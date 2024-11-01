No, Boro, el perro del accidente de Adamuz, no ha sido encontrado: el bulo que corre en redes sociales

Actualización 21 de enero 21.00 horas: en un vídeo de la propia Ana, la dueña de Boro, desmiente que el perro haya sido encontrado Y confirma que no hay noticias de él. También pide poner fin a los bulos que desinforman.
Por lo de puto perro me pareció que no te interesaba saber nada del perro.
La noticia que está en portada dice: Actualizada 21 enero 2026 18:13h
Oye que igual han localizado al perro y no se lo han dicho a la dueña, a saber.
Compruebo que en redes de pacma se están haciendo estas mismas actualizaciones que son los que están buscando con autorización para ir por las vías
Si no tienes o has tenido perro, sin ser hungahunga, no lo entenderás.
Ejemplo simple: cualquiera preferiría salvar a su perro antes que a ti. A ver quién lo desmiente.
Me da que no has tenido perro... y menos si me dices que vivim 17 años.
¿No significó nada para ti?
No tiene sentido lo que dices.
Si alguna vez tienes uno, y no eres cazador, ya lo entenderás.
Yo solo salvaría a mi mujer, mi hermano, papá y mamá antes que a mi perra. Con amigos cercanos tendría un dilema. Los demás tendríais que ir dejando las cositas atadas que os ibais a ir con billete de ida sólo.
Es que hasta los pequeños en plan chihuahua como mucho suelen llegar hasta los 15 o 16, no 17, pero oye el tuyo habrá sido la excepción, que nos creemos todo lo que diga gente random en las redes sociales.....
yo un llundai tucson de 1600kg... se llama "cotxe" y tengo principios básicos de conducción, carnet y el permiso de mi mujer para usarlo.
Para estas víctimas y su sufrimiento importa.. mucho más que las noticias y entrevistas la abuela de la niña de 6 años que perdió a 5 familiares y sus entierros en su pueblo que es puro morbo y no les va aliviar nada. A los muertos no se les puede hacer nada ya.
Encontrar a este perro sí va a ayudar a estas víctimas emocionalmente y mucho.