Kast involucra a Chile en eventual intervención militar de EEUU contra Venezuela: "Va a contar con nuestro apoyo"

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, anunció este martes su apoyo a una potencial intervención de Estados Unidos en Venezuela para resolver «problemas» y «una situación puntual generada por un narcodictador». «No nos corresponde a nosotros solucionarlo, pero el que lo haga va a contar con nuestro apoyo», afirmó Kast al ser preguntado en una conferencia de prensa, en Buenos Aires, por una eventual intervención de Estados Unidos en Venezuela. «Yo apoyo cualquier situación que termine con una dictadura, una narcodictadura. Nosotros

52 comentarios
Comentarios destacados:          
TooBased #1 TooBased *
El que votó a Kast para que las tías en los videojuegos tuvieran las tetas más gordas:  media
Supercinexin #15 Supercinexin
#1 Han votado derecha y van a tener derecha: nacionalismo, machismo, racismo, cancelación total de cualquier tipo de ley, política o medida que pueda aliviar un poco las vidas de los pobres y, por supuesto y jamás puede faltar, guerra y violencia.
Antipalancas21 #48 Antipalancas21
#15 Otro Pinocho de nuevo en Chile.
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Manda cojones que llamen Narco Dictador al puto bigotes y que no digan nada de México. Cuando ya se han quitado las caretas y lo que van es a expoliar Venezuela.

Al final hasta añoraran al bigotes a este paso...
Findeton #7 Findeton
#3 ¿Acaso no perdió las elecciones Maduro y se quedó en el poder? Eso es un golpe de estado y le convierte en dictador.
cenutrios_unidos #8 cenutrios_unidos
#7 No lo discuto, pero me temo que van a pasar de la sartén a las brasas.
Findeton #9 Findeton
#8 ¿Realmente estás diciendo que "con Franco/Maduro están mejor" que con un presidente electo democráticamente?
cenutrios_unidos #11 cenutrios_unidos
#9 No. Estoy diciendo que si el precio de la democracia es que expolien tus recursos y te mueras igualmente de hambre...y sin poder decidir sobre tu propio país. Quizá no sea tal democracia.
Findeton #13 Findeton *
#11 ¿Acaso no están ya expoliando sus recursos, con salario mínimo a 0.5 dólares/mes y mandando todo el petróleo a China, Irán y Cuba? ¿Acaso no adelgazaron de media 11kg toda su población por hambre en 2018?
cenutrios_unidos #14 cenutrios_unidos
#13 Es verdad, seguro que EE.UU mejora ostensiblemente sus vidas. Ha quedado demostrado en cada una se sus intervenciones militares que es así. Si a ti te hace ilusión pues vale. Pero la realidad es muy tozuda.

PD: No confundas el que esté en contra de la intervención de EE.UU con que apoye al bigotazos. Se puede estar en contra de ambos.
Bhuvaya #24 Bhuvaya
#13 claro y una guerra con su destrucción y sufrimiento va a arreglar el país, seguro. No te da vergüenza pedir el asesinato y destrucción de un país soberano??
Findeton #30 Findeton
#24 ¿Me estás diciendo que era ilegítimo que la 2ª república española pidiera ayuda internacional ante el golpe de Franco/Maduro?
Bhuvaya #37 Bhuvaya
#30 pero qué hablas de Franco, flipao? Que fue un alzamiento militar. Estás pidiendo lo mismo para Venezuela? También pides que mueran 600.000 venezolanos??? Lo dicho, no tienes vergüenza alguna.
Findeton #39 Findeton
#37 Yo no pido nada, lo cierto es que en ambos caso hubo un golpe de estado y un gobierno democrático pidió ayuda internacional.
#40 anamabel
#30 Me temo que los mismos que le dieron ayuda a Franco precisamente, EEUU, son los que están ahora amenazando con dar el verdadero golpe de estado en Venezuela.
#23 anamabel
#9 Si lo pone EEUU no es ni electo ni democrático.
#21 anamabel
#7 Lo cual es sustancialmente diferente de la abierta traición que es pedir otro golpe con la intervención militar de EEUU, que todo el mundo sabe que va a Venezuela a robar el petróleo
XtrMnIO #5 XtrMnIO
A los pies del gringo.
#4 drstrangelove
Comienza fuerte la era Kast, poniendo a su país en la diana. Y todavía no ha empezado con el despido libre, el fin del aborto, la venta de servicios públicos...ahí sí que se van a reir sus votantes.
#34 anamabel
#29 Los piratas, por definición, son los que asaltan y roban la propiedad de otros. Te recuerdo que el petróleo que roban es propiedad legítima de Venezuela. EEUU sólo está dejando pasar los petroleros que le apetecen, porque las sanciones las puso a quien le apetece, como siempre. No confundas "orden legal internacional" con "orden legal de mis cojones morenos" que es lo que se viene aplicando desde EEUU.
#26 anamabel
#22 La piratería nunca ha sido legítima. Ni cuando la hacía Holanda y el Imperio Británico para joder a España, ni cuando la hace EEUU para robar petróleo. No intentes justificar lo injustificable.

