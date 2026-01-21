Localizan con vida a Boro, el perro que llevaba días desaparecido después del accidente de tren en Adamuz

Tras varios días de intensa búsqueda, Boro ha sido finalmente localizado con vida en una zona próxima al lugar del accidente. Fuentes del operativo confirman que aún no ha podido ser capturado, aunque su ubicación está controlada y los equipos continúan trabajando para asegurar su rescate. Fuentes de PACMA han confirmado al periódico que han mantenido contacto con la Guardia Civil, la cual ha informado de que Boro ha sido localizado con vida, aunque logró escapar en el momento en que intentaron capturarlo.
Espero que puedan cogerlo pronto y reunirlo con su familia.
Máxima alegría por la familia. Quién tenga perro entenderá que haberlo perdido, sin saber qué le pasó, hubiese sido un golpe durísimo para ellos.
Una persona que elija antes a un animal que a una persona, desde mi punto de vista, debería hacérselo mirar.
Por otro lado, no sé en qué lugar nos posiciona a nosotros como especie el haber domesticado a un animal, hasta el punto de crear una especie que SIEMPRE elegiría al humano porque vive por y para él, mientras nosotros le damos un valor 'secundario' a su existencia por el simple hecho de no ser humano.
Por otra parte, no es bueno humanizar a un perro. Tiene su instinto y sus necesidades.
¿Quiénes son estos?