Kast involucra a Chile en eventual intervención militar de EEUU contra Venezuela: "Va a contar con nuestro apoyo"

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, anunció este martes su apoyo a una potencial intervención de Estados Unidos en Venezuela para resolver «problemas» y «una situación puntual generada por un narcodictador». «No nos corresponde a nosotros solucionarlo, pero el que lo haga va a contar con nuestro apoyo», afirmó Kast al ser preguntado en una conferencia de prensa, en Buenos Aires, por una eventual intervención de Estados Unidos en Venezuela. «Yo apoyo cualquier situación que termine con una dictadura, una narcodictadura. Nosotros