La Nobel de la Paz debería estar en prisión por traidora.
Findeton #29 Findeton
#26 Los piratas son esos petroleros, que van con bandera pirata e ilegales. Te recuerdo, porque no se dice por aquí mucho, que EEUU está dejando pasar a los petroleros legales y no sancionados. Estos petroleros de bandera pirata no daban dinero a PDVSA sino directamente a los bolsillos de funcionarios corruptos.
#6 Perrota
Hacen lo que sea para que los millones de venezolanos emigrados vuelvan a su pais. Es un problema grave en toda Latinoamérica. Y no es racismos ni xenofobia, son datos. El caudal ha sido muy grande y en poco tiempo y el resultado ha sido bastante malo en paises que ya estaban como el culo.
Andreham #27 Andreham
#6 Menuda subnormalidad.

Destruir un país no va a conseguir que vuelvan los emigrados, racista de mierda.

Lo que va a conseguir precisamente es el contrario.

Putas liberratas que defienden "la libertad" pero no les gusta la libertad y mandan a gente a morir para que cuatro abuelos ganen aún más dinero.
#46 Perrota
#27 Comentario de niño rata ignorante de lo que pasa fuera de la play. Te recomiendo viajar, y sobre todo leer para mejorar tu comprensión lectora que es la de un niño de cinco años.
#44 anamabel
#6 No hay nada que vaya mejor para el retorno de los migrantes que un buen golpe de estado auspiciado por EEUU, seguido de una buena limpieza de rojos, estudiantes, etc, sus vuelos de la muerte, ejecuciones sumarias, todo el pack. En Chile y Argentina les fue de perlas, mano de santo oye.
#52 Perrota
#44 Yo no he dicho eso. Lo has dicho tu. Ya he dicho que hay un problema con la emigración descontrolada desde Venezuela que va cada día a peor. Si no fueses un niño que no ha salido desde casa y conocieras algo la situación y la opinión de los venezolanos tal vez empezarías a entender que la salida de Maduro y el establecimiento de una democracia real es la única manera de progresar. Eso o enfrentarnos directamente con Estados Unidos. ¿Cual eliges?
#51 Marisadoro *
#41 Palabra de Raffaella Petrini.
SeñorPresunciones #47 SeñorPresunciones *
Otro bárbaro al mando. No tiene puto sentido esto que está haciendo USA de tratar de empezar una guerra mundial absurda que nos enviará de vuelta a la edad de piedra... en el mejor de los casos. Todo para que cuatro hijos de puta se forren.
Findeton #32 Findeton
#28 Lo de Crimea es historia ya.
#36 Marisadoro
#32 ¿Y lo del Vatciano, es democrático?
Findeton #41 Findeton
#36 Probablemente vota mayor porcentaje de su población que en cualquier otro país.
#43 SeuMadruga
#32 Jajaja, claro, es historia de hace veinte mil años y por eso ya no tienes que pronunciarte y quedar como un hipócrita. No se nota para nada que apoyas cualquier golpe o invasión contra tus "enemigos ideológicos", sean los suyos gobiernos democráticos o no, mientras criticas que otros que no son de tu cuerda hagan eso mismo que apoyas.
#45 unocualquierax
#28
Con éste no hay debate que valga, lo mejor es ponerle como 'ignorado'.
#20 anamabel
#12 Te recuerdo que en la región separatista de Chechenia, durante el califato de los años 90, ni siquiera había elecciones. De hecho, ni siquiera existía la civilización, sólo el medievo.
Findeton #25 Findeton
#20 Me parece una buena crítica, ahora bien no has respondido: ¿realmente te CREES que el 99.9% de los chechenos votaron a Putin?
#31 anamabel
#25 Ni idea, diría que a nuestros medios no les interesa el asunto y nos dan poca información. Debe ser porque en Chechenia no hay ningún recurso que robar, petrolero que secuestrar o presidente al que poder derrocar.
#16 SeuMadruga
#12 ¿Qué tienen que ver las elecciones de Putin? Aquí tú dices que una invasión a Venezuela es legítima democráticamente porque Edmundo es (aparentemente, ya que no está verificado) ganador de las elecciones y él apoya la invasión, y yo te digo que el presidente de Ucrania que fue destituído sin los votos que la constitución exigía en 2014 (y que tampoco fue restituído en su cargo todavía) apoya también la invasión de Putin de 2022. Lo demás está de más, amigo.
Findeton #19 Findeton
#16 La invasión de Ucrania empezó en 2022, para entonces igualmente ya habría terminado su mandato así que no tiene relevancia. Es como si yo te hablara de Guaidó xD
#28 SeuMadruga
#19 Vale, aún suponiendo que eso fuese un argumento válido (con el que no estoy de acuerdo) entiendo que entonces la invasión y anexión de Crimea por parte de Rusia sí la consideras legítima y democrática, ¿no? Porque eso fue en 2014, cuando el anterior presidente todavía hubiese mantenido su cargo.
#33 Y_digo_yo
#19 ehhh no. La invasión de 2022 no se entiende sin la invasión de Crimea, es todo el mismo conflicto desde el euromaidan o los gobiernos anteriores prorrusos, lo sabes bien. Igual que sabes que son todos bellísimas personas haciendo lo posible por traer la paz y prosperidad a todos, todos, los habitantes de esa parte del mundo.
Findeton #35 Findeton
#33 Yo no digo que la invasión de Crimea fuera legítima, sino que es historia y absurdo debatirlo.
#38 Y_digo_yo
#35 yo lo que digo es que hay muchas elecciones democráticas que son de derecho cuestionable. Y que según el resultado y quién opine se venden de una manera u otra.
Findeton #2 Findeton *
Ojalá el golpista Maduro deje el poder para que pueda gobernar el presidente electo Edmundo González. El entorno de dicho presidente electo, ie María Corina Machado, apoya dicha intervención así que me parece legítimo democráticamente. Como cuando la 2ª República española pidió ayuda internacional ante el golpista Franco/Maduro.

