hizo dejación de funciones mientras la gente moría. Y a partir del día 30, un mentiroso compulsivo con rasgos típicos de psicopatía.
1 K 19
Machakasaurio #7 Machakasaurio
#2 no saber no exime de cumplir la ley.
Y dudo horrores, que salvo causa mayor justificada, el puto presidente de una CA pueda simplemente meter la cabeza en la tierra cual avestruz(o entre los muslos de una rubia...).

Aparte, a medio dia YA reconoce en una grabación que estaba informado de lo que se espera.

Joder, es como si el jefe de bomberos cuando le dicen que ha habido una explosión en una gasificadora se pirara y no atendiera el telefono hasta 6 horas mas tarde...no.
Y menos cuando es…   » ver todo el comentario
0 K 7
#4 Marisadoro
Un año, señor, un año. Y seguimos así.
0 K 14
tul #6 tul
#4 votar al PP mata
1 K 20

menéame