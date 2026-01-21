edición general
Localizan con vida a Boro, el perro que llevaba días desaparecido después del accidente de tren en Adamuz

Tras varios días de intensa búsqueda, Boro ha sido finalmente localizado con vida en una zona próxima al lugar del accidente. Fuentes del operativo confirman que aún no ha podido ser capturado, aunque su ubicación está controlada y los equipos continúan trabajando para asegurar su rescate. Fuentes de PACMA han confirmado al periódico que han mantenido contacto con la Guardia Civil, la cual ha informado de que Boro ha sido localizado con vida, aunque logró escapar en el momento en que intentaron capturarlo.

mund4y4
Una buena noticia en medio de tanta mierda.
Espero que puedan cogerlo pronto y reunirlo con su familia.
Cehona
Lo tiene que confirmar la dueña, pero entre tanta carroña, es una buena noticia desde Adamuz
YeahYa
#1 Pues hay gente que vota "irrelevante" o "cansina". Menéame es un buen escaparate para ver lo que hay por la sociedad...

Máxima alegría por la familia. Quién tenga perro entenderá que haberlo perdido, sin saber qué le pasó, hubiese sido un golpe durísimo para ellos.
Furiano.46
#4 yo tengo perro. Lo quiero con locura. Para mí hasta la última persona del tren va antes que mi perro. Es duro decir esto, espero que no se entere.

Una persona que elija antes a un animal que a una persona, desde mi punto de vista, debería hacérselo mirar.
YeahYa
#5 No sé qué tiene que ver lo que estás diciendo con mi comentario. Es posible alegrarse sin tener que comparar el valor de la vida de los perros con la de los humanos.

Por otro lado, no sé en qué lugar nos posiciona a nosotros como especie el haber domesticado a un animal, hasta el punto de crear una especie que SIEMPRE elegiría al humano porque vive por y para él, mientras nosotros le damos un valor 'secundario' a su existencia por el simple hecho de no ser humano.
Furiano.46
#6 yo intentaba explicarte que gente puede votar irrelevante comparado con las 40 personas muertas. Las muertes en perspectiva con encontrar un perro perdido, es irrelevante.

Por otra parte, no es bueno humanizar a un perro. Tiene su instinto y sus necesidades.
Chappie
#4 la portada ya es irrelevante; está llena de mierda
soberao
Del artículo: "Según la asociación Tribu Animalista"
¿Quiénes son estos?