Recordemos que quedarse en el gobierno habiendo perdido las elecciones... ES un golpe de estado (auto-golpe: es.wikipedia.org/wiki/Autogolpe_de_Estado ) .
#10 SeuMadruga
#2 Vaya, pues no esperaba leerte por aquí apoyando la invasión rusa de Ucrania. Porque se trata de exactamente del mismo caso que, según tú, es legítimo democráticamente.
6 K 77
Findeton #12 Findeton
#10 ¿Entonces te crees las elecciones que hace Putin? ¿Esas en las que la región separatista Chechenia sale que el 99.9% votan a Putin y donde votan los muertos y más gente de la que hay en algunos pueblos?
powernergia #17 powernergia
#2 Seguramente cuando EEUU organizó el golpe de estado en Chile, también te pareció correcta la intervención, son intervenciones "buenas".

Si todo sigue adelante, seguramente serán miles los muertos que traiga esa guerra, aunque seguramente para ese momento ya estarás en otra cuenta alentando otra guerra.
#18 anamabel
#2 Tus deseos son órdenes. Ahora mismo lo más selecto de la élite demócrata neoliberal de la zona está bombardeando pesqueros, secuestrando petroleros, pirateando lo más mejor, llamando al golpe de estado en Venezuela y declarando su amor a lamer el culo yanki desde todos los rincones de latinoamérica.

Recordemos que no hay un sólo espantajo liberal en sudamérica que no admire los golpes de estado y los justifique, empezando por Kast en Chile y prosiguiendo con la Nobel de la Paz.
Findeton #22 Findeton *
#18 Yo lo de bombardear "pesqueros" (narcotraficantes, y lo sabes) obviamente no lo apoyo. Sobre "secuestrar" petroleros, a mi me parece legítimo dentro de la acción de apoyo al gobierno legítimo y electo de Venezuela. Aparte de que esos son petroleros piratas, ese petróleo no va a PDVSA sino directamente a los bolsillos de los corruptos. A los petroleros legales no los están parando.
Bhuvaya #42 Bhuvaya
#2 a ver si pides también una invasión de Arabia Saudí, país conocido por su democracia y aliado de usa.
loborojo #49 loborojo
#2 Esas elecciones no son legítimas, el presidente legítimo es Guaido.
Antipalancas21 #50 Antipalancas21 *
#2 Pero si Edmundo Gonzalez no sale ni a cagar fuera de donde este escondido, es un pelele de la nobel de la paz la traidora y nazi, lo mismo que fue Guaidó
