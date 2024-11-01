Kast involucra a Chile en eventual intervención militar de EEUU contra Venezuela: "Va a contar con nuestro apoyo"

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, anunció este martes su apoyo a una potencial intervención de Estados Unidos en Venezuela para resolver «problemas» y «una situación puntual generada por un narcodictador». «No nos corresponde a nosotros solucionarlo, pero el que lo haga va a contar con nuestro apoyo», afirmó Kast al ser preguntado en una conferencia de prensa, en Buenos Aires, por una eventual intervención de Estados Unidos en Venezuela. «Yo apoyo cualquier situación que termine con una dictadura, una narcodictadura. Nosotros
Al final hasta añoraran al bigotes a este paso...
PD: No confundas el que esté en contra de la intervención de EE.UU con que apoye al bigotazos. Se puede estar en contra de ambos.
La Nobel de la Paz debería estar en prisión por traidora.
Destruir un país no va a conseguir que vuelvan los emigrados, racista de mierda.
Lo que va a conseguir precisamente es el contrario.
Putas liberratas que defienden "la libertad" pero no les gusta la libertad y mandan a gente a morir para que cuatro abuelos ganen aún más dinero.
Con éste no hay debate que valga, lo mejor es ponerle como 'ignorado'.
Recordemos que quedarse en el gobierno habiendo perdido las elecciones... ES un golpe de estado (auto-golpe: es.wikipedia.org/wiki/Autogolpe_de_Estado ) .
Si todo sigue adelante, seguramente serán miles los muertos que traiga esa guerra, aunque seguramente para ese momento ya estarás en otra cuenta alentando otra guerra.
Recordemos que no hay un sólo espantajo liberal en sudamérica que no admire los golpes de estado y los justifique, empezando por Kast en Chile y prosiguiendo con la Nobel de la Paz.