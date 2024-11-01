edición general
No, Boro, el perro del accidente de Adamuz, no ha sido encontrado: el bulo que corre en redes sociales

Actualización 21 de enero 21.00 horas: en un vídeo de la propia Ana, la dueña de Boro, desmiente que el perro haya sido encontrado Y confirma que no hay noticias de él. También pide poner fin a los bulos que desinforman.

Comentarios destacados:            
Pertinax #1 Pertinax
Qué cojones importará el puto Boro en estas circunstancias. Pero ahí le tienes, en portada, mientras un artículo que habla de víctimas humanas tirada por sensacionalista. Menéame, ven y cuéntalo.
14
g3_g3 #2 g3_g3
#1 Si lees bien, es una noticia desmintiendo la noticia que hay en portada.
5
Pertinax #3 Pertinax
#2 Por eso precisamente lo comento.
3
g3_g3 #18 g3_g3
#3 Yo entiendo que a la gente además de los heridos, también le interese la situación del perro.

Por lo de puto perro me pareció que no te interesaba saber nada del perro.
5
Pertinax #25 Pertinax
#18 El perro me interesa tirando a nada, y más sabiendo que anda por ahí triscando. Ya se buscará la vida. Es un perro, no un gilipollas.
5
#26 gershwin
#2 la noticia que hay en portada "creo" es correcta.. Dice que ha sido localizado (zona por donde anda) pero no capturado. Que igual es bulo también.
0
g3_g3 #31 g3_g3
#26 La propia dueña dice a las 21 horas:

Actualización 21 de enero 21.00 horas: en un vídeo de la propia Ana, la dueña de Boro, desmiente que el perro haya sido encontrado Y confirma que no hay noticias de él. También pide poner fin a los bulos que desinforman.

La noticia que está en portada dice: Actualizada 21 enero 2026 18:13h

Oye que igual han localizado al perro y no se lo han dicho a la dueña, a saber.
2
#34 gershwin
#31 pues otra vez que me como bulo sobre Boro y de grupos de protectoras y similares no del telegram de vito quiles.. La gente está fatal.
Compruebo que en redes de pacma se están haciendo estas mismas actualizaciones que son los que están buscando con autorización para ir por las vías
2
#36 gershwin
#34 #31 es que lo flipo porque el primer comentario lo hice al ver esta públicación que me saltó de una página de una protectora de córdoba con 5k seguidores y cientos de publicaciones... no que hayan creado ayer.. y por la hora es un bulo  media
1
g3_g3 #37 g3_g3
#36 En meneame siempre tienes un mínimo de dos bulos en portada para que no estén solos.
1
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
#1 en general poco, pero para la persona afectada mucho.

Si no tienes o has tenido perro, sin ser hungahunga, no lo entenderás.

Ejemplo simple: cualquiera preferiría salvar a su perro antes que a ti. A ver quién lo desmiente.
4
Pertinax #5 Pertinax
#4 He tenido perro. 17 años duró. Y yo, al contrario de ti, jamás habría cambiado su vida por la tuya.
4
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
#5 pues yo si, sin duda.


Me da que no has tenido perro... y menos si me dices que vivim 17 años.
4
Pertinax #11 Pertinax
#7 Es más, era un ratonero renacuajo. Se llamaba Chester, y no, no soy como tú. Yo te habría elegido a ti si se diera la circunstancia. En eso nos diferenciamos tú y yo
3
DayOfTheTentacle #16 DayOfTheTentacle
#11 y ¿pq?

¿No significó nada para ti?

No tiene sentido lo que dices.
1
Pertinax #38 Pertinax
#16 #21 #14 Que es un peeeeerro. Que sigue viiiivo. ¿Vosotros os leéis? ¿Pensáis que es gilipollas? No tenéis ni puta idea de lo que es un perro. Estáis haciendo un drama de lo que no lo es. No temáis, sabe más que vosotros sobre cómo sobrevivir en el complejo ecosistema de la zona.
1
DayOfTheTentacle #39 DayOfTheTentacle
#38 no es un perro... es su perro.

Si alguna vez tienes uno, y no eres cazador, ya lo entenderás.
1
Furiano.46 #40 Furiano.46
#38 si, un animal con cuatro patas, rabo, orejas.... Yo creo que lo tengo claro y la verdad he leído la noticia...:hug:
1
Furiano.46 #21 Furiano.46
#11 es jodidamente duro y jodidamente bonito. Haría lo mismo. Es hijo, o padre o hermano..... Lo tengo claro
1
security_incident #22 security_incident
#7 El perro de #5 no vivió 17 años, sinó que duró 17 años. Lo dice él mismo así que te puedes hacer una idea. Hay una sutil diferencia. Pobre animal.

Yo solo salvaría a mi mujer, mi hermano, papá y mamá antes que a mi perra. Con amigos cercanos tendría un dilema. Los demás tendríais que ir dejando las cositas atadas que os ibais a ir con billete de ida sólo.
6
antesdarle #30 antesdarle
#22 bueno por suerte nadie decide sobre la vida de nadie, de momento :troll:
0
#14 Piscardo_Morao
#5 ¿De que raza era tu perro? ¿Has tenido solo uno en toda tu vida o más de uno? ¿Te gusta la fruta?

Es que hasta los pequeños en plan chihuahua como mucho suelen llegar hasta los 15 o 16, no 17, pero oye el tuyo habrá sido la excepción, que nos creemos todo lo que diga gente random en las redes sociales.....
1
Furiano.46 #8 Furiano.46
#4 yo. Nos hemos encontrado en la otra noticia.
0
Furiano.46 #10 Furiano.46
#9 no? Me he confundido. Perdón. Tenía un nick parecido. Perdón
0
DayOfTheTentacle #13 DayOfTheTentacle
#10 a saber xD
0
Furiano.46 #15 Furiano.46
#13 no, si eres tú. Eres el del Tucson, no? Jaja
0
DayOfTheTentacle #20 DayOfTheTentacle
#15 si.. pero... conducía mi perra! No es mi culpa!! Ya le expliqué que no es un BMW y que tiene que poner los intermitentes al girar...
0
Furiano.46 #23 Furiano.46
#20 jajaja. Encantado de nuevo. Cuídate

yo un llundai tucson de 1600kg... se llama "cotxe" y tengo principios básicos de conducción, carnet y el permiso de mi mujer para usarlo.
0
DayOfTheTentacle #29 DayOfTheTentacle
#23 gracias...... voy a cerrar con llave y poner el pestillo además del spray de pimienta con extracto de torreznos que no son de Soria.
0
Furiano.46 #6 Furiano.46
#1 tío cuidado con lo que dices. Cuando en otra noticia parecida dije algo parecido, la he liado parda, jaja. Creo que alguno me va a denunciar por incitar el terrorismo o provocar el accidente..... Parece un tema sensible
0
obmultimedia #12 obmultimedia
#1 Si no tienes mascotas, cállate el hocico. :shit:
2
txillo #17 txillo
#1 lo de Boro sería una buena noticia dentro de la desgracia inmensa. Lo de las vidas de los fallecidos es puro sensacionalismo que no aporta nada más allá del morbo.
1
mund4y4 #19 mund4y4
#1 encontrar a ese perro sigue siendo ayudar a unas víctimas del accidente, siendo él mismo una víctima del accidente.
2
#24 gershwin
#1 No sé si te refieres a los bulos o a que no importa buscar al perro.
Para estas víctimas y su sufrimiento importa.. mucho más que las noticias y entrevistas la abuela de la niña de 6 años que perdió a 5 familiares y sus entierros en su pueblo que es puro morbo y no les va aliviar nada. A los muertos no se les puede hacer nada ya.
Encontrar a este perro sí va a ayudar a estas víctimas emocionalmente y mucho.
1
#27 sovieterrimo
#1 Cuantos más como tú conozco, más apreciaría a mí perro de tenerlo.
0
plutanasio #28 plutanasio
ya está prácticamente todo hecho en los restos de los trenes, que se manden a unos guardias del seprona a buscar a un perro no va a ser el fin del mundo pero en esta tragedia puede ser una noticia positiva si lo encuentran. No es que quiten recursos para buscar a personas para encontrar al perro.
1
#35 Abril_2025
Nos merecemos el meteorito.
0
#33 cocococo
Espero que no haya restaurantes chinos cerca.
0

